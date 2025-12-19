Кадеты побывали в пожарной части

Знакомство с частью началось с «сердца» подразделения — гаража боевых машин. Опытные огнеборцы подробно рассказали кадетам об оснащении современных пожарных автоцистерн. Ребята с интересом изучали пожарно-техническое вооружение: от мощных гидравлических инструментов, способных перерезать металл при ДТП, до различных типов пожарных стволов и рукавов.

Особый восторг у кадет вызвала возможность рассмотреть кабину боевого расчета и узнать, сколько тонн воды и пенообразователя перевозит машина, а также как работает насосная установка. Пожарные продемонстрировали норматив по сбору и выезду по тревоге: за считанные секунды бойцы облачились в боевую одежду, доказав, что в их деле дорога каждая секунда.

Экскурсия продолжилась внутри здания, где кадетам показали распорядок дня дежурного караула. Ребята посетили учебные классы, пункт связи части, комнату отдыха и приема пищи. Пожарные поделились историями из реальных выездов, рассказав о важности командной работы, физической подготовки и психологической стойкости.

Важной частью встречи стал профилактический блок. Инспектор ОНДиПР Гатчинского округа провела с кадетами серьезную беседу о соблюдении требований пожарной безопасности. Учитывая приближение праздничного периода, основной акцент был сделан на безопасности во время зимних каникул.

Инспектор напомнила, что кадеты должны быть примером для сверстников, и подробно разобрала ключевые правила:

1. Категорический запрет на использование петард и салютов несовершеннолетними и правила запуска фейерверков только в присутствии взрослых на открытых площадках.

2. Опасность перегрузки сети новогодними гирляндами и обогревателями.

3. Правила поведения вблизи замерзших водоемов, которые в период каникул становятся местом притяжения детей.

В завершение встречи ребята поблагодарили сотрудников части за увлекательную экскурсию.

Такие встречи позволяют молодежи не только получить уникальный опыт и знания из первых рук, но и осознать всю важность и благородство выбранного пути. Профилактическая работа с подрастающим поколением остается одним из приоритетных направлений деятельности МЧС России, ведь знания, заложенные в юности, — это фундамент безопасности в будущем.

ОНД Гатчинского района Главного управления МЧС России по Ленинградской области