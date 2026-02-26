Ленобласть на конкурсе «Ты в игре»

Ключевая цель проекта — поддержка инициатив, направленных на вовлечение россиян в регулярные занятия физической культурой и спортом. Работа конкурса способствует достижению национальной цели, поставленной Президентом России Владимиром Путиным: к 2030 году увеличить долю граждан, систематически занимающихся спортом, до 70%.

Этапы проведения конкурса в 2026 году:

Старт приема заявок: 21 января

Окончание приема заявок: 31 марта

Объявление полуфиналистов: 14 апреля

Образовательный акселератор для полуфиналистов: 15–30 апреля

Народное голосование: 23–30 апреля

Объявление финалистов: 7 мая

Акселератор для финалистов: 11–15 мая

Защита проектов и определение победителей (г. Москва): 18–22 мая

Награждение победителей (г. Москва): лето 2026 года.

Подать заявку можно на официальном сайте конкурса: https://тывигре.рф. Там же размещена подробная информация об условиях участия и номинациях.

Организатором выступает АНО «Национальные приоритеты» совместно с Министерством спорта Российской Федерации в рамках государственной программы «Спорт России». Конкурс проводится при поддержке Заместителя Председателя Правительства РФ Д.Н. Чернышенко.

За пять лет существования конкурса на него было подано более 21 тысячи заявок со всей страны. Проект помогает авторам уникальных спортивных идей получить экспертную оценку, пройти образовательную программу и заявить о себе на федеральном уровне.