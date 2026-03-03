Стартовал прием заявок на конкурс «Земский почтальон»

Сделать это можно по ссылке: земскийпочтальон.рф до 2 апреля.

Народное голосование пройдет с 4 по 25 мая на официальной странице Почты России в «ВКонтакте». А финал конкурса состоится 26 мая в Москве.

«Земские почтальоны играют важную роль в повседневной жизни жителей деревень. Иногда они обеспечивают единственную возможность связи с «большим миром». Наш конкурс призван подчеркнуть значимость профессии почтальона и вдохновить молодых специалистов выбирать работу на селе, сохраняя преемственность традиций и укрепляя единство народа», — отметил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Кроме того, как сообщил Мишустин во время отчета Правительства в Госдуме, программа модернизации почтовых отделений будет продолжена, и на эти цели будет выделено 5 миллиардов рублей из федерального бюджета.