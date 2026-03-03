Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Второй этап Спартакиады «Серебряный возраст»

1 марта в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Арена» прошел второй этап 13-й Спартакиады спортивного долголетия «Серебряный возраст» – соревнования по пионерболу.

Рубрики:  Спорт

Соревнования проходили в двух категориях: женские команды и смешанные команды.

В женских командах результаты следующие:

1 место – «Фортуна»;

2 место – «Маяк»;

3 место – «Верево»;

4 место – ЦФК «Энергия»;

5 место – «Электроприбор».

В смешанных командах пьедестал выглядит так:

1 место – «Электроприбор – Сильвия»;

2 место – «Школа третьего возраста»;

3 место – «Арена»;

4 место – «Торпеда»;

5 место – «Фортуна»;

6 место – «Мариенбург»;

7 место – «Коммунар».

Спартакиада «Серебряный возраст» – это сплав спортивного духа, дружбы и радости движения. Она помогает сохранять активность, оптимизм и вкус к жизни, превращая каждую спортивную встречу в маленькое событие!

Фото Albina Hallakas

 