Второй этап Спартакиады «Серебряный возраст»
1 марта в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Арена» прошел второй этап 13-й Спартакиады спортивного долголетия «Серебряный возраст» – соревнования по пионерболу.
Соревнования проходили в двух категориях: женские команды и смешанные команды.
В женских командах результаты следующие:
1 место – «Фортуна»;
2 место – «Маяк»;
3 место – «Верево»;
4 место – ЦФК «Энергия»;
5 место – «Электроприбор».
В смешанных командах пьедестал выглядит так:
1 место – «Электроприбор – Сильвия»;
2 место – «Школа третьего возраста»;
3 место – «Арена»;
4 место – «Торпеда»;
5 место – «Фортуна»;
6 место – «Мариенбург»;
7 место – «Коммунар».
Спартакиада «Серебряный возраст» – это сплав спортивного духа, дружбы и радости движения. Она помогает сохранять активность, оптимизм и вкус к жизни, превращая каждую спортивную встречу в маленькое событие!
Фото Albina Hallakas
