Шесть новых стартовых площадок для счастья

Три из них — в Гатчинском округе: «Дом станционного смотрителя», усадьба «Суйда» и «Домик няни А. С. Пушкина». В Волосовском районе провести романтическую церемонию бракосочетания теперь можно в усадьбе Н. К. Рериха, в Тосненском — в усадьбе «Марьино», в Сланцевском — в Историко-краеведческом музее.

«Интересно: главная свадебная дата этого года — 26 июня 2026. Уже 160 пар подали заявление на это число. Если захотите проверить свободные даты на любой из площадок — загляните в районные отделы ЗАГС. Там всё расскажут и помогут выбрать "ваш день"», — рекомендует молодожёнам губернатор Александр Дрозденко.

Даже сейчас, когда до красивой даты остался лишь месяц, возможность назначить регистрацию именно на это число у молодожёнов Ленобласти всё ещё есть. Правда, надо учитывать, что свободные места в приближённых к Петербургу районах, скорее всего, уже закончились, но в более отдалённых они ещё остались. Если же заключить брачный союз в красивую дату в этом году не получается, можно перенести свадьбу на следующий год — на 27.07.2027. Подать заявление на это число и выбрать наиболее приглянувшуюся площадку для проведения свадебной церемонии можно будет после 27 июля текущего года.

«В каждом муниципальном образовании региона у нас определена локация для регистрации брака. По итогам прошлого года самыми популярными у молодожёнов стали домик на пристани на берегу Невы в Шлиссельбурге и парк Монрепо в Выборге. Самый насыщенный сезон для выездных регистраций длится с мая по октябрь», — рассказала начальник управления ЗАГС Ленобласти Ольга Куликова.

Однако выездные регистрации доступны и зимой. В холодный сезон провести бракосочетание можно в историко-краеведческом музее Кингисеппа, в культурном центре «Карнавал» в Приозерске, в колонном зале Дворца культуры в Сланцах, в Доме-музее Римского-Корсакова в Тихвине, в Вепсском центре фольклора в селе Винницы, в зале для бракосочетаний «Ризалит» в Гатчине и в культурно-историческом центре ремёсел «Светёлочка» в Киришах.

Всего сегодня в регионе работает 31 площадка для регистрации брака.

