Ишемическая болезнь сердца: цифры против табака

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) - заболевание, вызванное уменьшением или прекращением доставки крови к сердечной мышце в результате патологических изменений в артериях сердца.

Главная причина ИБС - постепенное сужение одного или нескольких сердечных сосудов атеросклеротическими бляшками. Основным компонентом атеросклеротической бляшки является холестерин. Постепенно сужая просвет(ы) сосудов сердца, атеросклеротические бляшки приводят к нехватке кровотока в различных участках постоянно работающей сердечной мышцы. Обычно на ранних стадиях этого долгого процесса болезнь не проявляется никакими симптомами, в промежуточной стадии - проявляется болью в груди при физических нагрузках и в покое, в поздней стадии, когда сердечный сосуд закрывается полностью, может развиться инфаркт миокарда.

Специалисты Гатчинской КМБ отмечают, что в числе факторов риска ИБС, на которые можно повлиять, - курение. И статистика здесь говорит сама за себя.

По сравнению с некурящими длительно курящие в 13 раз чаще заболевают стенокардией, в 12 раз — инфарктом миокарда. У тех, кто выкуривает в месяц примерно 38 пачек сигарет, атеросклерозом поражена одна сердечная артерия, 45 пачек — две артерии, 67 пачек — три артерии.

Исследования, проведенные среди большого числа курильщиков, показали, что частота сокращений сердца после выкуривания сигареты увеличивается на 18–20 уд./мин, в результате чего число сердечных сокращений за сутки возрастает на 15–20 тысяч.

Мужчины в возрасте 45 лет и моложе, выкуривающие более 25 сигарет в сутки, в 10–15 раз чаще умирают от острых сердечных приступов, чем некурящие.

Курение обуславливает более 80% всех смертельных исходов от ИБС у мужчин в возрасте 35–44 лет и 27% в возрасте 45–64 лет.

У мужчин, выкуривающих 20 сигарет и более в день, такие факторы, как повышенное содержание холестерина в крови, гипертония, сахарный диабет увеличивают степень риска умереть от ИБС в 5–8 раз.

62% внезапно умерших от ИБС женщин много и часто курили, причем средний возраст их был на 19 лет меньше, чем у некурящих. У курящих женщин инфаркт миокарда развивается в 3 раза чаще, чем у некурящих.

Курение является причиной смерти от ИБС среди мужчин до 65 лет в 25% случаев.

Почти четверть всех случаев смертей от ИБС лиц трудоспособного возраста связана с курением. Курящие от поражения сосудов сердца умирают в среднем на 19 лет раньше. Средний возраст умерших от сердечных приступов — 67 лет, а у курильщиков — 47 лет. 90% больных, перенесших инфаркт миокарда в возрасте моложе 40 лет, — курильщики. Установлено, что курение является главной причиной смерти от инфаркта миокарда мужчин в возрасте до 50 лет.

Как бросить курить?

1. Найдите причину

Возможно, вы хотите защитить свою семью от пассивного курения. Или снизить шансы получить рак, сердечные болезни или другие серьезные заболевания. Найдите причину, которая будет достаточно сильной, чтобы перевесить желание закурить.

2. Очистите дом

Удалите все триггеры или вещи, которые напоминают вам о курении: пепельницы, зажигалки и прочее. Постирайте всю одежду, которая пахнет дымом. Если вы курили в своей машине, очистите и ее. Лучше не видеть и не чувствовать запах того, что напоминает вам о курении.

3. Будьте готовы к испытаниям

Желание закурить длится недолго - обычно от 3 до 5 минут, но эти моменты могут ощущаться очень сильно. Почти у всех курильщиков, бросающих курить, есть синдром отмены никотина. Знание о нем поможет справиться с симптомами. Прежде чем бросить курить, подумайте о том, как занять себя. Вы можете заниматься спортом, послушать любимую музыку, общаться с друзьями, заняться хобби. Когда захотите потянуться за сигаретой, заставьте себя переключиться на другое дело, если есть возможность - лучше на спорт. И старайтесь избегать стрессовых ситуаций в течение первых нескольких недель после прекращения курения.

4. Если нужно - найдите единомышленников

Расскажите друзьям и семье, что вы пытаетесь бросить курить и заручитесь их поддержкой. Установите в смартфон приложения для тех, кто планирует бросить курить и онлайн-калькулятор, который поможет понять, сколько вы будете экономить.

5. Больше двигайтесь

Исследования говорят о том, что физическая активность может помочь облегчить некоторые симптомы отмены.

6. Никогда не поздно

Отказ от курения в любом возрасте улучшит продолжительность и качество жизни. В течение 12 часов без сигарет уровень окиси углерода в крови придет в норму, а через 2-3 месяца риски получить сердечный приступ начнут снижаться. В итоге вы значительно уменьшите риск заболеть раком и другими серьезными заболеваниями.

7. Повторите попытку

Большинство людей делают несколько попыток, прежде чем отказаться от сигарет навсегда. Если не получится – не сдавайтесь. Подумайте, что привело к рецидиву и используйте этот опыт как возможность повысить свои шансы на успех в будущем. Миллионы людей научились жить без сигарет и у вас тоже получится.

8. Лекарства могут помочь

Использование никотиновых заменителей (таких как никотиновая жвачка или никотиновые пластыри) или других одобренных препаратов для отказа от курения могут помочь уменьшить синдром отмены и увеличить шансы бросить курить.

Наконец, обратитесь на Горячую линию при проблемах с зависимостями по телефону 8 800 2000 200, поговорите со специалистами и вам обязательно помогут.