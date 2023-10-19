Советы врачей: Как избежать глаукомы

1. Проверяйте глаза каждый год

В большинстве случаев заболевание настигает в почтенном возрасте, хотя глаукома бывает и у подростков, и даже у детей. Врачи до сих пор не могут сказать однозначно, почему сетчатка и глазной нерв постепенно атрофируются и человек начинает терять зрение. Заболевание многофакторное: вклад в его развитие вносит наследственность (история моей семьи - тому подтверждение). Но, кроме того, свою "ложку дегтя" добавляют большая нагрузка на глаза, заболевания сосудов. То есть риск заболеть глаукомой выше у тех, кто сутками сидит за компьютером и не вылезает из гаджетов, у гипертоников и диабетиков, а еще - если у человека уже есть катаракта и другие заболевания глаз, - рассказал президент Российского глаукомного общества Евгений Егоров.

"Глаукому изучают не первое столетие, но обратить заболевание вспять, добиться полного излечения пока невозможно. Но с помощью лечения прогрессирование болезни замедляется. Раньше чаще встречалась закрытоугольная глаукома - она быстро прогрессирует, и человек теряет зрение очень быстро. Сегодня в девяти из 10 случаев мы видим другой вариант - открытоугольную глаукому, которая длительное время течет бессимптомно. И когда пациент обращается к врачу - заболевание уже на продвинутой стадии", - отметил Егоров.

Вот почему важно проверять глаза регулярно, даже если со зрением все, казалось бы, в порядке. И не просто проверять зрение - врач должен измерить внутриглазное давление, исследовать состояние сетчатки и глазного дна. Однако статистика тревожная: количество визитов к офтальмологам сокращается из года в год.

"Глаукомное общество настояло, чтобы обязательное измерение внутриглазного давления было включено в программу диспансеризации - с 18 до 39 лет такое исследование нужно проходить раз в три года, а после 40 - каждый год. Потому что именно повышение давления, никак себя не проявляя, уже говорит о заболевании", - объясняет профессор кафедры офтальмологии РНИМУ имени Пирогова Александр Куроедов. Сегодня высокоточные приборы помогают "ухватить" начальные изменения в глазу. А в дальнейшем, считает профессор Куроедов, появятся простые "домашние" гаджеты по примеру тонометра - чтобы каждый в семье мог контролировать свое внутриглазное давление самостоятельно.

2. Взялся лечиться - не бросай

Хотя, как признают офтальмологи, заболевание пока неизлечимо, но созданы лекарства, которые замедляют прогрессирование болезни, отодвигают момент потери зрения. Если диагноз поставлен вовремя и начинается лечение - у темноты можно отыграть десяток лет, а то и больше.

Но коварство заболевания в том, что глаукома не болит. А закапывать лекарства в глаза нужно каждый день в течение многих лет, хотя видимого улучшения может и не быть (потому что главная цель лечения - замедлить ухудшение). И хотя, как отметил Александр Куроедов, сейчас достаточно много эффективных лекарств, и они доступны, дефицита нет, все равно даже самые ответственные пациенты в среднем "держатся" на терапии всего год. А потом устают, бросают лечение и перестают регулярно ходить на осмотры к врачу - ведь тот и отчитать может. Последствия такого легкомыслия - неизбежны и фатальны.

В девяти из десяти случаев заболевание длительное время протекает бессимптомно, и когда пациент обращается к врачу - у него уже продвинутая стадия

"Многое, конечно, зависит от врача. Мы настраиваем коллег быть с пациентом в контакте, объяснять ему все последствия той или иной его линии поведения и не опускать руки. Ключевые фразы "мы еще поборемся", "чуть-чуть терпения, и все будет хорошо", "не волнуйтесь, все наладится", - отмечает профессор Куроедов. - При этом сам больной должен понимать: успех лечения зависит не только от врача, но и прежде всего от комплаенса - готовности пациента соблюдать все назначения, быть аккуратным и терпеливым".

В девяти из десяти случаев заболевание длительное время протекает бессимптомно, и когда пациент обращается к врачу - у него уже продвинутая стадия

Долгие годы для лечения применяли капли с консервантами. Сегодня золотым стандартом считается бесконсервантная терапия. "Консерванты со временем повреждали глаза, создавали дополнительные неудобства больным. Пациенты останавливали лечение еще и из-за этого", - отмечает Куроедов.

Офтальмологи обнадеживают: начальная стадия глаукомы хорошо поддается лечению в 98% случаев. Если диагноз поставлен на продвинутой стадии - лекарства помогает 67% процентам больных. Запущенная глаукома поддается лечению, увы, менее чем у трети пациентов. Но для таких случаев применяют оперативное лечение.

3. Зрение, как и весь организм, нужно беречь.

Не случайно проект Глаукомного общества назвали "Больной глаз в больном организме". Чтобы заболевание не случилось или пришло как можно позже, нужно заботиться и о хорошей физической форме, и о здоровье сосудов. По большому счету, для сохранения здоровья глаз полезно все то, что хорошо для нашего организма в принципе. Это и правильное питание, и физнагрузки, и борьба со стрессом, и достаточный сон, и чередование работы и отдыха.

Отдельной строкой, предупреждают специалисты, идет отказ от курения - вещества, содержащиеся в сигаретном дыме, очень плохо влияют на сосуды, включая и мелкие капилляры. А именно они и питают наши глаза.

Если же диагноз уже поставлен - относиться к себе нужно еще бережнее. Например, ограничить подъем тяжестей, не работать вниз головой в саду-огороде, избегать выходить на улицу в сильные морозы (глаза же в шарф не завернешь - они страдают от сильного холода). Врач может посоветовать ограничить количество выпиваемой воды, скорректировать рацион (например, иногда приходится отказаться от кофе).

Кстати

Когда пора к офтальмологу?

В Глаукомном обществе разработали специальный чат-бот - назвали его Glaubot. Он проводит среди желающих короткий опрос. Всего несколько самых простых вопросов - и человек сориентируется, велик ли у него риск заболеть глаукомой и не пришла ли уже пора обратиться к врачу.

Ирина Невинная

«Российская газета» https://rg.ru/2023/10/17/glaz-da-glaz-nuzhen.html





Фото freepick.com