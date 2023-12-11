Кардиохирург Лео Бокерия: Что такое фоновая ходьба и действительно ли надо проходить 10 тысяч шагов в день

- Лео Антонович, закончился очередной чемпионат России по фоновой ходьбе "Человек идущий". 12 декабря пройдет награждение победителей. Этот проект уже пять лет реализует Лига здоровья нации, которую вы возглавляете. Откуда появилась "фоновая ходьба"? Как вы придумали всех "поставить на ноги"?

Лео Бокерия: Давайте начнём вот откуда. Ни для кого не секрет, что достижения технического прогресса привели к развитию малоподвижного образа жизни. Мы перестали двигаться. Гиподинамия стала нормой, что влечёт за собой серьёзные проблемы с показателями здоровья на популяционном уровне.

На самом деле пандемия физической пассивности (а именно так ВОЗ квалифицирует ситуацию) является причиной более 10% всех смертей в мире. Очевидно, чтобы снизить количество "сидячих смертей" (этот термин уже закрепился в международном профессиональном сообществе) необходимо повысить уровень активности людей. Собственно говоря, вовлечение людей в систематические занятия физкультурой - это одна из стратегических целей развития России до 2030 года. А как это сделать?

Несмотря на то, что большинство в опросах говорит о приверженности идеям здорового образа жизни, мы знаем, что в реальности это довольно трудный выбор, и он требует усилий. Надо как-то заинтересовать людей, замотивировать. Вот мы и придумали проект "Человек идущий". Это такой наш вклад в геймификацию общественного здоровья.

- Геймификация в области здоровья? Поясните, пожалуйста, о чём идет речь?

Лео Бокерия: Тема геймификации (игровых техник) в области здоровья и медицины начала активно развиваться в середине 2000-х годов. В это время появились первые исследования, которые показали, что использование игровых техник с помощью современных коммуникационных средств может быть эффективным инструментом для улучшения здоровья и повышения качества жизни.

Игровые виды активности существуют давно, наверно столько, сколько существует человечество, и подавляющее большинство из них имеют оздоровительный эффект. Подвижные игры в детстве не только формировали навыки взаимодействия, но и, прежде всего, создавали необходимый "фундамент" здоровья - физическую крепость организма (генетические предрасположенности мы сейчас не рассматриваем). С физической активности в игровой форме, на мой взгляд, и началась "геймификация" в сфере охраны здоровья, а сейчас она просто связана с использованием мобильных приложений. Игровой подход эволюционировал в "геймификацию".

Сегодня под геймификацией в здравоохранении подразумевается использование игровых элементов, таких как баллы, очки, награды, соревнования, в неигровом контексте для мотивации и вовлечения людей либо в профилактические, либо в лечебные мероприятия. Кроме этого игровые элементы могут использоваться в медицинском просвещении населения и в подготовке врачей.

Прежде всего, серьёзное развитие получили игровые приложения, связанные с повышением приверженности пациентов планам лечения. Особенно в лечении диабета. Таких приложений немало. Все они, так или иначе, через баллы, рейтинги, награды мотивируют людей придерживаться приёма лекарств и программ лечения. Вторая сфера приложения этого инструмента - сохранение и повышение психологического благополучия людей. Целый ряд мобильных приложений целенаправленно разрабатывались для создания комфортного психологического фона, повышения стрессоустойчивости, борьбы с тревогой и депрессивными состояниями.

Ещё одно направление - это игровые продукты по физиотерапии, направленные на создание индивидуальных программ реабилитации. Близко к ним по смыслу стоит множество приложений по оптимизации питания, они формируют индивидуальную диету и режим приёма пищи.

И, как мы уже говорили, игровые онлайн технологии широко используются в информационно-образовательном поле для распространения и получения медицинских знаний.

Отдельным блоком стоят мобильные приложения по стимулированию и увеличению двигательной активности. "Человек идущий" как раз об этом.

У нас много проектов по повышению двигательной активности: "Прогулки с врачом", "10 000 шагов к жизни", "Маршруты здоровья", "Я шагаю по Москве", "Каждому муниципалитету - маршрут здоровья" и т.д. Все они связаны с ходьбой. Мы исходили из того, что ходьба - это самый естественный, физиологичный и безопасный способ двигательной активности, доступный буквально всем вне зависимости от возраста и физической подготовки. Далеко не все ходят в спортзал, но все ходят… Мы решили просто попробовать замотивировать людей на увеличение количества ежедневных шагов.

- И придумали заочные соревнования?

Лео Бокерия: Да, появилась идея создать соревновательную систему, не слишком обременительную для людей, вместе с тем интересную и долговременную, чтобы успела сформироваться привычка к ходьбе. И обязательно командную, чтобы людей связывали взаимные обязательства и интересы.

Решили, что будем с помощью мобильного приложения считать все шаги человека за день и назвали это фоновой ходьбой. Так что термин "фоновая ходьба" принадлежит нам (отвечая на ваш вопрос о фоновой ходьбе). Ну, а предмет соревнования (количество шагов) является естественным фактором ежедневной жизни, не требуют дополнительного оборудования и специально организованного пространства. Это просто ходьба в течение дня.

Каждый может увеличить количество ежедневных шагов - за счёт сознательного замещения ходьбой услуг транспорта (машина, автобус, эскалатор, лифт) и выделения дополнительного времени для пеших прогулок (собака, дальний магазин, специальный выход в парк, сквер).

Мы решили, что с помощью геймификации регулярные занятия ходьбой могут стать веселыми и более легкими для поддержания. Оставаться в форме и быть здоровым станет проще, тем более, когда формируется коллектив единомышленников и включается элемент соревновательности. Люди получают психологическое удовлетворение, уважение коллег, общественное признание, которые в совокупности поддерживают мотивацию и делают выбор ЗОЖ более лёгким.

- Как это выглядит на практике?

Лео Бокерия: Мы разработали специальное мобильное приложение "Человек идущий" (приложение бесплатное, все базы данных хранятся на территории России) и пошли в Министерство спорта за поддержкой. Спасибо - нас поняли. Сначала подивились "фоновой ходьбе" ("что за ходьба такая, что за чемпионат?"), но поддержали, и по сей день поддерживают, за что им - большая благодарность.

Эта сфера физической активности была вне поля зрения Министерства спорта, поскольку не имела выраженных формальных признаков, относящихся к понятиям физической культуры и спорта, и относилась скорее к общему понятию образа жизни. Её было трудно формализовать в категориях результатов, достижений, соревнований. Но развитие современных коммуникационных технологий и использование их в повседневной жизни создало возможность объективно измерить процесс ежедневной ходьбы, тем самым создав условия для организации отдельного спортивного направления.

Собственно говоря, мобильное приложение и позволяет геймифицировать, стимулировать, фиксировать и анализировать процесс фоновой ходьбы, тем самым определяя реальный уровень физической активности, задавая необходимые фильтры для анализа результатов. Кроме того, приложение обладает системой современных коммуникационных инструментов, таких как социальные сети, мессенджеры, чаты. Это позволяет всем участникам, независимо от места проживания и возможности "живого" общения, полноценно общаться в рамках коммуникационной системы приложения, получать поддержку, находить друзей, участвовать в жизни команды.

- Кто может участвовать в таких соревнованиях?

Лео Бокерия: Соревнования проходят в шести категориях: студенческие, муниципальные, корпоративные, семейные команды и команды пенсионеров и групп ЗОЖ. В прошлом году у нас было 3500 команд, 93 тысячи участников чемпионата. В этом году чуть поменьше участников - около 75 тысяч, но это было связано с отсутствием времени на подготовку чемпионата. У нас было всего четыре месяца на всю работу, два из которых - собственно соревнования. Но всё равно мы считаем это очень хорошим результатом. За пять лет в приложении зарегистрировалось более 350 тысяч человек. Чемпионат - довольно сложное испытание. Ходить два месяца по 20-25 тысяч шагов в день - это серьёзная каждодневная нагрузка, сопоставимая со спортивной. Это гораздо серьезнее профилактических 10 тысяч шагов.

- О 10 тысячах шагах говорят, что сначала это был просто рекламный ход японского изобретателя трекеров для ходьбы, и уже потом это количество шагов стало "нормативным". Но на самом деле эта цифра условная, она не имеет отношения к оздоровительному эффекту. Это так?

Лео Бокерия: Я знаю эту историю. Но на самом деле не имеет значения, откуда изначально появились 10 тысяч шагов. Если это и был ничем не обоснованный рекламный ход, то очень удачный. За последние 10 лет в мире было проведено огромное количество рандомизированных контролируемых исследований, подтвердивших пользу ходьбы для здоровья. И это не 2-3 работы, а десятки исследований, связанных с выявлением влияния результатов ходьбы на профилактику, возникновение, течение и даже лечение различных заболеваний, и, соответственно, риски смертности.

Так вот, практически все исследователи пришли к заключению, что эффективное или критически значимое для качества здоровья количество шагов в день варьируется от восьми до 12 тысяч. Для получения положительных результатов для здоровья и снижения рисков некоторых видов заболеваний достаточно увеличить активность до 5,5 тысячи шагов в день, но в большинстве случаев значимый эффект возникает как раз в районе пресловутых 10 тысяч.

В ряде исследований было показано, что положительный эффект может усиливаться при увеличении активности до 12 тысяч шагов в день и дальше не растёт. Так что 10 тысяч шагов - не только красивая рекламная цифра, но и вполне обоснованная мера оптимального уровня ежедневной физической активности для снижения рисков смертности по целому ряду заболеваний.

- И каких?

Лео Бокерия: Прежде всего, конечно, сердечно-сосудистых заболеваний. Поскольку эти патологии остаются лидером преждевременной смертности во всём мире, то снижение рисков на 20-30% (по разным исследованиям) это - очень хороший результат.

А дальше - профилактика и снижение рисков инсультов, диабета 2-го типа, ожирения, деменции, болезней опорно-двигательного аппарата, депрессии, болезней почек, некоторых видов онкологических заболеваний и т.д. Цифры разные, но вывод один - регулярная ходьба снижает риски заболеваний, преждевременной смертности и повышает продолжительность жизни.

И знаете, кто первым отреагировал на это? Страховщики. Страхование здоровья - консервативная отрасль, но страховые компании довольно быстро поняли, что выгоднее страховать людей - физически активных, это снижает страховые случаи.

- И как страховщики действуют?

Лео Бокерия: Крупные страховые компании по всему миру предлагают различные программы поощрения физической активности застрахованных через систему бонусов, выигрышей, снижения суммы платежей и т.д. Рекламная кампания Apple Watch началась с того, что одна из крупнейших страховых компаний Америки объявила - для всех пользователей часов будут снижены страховые взносы, при передаче данных с трекеров физической активности и показателей здоровья в базу компании.

Сейчас связь между трекерами по ходьбе и полисами застрахованных всё больше входит в практику страхования здоровья. Но это и логично. Объективно доказано, что физически активные люди более стрессоустойчивы, меньше болеют, меньше подвержены хроническим заболеваниям, реже обращаются за медицинской помощью, дольше живут. Есть вопросы хранения и использования личных данных, но это уже другая проблема.

В своё время мы обращались в Минздрав России и законодательные органы с общественной инициативой об объединении отчислений в ФОМС (фонд обязательного медицинского страхования) и Пенсионный фонд. Что, кстати, и произошло. Но мы предлагали это совсем с другой целью. Мы хотели делать перерасчёт сумм отчислений на основании фактов обращений за медицинской помощью и перевода этих денег на пенсионный счёт.

То есть если человек ведет здоровый образ жизни, не болеет, не обращается за помощью, - вполне логично, чтобы деньги, которые он в течение всей трудовой деятельности перечисляет в ФОМС, были переведены на его пенсионный счёт. Это не наша выдумка. Такая система существует в ряде стран, в том числе в Германии. Нам она кажется вполне разумной и справедливой. Как раз - одна из регулятивных мер на государственном уровне, поощряющих здоровый образ жизни и ответственное отношение к своему здоровью.

Пока наша инициатива рассматривается… И пока она рассматривается, мы подготовили ряд предложений для "Ингосстраха", попробуем там пообщаться, как минимум, по поводу участников "Человека идущего".

- Но, по-моему, в любом случае "Человек идущий" оказался очень эффективным проектом, который сорвал с диванов и вывел на пешеходные дорожки сотни тысяч людей, разве нет?

Лео Бокерия: Действительно, "Человек идущий" пятый год становится победителем грантового конкурса Минспорта России, он вошёл в каталог лучших практик "Активное долголетие" 2020 и 2022 годов национального проекта "Демография". В 2020-2021 годах признан самым массовым спортивным проектом года в условиях ограничения социальных контактов и противодействия распространению коронавирусной инфекции. В прошлом году проект вошёл в сборник успешных практик общественного здравоохранения (ЦНИИОИЗ Минздрава РФ). Он стал призёром и финалистом различных общественных премий в области развития практик ЗОЖ.

В общем, "Человек идущий" на сегодняшний день действительно превратился в инфраструктурный проект, в единую всероссийскую соревновательную систему - большую игру в здоровье, в которой участвует треть миллиона человек. И мы искренне верим в то, что в этой игре будут участвовать миллионы.

Ирина Невинная

«Российская газета»: https://rg.ru/2023/12/08/kardiohirurg-leo-bokeriia-chto-takoe-fonovaia-hodba-i-dejstvitelno-li-nado-prohodit-10-tysiach-shagov-v-den.html

Фото Аркадий Колыбалов/РГ