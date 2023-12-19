Как правильно сдавать анализ крови

Состав крови человека очень уязвим, множество факторов могут повлиять на искажение результатов. Например, некоторые показатели могут быть значительно повышены, если пациент с утра позавтракал или накануне принимал слишком жирную еду, особенно это отражается на уровне сахара в крови.

Безусловно, бесследно не пройдет и алкогольное опьянение или же состояние похмелья. Эти факторы могут привести к неправдоподобному диагнозу.

Некоторые медикаменты, особенно содержащие в составе гормоны, влияют на свертываемость, количество тромбоцитов и другие показатели.

Сдавать общий анализ крови рекомендуется как минимум один раз в год в целях профилактики. Если пациент обращается к врачу с какими-либо тревожащими симптомами — практически всегда требуется сдать кровь на исследование. Чтобы не получить ложный результат, нужно правильно подготовиться к процедуре.

Общие правила

Независимо от того, на какой анализ требуется сдать кровь, существуют общие правила подготовки:

· Необходимо сдавать кровь обязательно в утренние часы.

· Необходимо явиться в медицинское учреждение для забора крови строго на голодный желудок. Накануне необходимо соблюдать диетический рацион, обязательно исключить слишком жирные и калорийные продукты, на ужин лучше отдать предпочтение легким овощным блюдам. Кстати, ужин рекомендуется совершить не позднее 20 часов вечера.

· Если Вы принимаете лекарства, обязательно предупредите об этом лечащего врача. Некоторые препараты могут влиять на состав крови, поэтому доктор может принять решение об отмене лекарственного средства на несколько дней.

· За 7 дней до сдачи крови нужно исключить спиртосодержащие напитки. Это правило очень важное, в противном случае есть риск постановки неверного диагноза из-за изменения состава крови.

· Крайне не рекомендуется сдавать кровь при плохом самочувствии, тем более во время простудных заболеваний, конечно же, если эту процедуру не назначил врач.

· Желательно за 2 часа до анализа прекратить курить и не подвергать организм физическим нагрузкам.

Большинство патологических процессов в организме можно обнаружить именно с помощью биохимического анализа крови. Специалисты рекомендуют сдавать его как минимум один раз в год.

Биохимия крови позволяет выявить даже малейшие нарушения в организме, причем даже на ранней стадии. Основное внимание нужно уделить следующим аспектам:

· В данном случае диету нужно соблюдать как минимум три дня. Строго исключаются копчености, жирности и прочие продукты с повышенной калорийностью. Предельно осторожным нужно быть с сахаром и сладкими продуктами, особенно тем, у кого подозревают сахарный диабет.

· Ни в коем случае нельзя голодать, чтобы не допустить резкое повышение билирубина в крови. Есть нужно маленькими порциями каждые 3 часа.

· Курение нужно отменить хотя бы за 10 часов до предстоящей процедуры, в идеале – на сутки.

· Не забудьте сообщить врачу об имеющихся хронических заболеваниях и наименования лекарств, которые Вы принимаете на постоянной основе.

· Не стоит сдавать кровь при месячных, показатели будут недостоверными, в таком случае придется пересдавать данный анализ.

Взятие крови у детей до 7 лет

Основное требование к маме — сохранение полного спокойствия. Дети, особенно малыши, очень остро чувствуют настроение матери и тоже начинают нервничать, если она боится предстоящей процедуры.

С ребёнком, который уже достиг старшего дошкольного или школьного возраста, полезно обсудить то, что будет происходить. Не следует пугать его, особенно если он сдаёт кровь в первый раз. Также можно предупредить, что, вероятнее всего, у ребёнка могут возникнуть неприятные ощущения.

Взятие крови на анализ у детей 1–2 лет постарайтесь подстроить ближе к следующему кормлению. После последнего приёма пищи должно пройти не менее 2–3 часов!

Дети от 2 лет и старше сдают кровь для анализа строго натощак. Между последним приёмом пищи и взятием крови должно пройти не менее 6–8 часов.

Возьмите с собой что-нибудь вкусное, чтобы сразу после выхода из процедурного кабинета была возможность поесть.

Подготовила старший лаборант клинико-диагностической лаборатории Гатчинской КМБ Людмила Шемякина

Фото freepick.com