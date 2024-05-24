Гатчинцы обсудили, каким будет благоустройство у Берёзовых ворот

Собравшихся разделили на три команды и предложили каждой из них отметить проблемные места и преимущества данной территории. Затем необходимо было составить и предложить собственный дизайн-проект благоустройства. Каждая команда поделилась своим видением пользования общественным пространством.

В финале проектного семинара была представлена концепция главного архитектора, генерального директора ООО «Профпроект» Веры Юрьевны Зориной. Предложения и пожелания жителей были зафиксированы.

Напомним, общественное пространство от Березовых ворот до улицы Хохлова, д. 2 победило во Всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства. Оно преобразится уже в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Екатерина Кузнецова