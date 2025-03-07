Диспансеризация: два дня, которые помогут узнать о своём здоровье почти всё

Как пройти диспансеризацию в 2025 году? Что входит в программу обследования? Сколько времени занимает диспансеризация и какой результат мы можем получить на выходе?

Чтобы получить ответ на эти вопросы, а заодно и проверить здоровье, наш корреспондент прошла плановую диспансеризацию в поликлинике Гатчины. На весь комплекс обследований ушло всего два дня – с перерывом в несколько дней на ожидание результатов анализов. Попутно мы поговорили с самым компетентным специалистом в этой сфере – заведующим отделением медицинской профилактики взрослой поликлиники Гатчинской КМБ Павлом Кудряковым.

Зачем нужна диспансеризация?

Возможность проверить свое здоровье актуальна в любом возрасте, особенно когда мы входим в пору зрелости. Внимательное отношение к своему организму позволяет нам распознавать некоторые симптомы, то есть сигналы, которые посылает нам наше тело в случае какого-либо внутреннего сбоя. Это дает возможность вовремя отреагировать на них и предупредить развитие болезни. Но, к сожалению, далеко не всегда мы слышим эти сигналы: некоторые заболевания могут развиваться бессимптомно, иногда приводя к неожиданным и тяжелым последствиям. Именно для того, чтобы предупредить такие ситуации, и придумали диспансеризацию.

Современная диспансеризация представляет собой бесплатные профилактические медосмотры, анализы и ряд дополнительных методов обследования для оценки состояния здоровья человека. Цель диспансеризации – на раннем этапе выявить серьезные хронические неинфекционные заболевания и, в случае необходимости, предоставить лечение.

Как отметил Павел Кудряков, речь идет в основном о выявлении нескольких групп заболеваний, становящихся основными причинами смертности в России и во всем мире. Это болезни сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, онкозаболевания, заболевания бронхолегочной системы.

- К сожалению, многие недооценивают анализы, а ведь они очень информативны, – говорит Павел Александрович. - Чаще всего во время диспансеризации выявляется сахарный диабет: буквально на прошлой неделе мы выявили два таких случая. Начиная с 40 лет, практически у каждого второго мы находим высокий холестерин, который приводит к атеросклерозу, а тот, в свою очередь, к инсульту или инфаркту. Анализ кала на скрытую кровь помогает обнаружить рак на ранней стадии, что дает благоприятный прогноз при дальнейшем лечении. То же самое можно сказать о маммографии. Кардиограмма не только показывает происходящие в сердце процессы, но и может выявить признаки инфаркта, в том числе обширного и перенесенного на ногах, о котором человек просто не знал.

Диспансеризация позволяет разобраться в уже существующей проблеме и скоординироваться, чтобы не упустить драгоценное время и прийти к узкому специалисту не с пустыми руками, а с достаточным количеством анализов для постановки диагноза.

Кто может пройти диспансеризацию?

В этом году в Ленинградской области диспансеризацию могут пройти те, кто родился в 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004, 2007 годах. Граждане 40 лет и старше проходят ее ежегодно. Пожилые люди старше 75 лет и маломобильные граждане имеют право пройти диспансеризацию на дому.

Как напомнил Павел Кудряков, Гатчинская поликлиника принимает участие в проекте «Врачи – героям». В рамках этого проекта комплексную диспансеризацию в Гатчине прошло более 30 ветеранов СВО, а также члены их семей, включая детей. В медосмотр были включены сдача анализов, проверка зрения и общего состояния здоровья, консультации узких специалистов.

Для каждой из категорий граждан программа обследования будет несколько отличаться. Подробная и понятная информация об этом есть везде в поликлинике – начиная с регистратуры и заканчивая кабинетом первичного обследования.

Где пройти и как записаться?

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства, в отделениях врачей общей (семейной) практики, во врачебных амбулаториях или других медицинских учреждениях.

Как говорит Павел Кудряков, в Гатчинском округе, помимо специального отделения в Гатчинской поликлинике, есть еще четыре кабинета медицинской профилактики – в поликлиниках микрорайона «Аэродром», Коммунара, поселка Сиверский и Вырицы.

- В этих поликлиниках проводят такую же программу обследований, как и у нас, – отмечает Павел Александрович. – И не обязательно куда-то ехать, чтобы пройти диспансеризацию: можно обратиться к любому врачу по месту жительства, который назначит тот же объем обследований.

Записаться на диспансеризацию можно несколькими способами: очно в регистратуре поликлиники, по телефону, у вашего терапевта или через интернет (порталы «Госуслуги», zdrav.lenreg.ru, сайт Гатчинской КМБ). Для записи понадобятся только паспорт и полис ОМС. Вам будут предложены удобные для вас день и время первого визита в поликлинику.

Кстати, работающим гражданам для прохождения диспансеризации выделяется оплачиваемый выходной день.

Первичный прием

Записаться на диспансеризацию я предпочла непосредственно в регистратуре Гатчинской поликлиники. Мне предложили на выбор несколько талонов на ближайшие дни. Опыт показал, что лучше приходить к назначенному времени: опоздание более чем на 15 минут грозит аннулированием талона. Такая строгость оправдана: в коридоре у кабинета нет никакой очереди – максимум один-два человека. На каждого пациента отводится около 15 минут, в течение которых его опрашивают и заносят данные в компьютер. Милая девушка-регистратор подробно рассказывает обо всех исследованиях и этапах диспансеризации, выдает маршрутный лист и направления на необходимые анализы и флюорографию.

С 2024 года в перечень исследований в рамках диспансеризации входит оценка репродуктивного здоровья для мужчин и женщин от 18 до 49 лет, для че-го этой категории граждан дадут направление к соответствующим специалистам. Женщины от 40 до 75 лет один раз в два года проходят маммографию. Также в маршрутном листе есть дата заключительного визита к фельдшеру в удобное для вас время.

Затем пациента отправляют на первичное обследование. Оно включает анкетирование, антропометрию, кардиограмму, измерение сатурации и давления (обычного и внутриглазного), спирографию. Спирография, кстати, была введена в диспансеризацию из-за эпидемии COVID-19. Она позволяет оценить состояние легких. Для граждан от 40 лет и старше к перечню добавляется определение абсолютного сердечно-сосудистого риска.

Пройдя первичный осмотр, можно считать, что половина дела сделана. Остается сдать анализы, сделать флюорографию и дождаться их результатов, на что уходит несколько дней. Приятным сюрпризом оказалось то, что кровь, например, можно сдать в тот же день – если пришли на прием утром и натощак. Если нет – можно попросить направление на любое удобное для вас время.

Когда результаты всех обследований будут готовы, пациент встречается с фельдшером для заключительного осмотра и подведения итогов диспансеризации.

Этапы диспансеризации

Диспансеризация может проходить в два этапа. Выше описан первый этап. Если во время обследования будут выявлены какие-либо нарушения в работе организма, вам предложат обратиться к терапевту для более подробной консультации и назначения лечения.

Если у пациента будет выявлено подозрение на наличие хронического неинфекционного заболевания или высокий сердечно-сосудистый риск, фельдшер направит его на второй этап диспансеризации. Длительность его прохождения зависит от объема дополнительного обследования.

Если вы переболели коронавирусной инфекцией и в связи с этим хотите пройти углубленную диспансеризацию, нужно написать заявление в свободной форме на имя главврача поликлиники или через «Госуслуги».

Гатчинская диспансеризация

Как рассказал Павел Кудряков, наиболее высокий рост диспансеризации наблюдался в 2023 году, когда все талоны были расписаны на пару недель вперед. В 2024 году количество желающих пройти диспансеризацию заметно снизилось. Отчасти это было связано с отступлением коронавирусной инфекции, но свою роль в этом сыграла и поломка оборудования: в частности, надолго вышел из строя маммограф во взрослой поликлинике.

По словам Павла Кудрякова, к сожалению, проблема с маммографией сохраняется и сейчас.

- Мы пытаемся решить эту проблему, – говорит Павел Александрович. – Недавно мы заключили контракт с Перинатальным центром на использование маммографа. Естественно, объем обследований, которые может нам выделить Центр, не может покрыть всех наших потребностей, но мы будем стараться обследовать всех желающих.

Март – хорошее время для прохождения диспансеризации. В начале года, как правило, нет особого наплыва желающих обследоваться, и пока еще можно записаться на ближайшие дни. Как рассказала старшая медсестра отделения медицинской профилактики Ирина Хохлова, ближе к 9 мая Гатчинская поликлиника планирует проводить обследования, в том числе и выездные, ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, что несколько увеличит нагрузку на отделения профилактики.

Так или иначе, не стоит откладывать надолго возможность бесплатно проверить свое здоровье.

- Мы ждем наших граждан на диспансеризацию, – говорит Павел Кудряков. – Ваше здоровье – наша забота. Чем старше мы становимся, тем важнее такие обследования. Уделите себе капельку времени, чтобы дольше оставаться активными, здоровыми, трудоспособными, счастливыми людьми.

Юлия Лысанюк