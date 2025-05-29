Подростки под угрозой: как предотвратить самое страшное

Жизнь как высшая ценность

Добровольный уход из жизни является одной из наиболее острых медико-социальных проблем современного общества. Это связано с наблюдающейся в последние годы тенденцией роста суицидальных проявлений, особенно среди молодых людей. Как отмечают специалисты Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета в Санкт-Петербурге, проблема распространенности суицидального риска и суицидального поведения является общецивилизационной.

По словам доктора психологических наук профессора Веры Борисовны Никишиной, в этом вопросе Российская Федерация занимает скорее оптимистическую позицию. Однако тенденция увеличения суицидальных рисков всё больше охватывает и нашу страну. В связи с этим Министерство здравоохранения Российской Федерации выдвинуло инициативу по разработке рекомендаций по вопросам межведомственного взаимодействия при организации деятельности по профилактике суицидов и всех видов опасного поведения у детей и подростков.

Как отмечает Вера Никишина, в настоящее время среди молодых людей наблюдается своего рода «мода» на психические отклонения. Подрастающее поколение проявляет интерес к разнообразию психопатологии, считая ее проявлением индивидуальности. Подросткам кажется, что получить внимание взрослых или друзей проще, если демонстрировать некий психиатрический диагноз. Идея, заложенная в инициативу Минздрава, заключается в необходимости перестроить общественное сознание так, чтобы психическое здоровье стало ценностью, а его сохранение – осознанной нормой.

С другой стороны, подростковый суицид не всегда связан с демонстративностью. Часто к трагедии приводит целое сплетение обстоятельств и причин, в которых нелегко разобраться. В жизни любого человека могут быть опасные периоды, когда ему кажется, что на него вдруг свалились все несчастья мира. И если взрослый, как правило, способен противостоять кризисам, то юному человеку иногда это не под силу. В такие моменты ему просто необходимы понимание и поддержка. Очень важно вернуть подростку веру в жизнь и отношение к ней как к высшей ценности.

Уже не ребенок, еще не взрослый

Как отмечают специалисты, число суицидальных попыток, не закончившихся смертью, и смертельных самоубийств среди молодежи за последние годы значительно увеличилось. Суицид «помолодел»: если раньше суицидальные попытки практически не встречались у подростков до

13 лет, то сейчас такие случаи происходят с детьми до 12 лет. Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского приводит статистические данные о том, что самоповреждающее поведение – как несуицидальное, так и суицидальное – в настоящее время встречается у 13–18% подростков.

В некоторых случаях суицидальные попытки связаны с какими-то психопатологическими явлениями: серьезной депрессией или тяжелыми, длительно протекающими заболеваниями. Но большая часть подростков, стремящихся к суициду, не страдает психическими расстройствами. Как считают специалисты, суицидальное поведение связано с особенностями переходного возраста. Подростковый период часто сопровождается внутренними конфликтами и проблемами во взаимоотношениях с окружающим миром. Подросток – уже не ребенок, но еще и не взрослый. Стремясь к самостоятельности, он не имеет достаточного опыта и понимания взрослой жизни.

Подростки более эмоциональны, импульсивны и восприимчивы к внешнему влиянию. На первый план выходит общение со сверстниками, и мнение друзей становится чрезвычайно важным. Стремление подражать другим, в том числе тем, кто совершил или пытался совершить самоубийство, может также способствовать возникновению суицидальных мыслей и действий.

Серьезные психологические проблемы у подростков могут быть связаны также с ускоренным психосексуальным развитием, изменением внешности, первой влюбленностью. У детей недостаточно опыта переживания страдания – им кажется, что их ситуация исключительная, а душевная боль никогда не кончится. Часто ребенок просто не видит выхода из ситуации. Он концентрируется на ней, в результате она становится сверхзначимой для него. Не зная, как жить с этим, подросток может задуматься об уходе из жизни.

Крик о помощи, который не был услышан

Часто подростковому суициду предшествуют острые ситуации, такие как публичное унижение, трудности в школе или семье, предательство. Однако специалисты считают, что они скорее являются последней каплей, а не истинной причиной самоубийства.

Мы все родом из детства, из нашей семьи. Вырастают из нее и наши дети. Ближе всего к ребенку его родные: мама и папа, бабушки и дедушки. Главные признаки крепкой, хорошей семьи – взаимопонимание, доверие и любовь. К сожалению, далеко не все семьи могут похвастать этим. Особенно тяжело переживают проблемы в семье дети подросткового возраста. Неблагополучная семейная среда является одним из ключевых факторов, повышающих риск суицидального поведения среди подростков.

Но и в благополучных семьях не всегда хорошо складываются взаимоотношения между детьми и родителями. Стараясь освободиться от опеки взрослых, ребенок тщательно охраняет свой внутренний мир от внешнего вмешательства. Он молчит о том, что его волнует, замыкается или делает вид, что у него всё хорошо, и занятые своими делами родители склонны ему верить. Между тем внутри ребенка происходят очень сложные и тяжелые внутренние процессы, и иногда малейшего повода достаточно, чтобы случилась беда...

Подавляющая часть всех самоубийств связана с семейными конфликтами, страхом насилия со стороны взрослых, бестактным поведением отдельных педагогов, конфликтами с учителями, одноклассниками, друзьями, черствостью и безразличием окружающих. Сильную обиду и отчаяние могут вызывать сложности в общении – ссоры с друзьями или непонимание взрослых. Весьма болезненно могут проходить первые отношения. К плохим мыслям может привести длительная грусть, переходящая в депрессию. Подтолкнуть к необдуманным поступкам могут и опасные привычки (алкоголь и наркотики).

Буквально живя в «игрушечном» виртуальном мире своих гаджетов, дети не осознают факта необратимости смерти, часто думая, что это «понарошку» и всё можно будет исправить. Ребенку трудно просчитать ситуацию, поэтому демонстративные суициды часто заканчиваются смертью.

Философ Николай Бердяев говорил, что психология самоубийства – это прежде всего психология безнадежности, когда будущее, казалось бы, не предвещает ничего хорошего. Подросток может испытывать чувство беспомощности, ощущение, что он не может контролировать жизнь и от него ничего не зависит. Среди других психологических факторов – изоляция, связанная с чувством, что его никто не понимает, никто им не интересуется. Свою роль играет также чувство собственной незначительности (уязвленное чувство собственного достоинства, низкая самооценка).

Изучение проблемы суицида среди молодежи показывает, что в ряде случаев подростки решались на самоубийство, чтобы обратить внимание родителей, педагогов на свои проблемы, протестуя таким страшным образом против бездушия, безразличия, цинизма и жестокости взрослых. Попытка самоубийства часто является криком о помощи, который никто не услышал.

Кто в группе риска?

Риску суицида подвержены дети и подростки с определенными психологическими особенностями. Как правило, это замкнутые, пессимистичные, эмоционально чувствительные, ранимые натуры, склонные к импульсивным, необдуманным поступкам.

Такие дети могут быть настойчивы в трудных ситуациях и одновременно неспособны к компромиссам. У них есть склонность придавать большое значение внутренним переживаниям, вместо того чтобы действовать. Они могут быть негибки в общении (их способы взаимодействия с окружающими достаточно однотипны и прямолинейны). Часто таких подростков характеризует склонность к сосредоточенности на эмоциональной проблеме и формированию сверхзначимого отношения.

Очень важно стараться быть близким к ребенку настолько, чтобы понимать, когда ему плохо, видеть его больные глаза, чувствовать его печаль и отчаяние.

Среди тревожных признаков, на которые нужно обратить внимание:

частые смены настроения;

постоянная тоскливость, подавленность, пониженное настроение;

резкое снижение успеваемости, пропуски уроков;

нарушения сна и аппетита;

рассеянность, невозможность сосредоточиться;

стремление к уединению;

потеря интереса к любимым занятиям;

раздаривание значимых для ребенка вещей;

безразличие к внешнему виду, реже — излишнее внимание к нему;

употребление психоактивных веществ,

чрезмерный интерес к теме смерти.

Взрослых должны насторожить высказывания о нежелании жить, например, «всё надоело, я никому не нужен…», «я плохой, и меня никто не любит...», «жизнь бессмысленна...», «скоро всё закончится, и у вас больше не будет проблем со мной…», «хорошо бы заснуть и не проснуться». Любое высказанное стремление уйти из жизни необходимо воспринимать серьезно, как прямое предупреждение о готовящемся самоубийстве. В таких случаях нельзя допускать черствости и агрессивности к подростку, которые только подтолкнут его к исполнению угрозы. Напротив, нужно проявить выдержку и спокойствие, предложив ему помощь и поддержку.

Если вы заметили признаки опасности

Что делать, если ваш ребенок говорит о суициде или вам кажется, что он думает об этом? Главное и основное: с детьми надо разговаривать! Скажите подростку самые простые слова: что вы его любите, что он вам интересен, что вам важно, что он с вами, и что никакие сложности не сравнятся с тем, что может быть, если он погибнет.

Окружите подростка вниманием и заботой, но при этом общайтесь с ним, как со взрослой, важной, значимой для вас личностью. Именно такой поддержки ему не хватает от взрослых. «Его пока не за что уважать» и «пусть сначала докажет» – одна из худших родительских позиций. Ребенок не должен вам ничего доказывать, он и так сейчас преодолевает кучу трудностей, о которых вы можете даже не догадываться.

Установите четкие, но гибкие границы, дающие подростку ощущение безопасности и одновременно предоставляющие свободу для развития самостоятельности. Важно проявлять безусловную любовь и понимание, даже если его поведение кажется сложным и нелогичным. Постарайтесь увидеть мир его глазами, понять мотивы его поступков, даже если они вам не близки.

Интересуйтесь делами своего ребенка, искренне сочувствуйте ему. Не навязывайте ему свою точку зрения, избегайте нотаций. Не оценивайте его, унижая словами вроде «что за чушь!» или «ну вот опять…» Будьте готовы слушать и задавать вопросы. Ставьте их так, чтобы на них находился ответ.

При этом не ждите от разговоров многого. Важно знать, в какой среде находится ребенок, не травят ли его в школе, не преследуют ли после учебы. Такие проблемы нужно решать взрослым, не перекладывая это на ребенка. Иногда дети меняются на глазах, попадая в более дружелюбную среду. Может помочь и переключение впечатлений: дальняя поездка вместе с ребенком, экспедиция, путешествие, приключения.

Если у подростка есть проблемы с учебой, помогите ему решить их. Поддерживайте во время экзаменов. Предлагайте запасные варианты, если вдруг не получится поступить, куда хочется. При этом учите решать проблемы – самые разные, от незначительных бытовых до сложных психологических.

Вдохновляйте подростка на исследование мира, на поиски увлечений и целей, которые будут зажигать его сердце. Помогите ему научиться видеть красоту в мелочах, ценить простые радости жизни, которые могут стать маяком в темные времена. Подчеркивайте, что неудачи – это не конец пути, а ценный опыт, ступенька к росту и самосовершенствованию.

Куда обратиться за помощью

Если вы заметили признаки, вызывающие тревогу, не стесняйтесь обратиться к специалисту. В наше время практически в каждой школе работает психологическая служба. Психолог или психотерапевт помогут разобраться в ситуации, наладить общение с ребенком, окажут ему необходимую поддержку.

В 2024 году на базе Ленинградского областного института развития образования открылся Региональный центр психологической помощи несовершеннолетним. Цель – профилактика социальной дезадаптации и рискового (суицидального) поведения у несовершеннолетних, создание единой системы психологической службы на территории региона. Специалисты Центра предоставляют квалифицированную консультативную поддержку подросткам и их родителям. Среди основных задач Центра – оперативная помощь детям в сложных случаях.

Территориальные структурные подразделения Центра работают в Гатчине, Выборге, Кингисеппе, Волхове и Всеволожске.

В Гатчине специалисты Центра ведут прием на базе школы №12. Как отмечает руководитель подразделения Светлана Бочарова, ребенку часто некуда обратиться в трудной ситуации, его просто не слышат.

- Мы стремимся стать территорией доверия, где дети смогут получить помощь. Очень важно своевременно обращаться за поддержкой, не откладывая решение острых вопросов, – подчеркивает Светлана Васильевна.

Поддержка Центра предполагает как очные встречи, так и онлайн-формат, позволяющий получить необходимую помощь, не выходя из дома. Это особенно актуально для тех, кто испытывает затруднения с посещением Центра лично. Особое внимание в Центре уделяют профилактике негативных явлений в подростковой среде. С этой целью регулярно проводятся разнообразные мероприятия, охватывающие все стороны образовательного процесса. Школьники, педагоги, родители – каждый может найти для себя полезную информацию и получить практические рекомендации по созданию благоприятной и безопасной атмосферы дома и в школе.

Связаться со специалистами Регионального центра психологической помощи несовершеннолетним можно по телефону: 8(800)200-78-12. Центр расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 25а. Часы приема: понедельник с 13.00 до 17.00, пятница с 12.00 до 16.00. Электронная почта: rcppn@loiro.ru.

Специалисты Гатчинского территориального подразделения ведут прием по адресу: г. Гатчина, ул. Чехова, 37 (в помещении Гатчинской школы №12 «Центр образования»). Часы приема: вторник и четверг с 14.00 до 16.30. Электронная почта: gtchina47zentr@yandex.ru.

Экстренная психологическая помощь для детей, подростков и их родителей (Всероссийский телефон доверия): 8-800-2000-122. Здесь вы можете получить немедленную квалифицированную психологическую помощь бесплатно, анонимно, конфиденциально.

Юлия Лысанюк

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