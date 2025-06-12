Лето на даче без вреда для здоровья!

Дачный фитнес

Общение с природой имеет множество преимуществ для здоровья: укрепляется иммунитет, улучшается работа мозга, крепнет тело. Ученые доказали, что занятия садоводством приносят такую же пользу, как бег, езда на велосипеде или другие физические упражнения.

Любая работа на огороде способствует снижению стресса. Контакт с землей и растениями расслабляет тело и умиротворяет душу, позволяя забыть о тревожных мыслях. Интересно, что у сельских жителей в три раза реже, чем у горожан, случаются депрессивные расстройства. Одна из причин – недостаток солнца, с которым сталкиваются обитатели мегаполисов. Установлено, что солнечный свет влияет на выработку нейромедиаторов – особых химических веществ, от которых зависит работа мозга и нервной системы. К тому же, находясь на даче, мы получаем больше витамина D, который необходим для крепкого иммунитета, снижает риск появления многих заболеваний, в том числе предотвращает появление депрессии.

В сельской местности содержание кислорода в воздухе значительно выше, чем в городах. Сердце начинает биться ровнее и спокойнее, ведь ему требуется меньше усилий, чтобы обеспечить поступление кислорода к тканям организма.

Движение, свежий воздух и солнце – это жизнь, но во всем нужно знать меру. Многие из нас приезжают на свой дачный участок уставшими и вымотанными после долгой трудовой недели, и всем, особенно пожилым людям, необходима адаптация. Не стоит сразу загружать себя работой на участке. Непривычное переутомление может привести к сердечному приступу или гипертоническому кризу, навредить позвоночнику, суставам и связкам.

Для того чтобы дачный отдых принес только положительные эмоции и не обернулся проблемами со здоровьем, необходимо соблюдать несколько несложных правил.

Избегайте открытого солнца!

В жаркую погоду старайтесь не работать в самый разгар солнечной активности – с 12 до 16 часов. Надевайте светлую одежду и головной убор с широкими полями, используйте солнцезащитный крем. Не забывайте пить чистую воду!

Особенно внимательными к себе должны быть те, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии. Таким людям нельзя работать в знойные дни, ведь перегрев может спровоцировать развитие гипертонического криза. Время непрерывного нахождения на солнце не должно превышать полутора часов, затем следует сделать получасовой перерыв, перейдя в тень.

Кардиологи предупреждают, что гипертония чаще всего дает о себе знать между 6 и 10 часами утра: в этот промежуток времени давление бывает самым высоким за день, поэтому стоит отказаться от тяжелой работы.

Работайте правильно!

Старайтесь выполнять только ту работу, которая вам по силам. Распределяйте нагрузку разумно, избегайте чрезмерной активности, и тогда работа на садовом участке превратится в полезный для здоровья процесс.

Перед началом дачных работ сделайте небольшую разминку: пройдитесь быстрым шагом, сделайте несколько наклонов, помашите руками и ногами. Не работайте на огороде с раннего утра до позднего вечера: лучше это делать только в светлое время суток.

Не поднимайте и не двигайте тяжелые предметы. Если нужно что-то перенести, используйте садовую тачку или тележку, позовите напарника. С грузом в руках нельзя делать резких рывков, наклонов и поворотов.

Не стоит находиться в одной и той же позе более 10-15 минут – лучше регулярно менять положение тела. Самая опасная поза – «поза дачника», с согнутой спиной и опущенной головой. Она чревата обострением заболеваний позвоночника, нарушением мозгового кровообращения, резким подъемом давления у гипертоников и сердечников. Даже кратковременная работа в таком положении может привести к появлению острой боли в поясничном отделе, обострению варикозной болезни нижних конечностей, тромбофлебиту.

Важно помнить и об опасности инсульта, которая возрастает в результате длительного пребывания в согнутой позе, когда кровь приливает к голове. Неслучайно инсульт имеет свою «сезонность», связанную с началом садово-огородных работ. У неврологов даже есть специальный термин: «дачный инсульт».

Самый безопасный способ работы на грядках – сидя на скамеечке или на плотном коврике. Можно заниматься прополкой или другими работами на коленях или на четвереньках: такая поза обеспечивает равномерное распределение нагрузки на позвоночник. Для этого используйте наколенники или мягкую подстилку под колени.

Используйте садовые инструменты с длинной ручкой, позволяющие работать с прямой спиной. Если необходимо часто опускаться к земле и вставать – приседайте на корточки, но не совершайте наклоны на прямых ногах.

Если у вас уже есть проблемы со спиной или с суставами, прежде чем приступить к работе, надевайте полужесткий корсет для фиксации поясницы и наколенники.

Если всё-таки стало плохо после «согбенной» позы, нужно сразу же перебраться в тень, прилечь и приложить к голове холодный компресс.

Избегайте бытовых травм!

На даче могут подстерегать и другие опасности. Как рассказал врач-травматолог, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского университета Николай Кондырев, среди самых распространенных «дачных» травм – раны и ссадины при работе с инструментами (болгарка, топоры, ножи) вплоть до ампутаций пальцев во время работ с дисковыми пилами; ожоги от мангалов, костров, горячего угля или кипятка.

Нередко случаются ушибы и переломы при падениях с лестниц, низких крыш, деревьев или неудачных прыжков со ступенек. Во время активного отдыха возможны растяжение связок, вывихи при играх в футбол, волейбол, во время катания на велосипеде, электросамокате или роликах, черепно-мозговые травмы из-за падений с качелей и велосипедов.

Опасности дачного застолья

Дача – это не только труд, но и долгие вечерние посиделки за столом в приятной компании. Но будьте осторожны: летом система пищеварения может подкинуть неожиданные сюрпризы.

Лучшая профилактика желудочно-кишечных заболеваний – здоровое питание. Необходимо следить за качеством потребляемых продуктов, которые летом быстро портятся. Чтобы обезопасить себя от кишечной инфекции, тщательно мойте овощи и зелень, обязательно кипятите воду, взятую из колодца или загородного водопровода.

Как отмечают специалисты, на дачах довольно часто случаются алкогольные отравления. В качестве напитков на дачных посиделках употребляют спиртное разной крепости. Часто это напитки, приготовленные самостоятельно и не всегда с соблюдением норм и правил, гарантирующих безопасность продукта. Употребление алкоголя, в частности, домашних настоек и вин, а также смешивание различных по крепости напитков может привести к отравлению, похмелью и другим неприятным последствиям.

Обильные возлияния провоцируют спазмирование сосудов, а значит, повышение артериального давления, которое с высокой вероятностью приводит к развитию угрожающих жизни состояний (инсульт, инфаркт). Многие случаи инфарктов и инсультов, обострения хронических заболеваний желудка, кишечника, пищеварительных желез связаны именно с сочетанием алкоголя и дачных работ. В частности, алкоголь в сочетании с жареным мясом повышает нагрузку на печень в несколько раз, и в конце сезона многие чувствуют себя истощенными.

Дети на даче

Особенно полезна дача для детей. Воздушные и солнечные ванны – отличная закалка для организма. У детей, которые часто отдыхают за городом, реже развивается близорукость. На даче они меньше сидят за компьютером и у телевизора, к тому же на природе глаза устают не так быстро, как в пыльном мегаполисе.

Но чтобы отдых на даче приносил только радость и пользу, необходимо оберегать детей от травм, которые они получают из-за невнимательности, и инфекционных заболеваний, которым они подвержены сильнее, чем взрослые.

Как отмечает врач-трав-матолог Николай Кондырев, среди самых распространенных детских травм летом – ожоги от костра или петард, проглатывание инородных предметов (шашлычные палочки, кости), падения с качелей, деревьев, велосипедов. Дети могут пораниться садовыми инструментами, оступиться на неровной поверхности, получить ушибы. Чтобы минимизировать риски, родителям нужно следить за обувью детей, обучить их аккуратному обращению с садовыми предметами. Также стоит проводить разминку перед физической работой или играми.

Для детей, особенно маленьких, опасна жара. Ребенок может перегреться на солнце, получить ожог или даже потерять сознание. Лучше всего ограничивать пребывание на солнце, особенно в обеденные часы, использовать солнцезащитный крем, надевать панамку и не забывать о воде.

На даче ребенка может подстерегать опасность аллергических реакций, провоцируемых пыльцой растений. Сильные ожоги при контакте может вызвать печально известный борщевик. Как советуют врачи, нужно иметь при себе антигистаминные препараты и избегать контакта с потенциальными аллергенами.

Много неприятностей могут доставить насекомые: комары, пчелы, осы, муравьи, клещи. Их укусы могут вызвать не только раздражение, но и тяжелые аллергические реакции. Чтобы защитить себя и детей, используйте репелленты, носите закрытую одежду, особенно в лесу, а после прогулок осматривайте тело на наличие клещей.

Стоит избегать подозрительных водоемов. Помните: купание в стоячей воде может вызвать кожные заболевания.

Не забудьте аптечку!

Помните, что на даче обязательно должна быть аптечка. На всякий случай в ней должны быть антигистаминные и антисептические средства, сорбенты, средства от диареи, препараты для поддержки пищеварения, бинты и пластыри.

Если вы страдаете хроническим заболеванием и должны регулярно принимать лекарственные препараты, обязательно возьмите необходимый запас лекарств с собой. Даже если вы почувствовали себя лучше на свежем воздухе, не стоит расслабляться: хорошее самочувствие – не повод для самостоятельной отмены лекарств, а интенсивный физический труд может спровоцировать обострение хронического процесса.

Постарайтесь не оставаться в одиночестве на дачном участке. Всегда берите с собой мобильный телефон во время работы на участке, чтобы при необходимости быстро вызвать помощь.

Юлия Лысанюк

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