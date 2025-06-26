Осторожно: аптечная наркомания!

Наркомания – болезнь в том числе социальная и, по мнению врачей, одними только медикаментами не лечится. Особенно когда речь идет о такой разновидности зависимости, как «аптечная наркомания». В обществе ее опасность недооценивают, однако врачи-наркологи предупреждают: злоупотребление некоторыми лекарствами не менее опасно, чем прием наркотических средств, и вполне может сравниться с героиновой наркоманией по своей разрушительной силе.

О том, что такое аптечная наркомания, чем она страшна и как лечится, рассказала заведующая наркологическим кабинетом Гатчинской КМБ, психиатр-нарколог Елена Колиш.

- «Аптечные наркотики» – это неофициальное название лекарственных препаратов, которые могут вызывать зависимость или аддикцию. Злоупотребление этими лекарствами разрушает и физическое, и психическое здоровье человека вплоть до полной деградации. А лечить зависимость от аптечных наркотиков крайне сложно и долго.

- И что, эти лекарства свободно продают в аптеке?

- В числе «аптечных наркотиков» есть препараты, которые можно купить свободно или по рецепту. И несмотря на то что торговля лекарственными средствами усиленно контролируется со стороны государства, аптечная наркомания стремительно развивается. Этому способствуют недобросовестные медики и фармацевты, у которых желание заработать перевешивает все моральные принципы. Плюс сравнительно низкие цены на препараты.

Кстати, зависимость от лекарственных препаратов может развиться не только у тех, кто хочет найти себе «зелье» в аптеке. Таблетками нередко злоупотребляют люди, стремящиеся расслабиться после работы, снять стресс, стимулировать мозговую деятельность или похудеть. Привыкание грозит и тем, кто длительно лечился определенными препаратами и, что называется, «подсел». Чаще всего такое случается из-за слишком длительного курса лечения или несоблюдения пациентом врачебных рекомендаций.

- О каких конкретно препаратах идет речь?

- Торговые названия приводить не будем. Но надо понимать, что это не наркотические средства, а лекарства, которые при правильном применении по назначению врача лечат, а при злоупотреблении – калечат. Только попав в руки наркозависимых, лекарства из аптеки могут превратиться в наркотики.

Например, до 2019 года в аптеках без рецепта продавалось противоэпилептическое средство на основе прегабалина. Это лекарство стало одним из самых популярных у наркоманов, потому что при превышении дозировки оно вызывает эйфорию и другие психотропные эффекты. Но нужно понимать, что последствия этой «эйфории» плачевные.

Еще одна группа, известная с давних времен, – это опиоидные анальгетики. Это уже наркотические препараты для купирования сильной боли, когда обычные обезболивающие не помогают. В основном эти анальгетики применяются в онкологии. При определенной дозировке они дают эйфорический эффект – чувство беспричинной радости и счастья, расслабленность. Этим и объясняется последующая тяга к употреблению препарата. Но уже через две-три недели формируется тяжелая наркотическая зависимость со всеми ее «прелестями» – ломкой и т.п.

- Т.е. «аптечные наркотики» тоже вызывают ломку при отмене?

- Да. Например, анксиолитические средства, или, как их раньше называли, транквилизаторы. Эти лекарства применяются для лечения тревожности в качестве сильных «успокоительных» и очень коварны. Наркозависимые чаще всего употребляют препараты бензодиазепиновой группы, которые оказывают тормозящее действие на центральную нервную систему – человек расслабляется и успокаивается. Психическая и физическая зависимость от анксиолитиков развивается в течение месяца, и прерывание приема таблеток сопровождается выраженной ломкой. Одна пациентка так усиленно лечила депрессию (по назначению врача!), что в итоге вынуждена была отправиться в реабилитационный центр для избавления от аптечной наркомании.

Надо понимать, что любая зависимость – хоть от употребления нелегальных психоактивных веществ, хоть от таблеток из аптеки – пагубна. «Аптечные наркотики» вызывают необратимые изменения в психике, которые со временем приводят к слабоумию. А в состоянии острого психоза или тяжелой депрессии, спровоцированной таблетками, велика опасность суицида. Также никто не отменял и соматических нарушений: злоупотребление лекарствами может вызвать серьезные заболевания внутренних органов: сердца, печени, почек, сосудов, желудка.

- Какие таблетки в случае несанкционированного применения могут привести к фатальным последствиям?

- Очень опасны некоторые противокашлевые средства в виде таблеток и сиропа. Если превысить рекомендованную дозу, появляется умеренная эйфория, галлюцинации и диссоциации. Такие лекарства часто используют подростки на вечеринках. При длительном употреблении действующее вещество этих препаратов – декстрометорфан – вызывает психологическую зависимость. А при комбинировании с другими наркотическими веществами может привести к плачевным последствиям вплоть до летального исхода.

Но вообще злоупотребления любыми аптечными препаратами опасны или смертельно опасны. В руках невежды или зло-умышленника лекарство становится ядом. Из арсенала наркозависимых можно назвать аналептическое средство, которое применяется для комплексного лечения кардиогенного и анафилактического шока, сердечной и дыхательной недостаточности. Превышение терапевтической дозы препарата сопровождается необычайным приливом сил и галлюцинациями, чрезмерной физической и психической активностью. Однако прием очень большой дозы аналептика, особенно в сочетании с другими психоактивными веществами, может завершиться коллапсом из-за резкого снижения артериального давления. И тут уже без реанимационной бригады спасти человека практически невозможно.

Любят наркоманы и препараты на основе барбитуровой кислоты. Наркозависимые часто комбинируют препараты с другими веществами, повышают дозу, и это приводит к развитию привыкания в течение одного-двух месяцев и передозировкам с летальными исходами.

Определенный наркотичес-кий эффект дают препараты, назначаемые для лечения последствий инсульта и рассеянного склероза. В итоге развивается психическая зависимость, и длительное психоделическое состояние выливается в острый психоз с приступами паники и страха. Человек в таком психозе может быть агрессивен и очень опасен как для окружающих, так и для себя самого. Если ваш близкий достиг такого эффекта, надо немедленно обращаться к психиатру-наркологу.

- «Аптечный» наркоман отличается от обычного?

- Симптомы схожи с теми, что появляются при употреблении наркотиков: чрезмерно расширенные или суженные зрачки, частое покраснение глаз; бледность и сухость кожи; нарушение координации; ухудшение памяти и внимания; бессонница. А еще резкие перепады настроения: от подавленности и агрессии до беспричинной радости и возбуждения; заторможенность или, напротив, повышенная активность. Поведение тоже идентично: все зависимые начинают врать и уклоняться от общения с близкими, опускаются, перестают следить за собой.

- Как лечится аптечная наркомания?

- Нарколог назначает исследования, чтобы оценить состояние пациента. Выясняет виды и дозировки принимаемых им лекарств. Главное, убедить зависимого лечиться, чтобы добиться стойкой и длительной ремиссии. Нельзя помочь пациенту против его желания.

Терапия тут очень сложна, и каждый случай индивидуален. Физическое и психическое состояние пациента зависит от того, как долго и в каких дозировках принимались препараты. Особенно трудно, если человек комбинировал разные наркотики, таблетки и запивал всё это алкоголем. В этом случае развивается полинаркомания, которая отличается особой сложностью диагностики и терапии. В любом случае к отмене лекарства надо подходить осторожно, поскольку резкое прекращение приема препарата может вызвать инсульт, инфаркт или другие жизнеугрожающие состояния.

Как правило, терапия наркотической зависимости состоит из четырех этапов. Первое – это очищение организма и купирование ломки. Процесс схожий с выводом из запоя: пациенту ставится капельница, чтобы быстро вывести из организма остатки лекарственных средств. Для снятия абстинентного синдрома применяются специальные препараты. Далее идет постепенная отмена препарата: снижается дозировка, либо идет замена безопасным аналогом. Плюс пациенту назначаются лекарства для восстановления поврежденных внутренних органов.

- В общем, лечить подобное подобным?

- Помимо лекарственной терапии, крайне важным этапом является психотерапия и реабилитация. Любое лечение зависимости, в том числе и от аптечных препаратов, должно завершаться устранением психологического фактора. В каждом случае это индивидуальные методы психотерапии, чтобы научить пациента справляться с тягой к лекарствам или наркотикам. В сложных случаях человека госпитализируют – если он не в состоянии контролировать снижение доз препарата и высок риск осложнений. В стационаре ведется круглосуточное наблюдение за пациентом – естественно, в полной изоляции.

- В вашей практике часто встречаются аптечные наркоманы?

- Да, такие пациенты есть. Но что самое страшное, в их числе – дети, подростки. Не так давно в Гатчине прохожие заметили на детской площадке мальчика и девочку 16 и 15 лет: обоим было так плохо, что люди вызвали скорую. Подростков увезли в реанимацию. В Гатчинской КМБ их спасли, и, когда дети пришли в себя, выяснилось, что они купили таблеток, приняли по полтора десятка штук и запили алкоголем. Они не рассчитывали на такой исход – кто-то внушил им, что будет очень весело.

В результате такого «веселья» оба оказались на больничной койке, причем по счастливому стечению обстоятельств – благодаря внимательным гатчинцам. В противном случае дело могло закончиться очень печально, и гибель подростков была бы на совести того гражданина, который продал им «аптечный наркотик» из-под полы. Зависимости от лекарств у ребят пока нет, но она может образоваться, если они продолжат экспериментировать над своим организмом. И, как бы зловеще это ни звучало, до формирования лекарственной зависимости тоже надо дожить, потому что летальные исходы от случайных передозировок таблетками – не редкость. Рискованное поведение детей, кажущаяся свобода, псевдо-самостоятельность чреваты бедой. Кстати, наши пострадавшие – очень приятные в общении ребята. Вот их бы энергию – да в мирных целях…

Беседовала Екатерина Дзюба

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