Городки нашего города: просто, доступно, полезно!

Местные энтузиасты продолжают развивать городошный спорт в Гатчине. 5 июля в нашем городе прошли соревнования по городошному спорту – лично-командное Первенство Гатчинского округа.

Гатчинская городошная площадка укрылась в тени деревьев за старинным зданием, объединяющим гимназию им. К.Д. Ушинского и школу №11. Понять, что где-то здесь играют в городки, можно лишь по характерному стуку бит. В день соревнований на площадке собрались игроки самого разного возраста и уровня подготовки.

Городки – старейшая русская игра

Считается, что эта игра появилась в начале XVIII века, что подтверждают документальные свидетельства. Поначалу в городки играли люди низших сословий: деревенские мужики или горожане простого звания. В конце XIX – начале XX веков в нее играли уже все – от крестьян до аристократии. Городки любили император Николай II, Лев Толстой, Максим Горький, Федор Шаляпин, Владимир Ленин, Иосиф Сталин и многие другие известные личности.

Эта игра сочетает в себе спорт, традиции и военно-прикладное искусство. Ее название связывают с военной символикой: «город» (крепость), который нужно «штурмовать» битой. Даже большинство фигур, которые выбивают битой, отсылают к армейским терминам: «пушка», «звезда», «стрела», «артиллерия», «часовые», «пулеметное гнездо». Интересно, что эту игру высоко ценил великий русский полководец Александр Суворов, отмечая ее прицельные и силовые элементы («битою мечусь – это глазомер, битою бью – это быстрота, битою выбиваю – это натиск»). Именно эти качества Суворов считал главными для воина. Полководец постоянно возил с собой городошные биты, упражнялся с ними на привалах и устраивал состязания в городки между офицерами и солдатами.

Конечно, во время потрясений революции и гражданской войны городки были отодвинуты на задний план. И всё же эта игра не была забыта. В 1923 году были утверждены «Единые правила игры в городки» и создана Союзная Федерация городошного спорта СССР, а в 1936 году прошел первый чемпионат СССР. Городки были включены в программу ГТО, став вторым по популярности видом спорта после футбола.

Своя «городошная» история была у Гатчины. Помимо развлечения для взрослых, игра в городки была частью физического воспитания в гимназиях и семинариях. В музее города Гатчины хранится фотография 1902–1903 годов, на которой запечатлены воспитанники гатчинского Сиротского института, играющие в городки.

Развитие игры в послевоенной Гатчине прежде всего связано с именем мастера спорта СССР по городошному спорту Николая Никишина. Николай Александрович занимался организацией спортивной работы в Гатчине, возглавлял городскую и областную городошные секции. В Гатчине была одна из сильнейших команд, полностью состоявшая из мастеров спорта СССР. Игра активно развивалась на заводах, в школах и парках. Городошники собирались на двух больших специализированных площадках в парке и на стадионе «Спартак», где с утра до вечера звучали удары бит.

В 1950–1970-е годы в нашей стране в этот вид спорта было вовлечено более 600 тысяч профессиональных игроков. Городошные площадки были в каждом городском парке, на заводах и в пионерлагерях. Чемпионаты по городошному спорту собирали тысячи зрителей. Однако после распада СССР опять стало не до игр: финансирование этого вида спорта прекратилось, городошные площадки были заброшены, секции закрыты, а сама традиция почти угасла. И всё же игра в городки выжила и постепенно стала возвращаться в нашу жизнь.

В 1993 году была создана Федерация городошного спорта России. Этот вид спорта был признан официальным, хотя пока и не олимпийским. В настоящее время проводятся национальные первенства, чемпионаты Европы и мира по городошному спорту, причем сборная команда России занимает лидирующее положение в мире.

Городки возвращаются в Гатчину

Возрождение городошного спорта на гатчинской земле началось в начале 2000-х годов в поселке Пудость по инициативе кандидата в мастера спорта по легкой атлетике, тренера высшей категории, судьи всероссийского уровня Вильё Адамовича Остонена. В Пудости были построены специализированные городошные площадки, которые до сих пор считаются одними из лучших в Ленинградской области. Вильё Остонен возглавил Федерацию городошного спорта по Гатчинскому району. С 2013 года в Пудости ежегодно проходит Фестиваль народных игр, где городки являются одной из ключевых дисциплин.

В Гатчину городки начали возвращаться в 2013 году благодаря инициативе местных энтузиастов – учителя физкультуры гатчинской школы-интерната Марата Кульматицкого и его тренера Сергея Алексеева. Педагоги приняли участие в районном конкурсе грантов в сфере молодежной политики, представив проект «Городки: возрождая традиции, защищаем Отечество». Проект выиграл, и работа закипела.

В 2014 году на территории спорткомплекса школы-интерната силами энтузиастов были построены две городошные площадки, на которых стали проводиться тренировки и соревнования. Городки стали частью физкультурного воспитания школьников. Вслед за ними постепенно подтянулись и ветераны. Городки были включены в программу Спартакиады трудовых коллективов и Спартакиады пенсионеров, создан городошный клуб «Возрождение».

В 2020 году возникла необходимость в новой площадке. Энтузиасты городошного спорта Владимир Радаев, Сергей Царенко и Марат Кульматицкий выбрали место для нее на заброшенной территории, где когда-то был парк аттракционов. Новая площадка была обустроена силами городошников на месте автодрома, от которого остался лишь металлический пол, давно заросший травой, деревьями и кустарником.

«Мы всем всегда рады!»

Несмотря на спортивный статус, городки остаются любимой игрой для многих людей самого разного возраста и физической подготовки – азартной, веселой и полезной для здоровья. В Гатчине регулярно проходят соревнования по городошному спорту, собирающие участников со всего округа. Наши спортсмены участвуют и в областных соревнованиях. Привлекаются к этой игре и дети: гатчинское городошное сообщество ежегодно проводит соревнования среди детских летних лагерей.

Очень элегантно этот вид спорта выглядит в исполнении женщин, которых на первенстве Гатчинского округа было достаточно.

- В этот спорт я пришла почти случайно, – говорит участница соревнований Светлана Смирнова. - В свое время я работала на заводе «Буревестник». Наша команда принимала участие в Спартакиаде трудовых коллективов, в которую включены и городки. Мы начинали играть деревянными битами, сделанными на заводе. Отлично выступили на нашей первой Спартакиаде, заняв первые места. А потом поехали на соревнования в Пудость, где выступало много профессиональных спортсменов. Там мы заняли последние места и поняли, что нужно усиленно тренироваться. Так и втянулись... Сейчас я играю для собственного удовольствия. Городки – очень интересная игра, которая подходит для любого возраста. Играть в нее не так легко, как кажется: нужно подобрать правильные биты, правильно вставать и двигаться. Минут сорок тренировки – нагрузка посильная, но серьезная.

Эта игра по-настоящему сблизила людей, которые образовали своего рода городошное братство. Основной костяк гатчинских игроков – около двадцати ветеранов городошного спорта.

- У нас очень дружный коллектив, все помогают друг другу на тренировках и соревнованиях, – говорит Светлана. -У нас весело, сложилась уже какая-то семейная атмосфера, что всегда очень приятно. Играем ради удовольствия. Вместе мы не только тренируемся, но и отдыхаем, отмечаем дни рождения. Как видите, у нас люди разных возрастов, мы всем всегда рады, так что приходите к нам!

Городки – игра полезная и доступная

Городки сочетают в себе физическую активность, координацию и тактическое мышление. В эту игру часто приходят даже пожилые люди – за здоровьем, бодростью и общением.

- Эту игру я открыл для себя два года назад, когда мне было 76 лет, и я счастлив! – признается участник турнира Валерий Дьяконов. - Когда-то еще мальчиком я бегал смотреть, как играют в городки взрослые мужчины. Я так хотел попробовать, но получилось это только сейчас. Прекрасное занятие: ты ни от кого не зависишь, главное – иметь свой инвентарь, время и желание. С этим спортом я, наверное, до конца теперь уже буду...

Валерий Дьяконов, анестезиолог-реаниматолог высшей категории, уверен в огромной пользе от регулярной игры в городки.

- Как врач скажу: в этом виде спорта задействовано очень много групп мышц, – отмечает Валерий Григорьевич. - При этом нагрузка здесь очень дозированная. Если подобрать биту по своим параметрам, можно играть хоть целый день, не уставая. Главное – правильно бросать, а этому нужно учиться. Городки дают возможность постоянно совершенствоваться. Поначалу и биты будут попроще, и броски не очень удачные, но техника постепенно отрабатывается. Городки – игра азартная и очень зарази-

тельная. К тому же она внесезонная: мы всегда занимаемся на свежем воздухе, что тоже очень полезно.

Еще одному игроку, Владимиру Захарову, 70 лет. Он уже на пенсии, и его основными занятиями являются сад, огород и пчеловодство. При этом он всегда старается выкроить время для занятий разными видами физической активности.

- Движение – это жизнь, – говорит Владимир Сергеевич. - Раньше я занимался легкой атлетикой, лыжами. Сейчас хожу в физкультурно-оздоровительный комплекс «Арена», играю в теннис и бадминтон, занимаюсь в тренажерном зале, участвую в Спартакиаде пенсионеров и, конечно, играю в городки. Это совершенно завораживающая игра!

Кстати, как говорит Марат Кульматицкий, в этом виде спорта не требуются какие-то особые суперфизические качества.

- Самое главное в городках – отработка техники и тренировка меткости, – отмечает он. - На каждый бросок надо настраиваться. Если постоянно тренироваться, пожилой человек может спокойно обыграть молодого, тридцатилетнего.

Игра в городки подходит для людей разного возраста – от детей до пожилых. Она помогает бороться с гиподинамией, отказаться от дурных привычек и закрепить здоровые. Очень полезны городки в физическом плане. Эта игра развивает силу и выносливость (бросок биты требует работы мышц плечевого пояса, спины, ног и корпуса), улучшает координацию и ловкость (точность бросков тренирует вестибулярный аппарат и мелкую моторику). Активное передвижение по площадке укрепляет сердечно-сосудистую систему. При соблюдении правильной техники укрепляются мышцы спины и суставы, за счет умеренной нагрузки на кости снижается риск остеопороза.

Важна и психологическая составляющая этой игры. Она снижает уровень стресса, развивает концентрацию и стратегическое мышление, укрепляет ментальное здоровье. В городки обычно играют в хорошей компании, что обеспечивает живое общение и прекрасное настроение.

Для игры в городки нужны хорошая, ровная площадка, правильно подобранный инвентарь (биты и чурки), удобная одежда. Правила просты, их охотно объяснят вам на любой городошной площадке. Эта игра не считается травмоопасной. Но, чтобы она приносила только пользу, важно соблюдать несколько простых правил: обязательно разминаться перед игрой, следить за техникой броска, чтобы не перегружать спину, дозировать нагрузку (особенно это касается новичков и людей с хроническими заболеваниями).

Игре в городки нужна поддержка!

Гатчина – один из немногих городов России, где городошный спорт не только сохранился, но и активно развивается. Однако, как и любой другой вид спорта, вовлекающий людей в здоровый образ жизни, игра в городки нуждается в поддержке и внимании.

Так получилось, что городошная площадка за школой №11 – единственная в Гатчине, на которой можно играть. При этом, как говорят спортсмены, она не соответствует современным стандартам – в первую очередь из-за неровностей покрытия. На ней можно тренироваться, проводить спортивные городошные игры и соревнования среди школьников и жителей Гатчины и округа. Но здесь уже нельзя устраивать профессиональные турниры: затруднения возникают даже на уровне окружных соревнований.

Кстати, не так давно в Мариенбурге была обустроена еще одна городошная площадка, но, как говорят спортсмены, она еще меньше приспособлена для игры.

- Площадка за школой-интернатом нуждается в обновлении,

– говорит энтузиаст городошного спорта Владимир Куликов. - Здесь на самом деле отличное место для обустройства хорошей профессиональной площадки. Но его нужно привести в порядок, расширить, обновить покрытие, благоустроить. Город Гатчина – столица Ленинградской области, и хотелось бы принимать игроков не только из Гатчины и округа, но и из области и Санкт-Петербурга, чтобы способствовать развитию этого вида спорта. К тому же эта площадка расположена рядом с несколькими школами, что позволило бы вовлекать в эту игру нашу молодежь.

Городки прошли долгий путь от народной забавы до национального спорта, пережили упадок и сейчас возрождаются благодаря энтузиастам. Сегодня это не просто игра, а часть русской идентичности, объединяющая поколения. Неслучайно городки как один из национальных видов спорта поддержал президент России Владимир Путин, который принял участие в игре в городки на открытии VI Всероссийских сельских игр в Ижевске в 2006 году. Несколькими годами позже Владимир Владимирович вернулся к этой теме, отметив, что нужно стремиться к тому, чтобы наши национальные виды спорта пробивались и в олимпийские дисциплины. По его мнению, главное, чтобы они развивались у нас именно как массовые общедоступные виды спорта.

А пока проектом гатчинских городошников заинтересовался депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев, пообещав всячески способствовать обновлению и реконструкции городошной площадки за школой №11. Надеемся, что в ближайшем будущем в Гатчине появится профессиональная площадка, которая привлечет внимание спортсменов и любителей из разных концов русского Северо-Запада.

Узнать больше об игре в городки в Гатчине, приобщиться к этому интересному виду спорта и здорового досуга, найти друзей по своему новому хобби можно в группе во ВКонтакте «Городошный спорт г. Гатчина» (https://vk.com/public181684775).

Юлия Лысанюк

Реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области

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