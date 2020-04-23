Люби! Оберегай! Не бросай!

Люби! Оберегай! Не бросай!

Газета «Гатчинская правда» продолжает прием работ на конкурс рисунков «Люби! Оберегай! Не бросай!», посвященный судьбе бездомных животных.

Рубрики : ЛЮБИ! ОБЕРЕГАЙ! НЕ БРОСАЙ!     23 Apr 2020

Для участия в конкурсе приглашаются все желающие юные жители Гатчины и Гатчинского района в возрасте до 17 лет. Прием работ - до 15 мая 2020 года.

В своих работах участники должны отразить идеи гуманного и ответственного отношения к животным, положительного отношения к брошенным собакам и кошкам, а также содействия устройству безнадзорных животных в семьи.

Работы могут быть выполнены в любой технике на плотной бумаге формата А4 или А3. Рисунок может содержать призыв или лозунг, посвященный проблеме безнадзорных животных.

Участники могут направлять свои работы в отсканированном виде по электронной почте: gtnpravda@mail.ru с пометкой «На конкурс рисунков «Люби! Оберегай! Не бросай!»

Победители будут награждены ценными подарками и дипломами.

Представляем вашему вниманию работы участников конкурса.

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