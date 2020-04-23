Для участия в конкурсе
приглашаются все желающие юные жители Гатчины и Гатчинского района в возрасте
до 17 лет. Прием работ - до 15 мая 2020 года.
В своих работах участники
должны отразить идеи гуманного и ответственного отношения к животным,
положительного отношения к брошенным собакам и кошкам, а также содействия
устройству безнадзорных животных в семьи.
Работы могут быть
выполнены в любой технике на плотной бумаге формата А4 или А3. Рисунок может
содержать призыв или лозунг, посвященный проблеме безнадзорных животных.
Участники могут
направлять свои работы в отсканированном виде по электронной почте:
gtnpravda@mail.ru с пометкой «На конкурс рисунков «Люби! Оберегай! Не бросай!»
Победители будут
награждены ценными подарками и дипломами.
Представляем вашему вниманию работы участников конкурса.