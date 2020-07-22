Псковитянин стал Бомбеем и уехал в Питер

Руководитель центра
помощи бездомным животным «Потеряшка», в который входит приют, Марина Пушенко
рассказала, что к ней обратилась молодая семья из Санкт-Петербурга, которая
захотела забрать рыжего котенка по кличке Псковитянин.
- Мы предупредили будущую
хозяйку Анастасию, что он невероятный непоседа и может буквально кататься на
люстре, но новых хозяев это не смутило. Они сразу же купили для котенка все
необходимое. Отрадно, когда наши подопечные находят свой новый дом и заботливых
хозяев. Надеюсь, что таких историй будет как можно больше, - отметила Марина
Ярославовна.
Через несколько дней
после переезда Анастасия написала, что Псковитянин, которого теперь зовут
Бомбей, не отходит от нее ни на шаг, все время просится на ручки и только
просмотр телевизора может его ненадолго отвлечь.
Друзья! Подарив
бездомному животному новый дом и заботу, в ответ вы получите большое количество
любви, благодарности и ласки! В официальной группе газеты «Гатчинская правда»
ВКонтакте размещен фотоальбом (https://vk.com/album-6774815_273059299), где вы
можете познакомиться со многими подопечными приюта «Теремок», которые ждут вас.