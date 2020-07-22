Псковитянин стал Бомбеем и уехал в Питер

Руководитель центра помощи бездомным животным «Потеряшка», в который входит приют, Марина Пушенко рассказала, что к ней обратилась молодая семья из Санкт-Петербурга, которая захотела забрать рыжего котенка по кличке Псковитянин.

- Мы предупредили будущую хозяйку Анастасию, что он невероятный непоседа и может буквально кататься на люстре, но новых хозяев это не смутило. Они сразу же купили для котенка все необходимое. Отрадно, когда наши подопечные находят свой новый дом и заботливых хозяев. Надеюсь, что таких историй будет как можно больше, - отметила Марина Ярославовна.

Через несколько дней после переезда Анастасия написала, что Псковитянин, которого теперь зовут Бомбей, не отходит от нее ни на шаг, все время просится на ручки и только просмотр телевизора может его ненадолго отвлечь.

Друзья! Подарив бездомному животному новый дом и заботу, в ответ вы получите большое количество любви, благодарности и ласки! В официальной группе газеты «Гатчинская правда» ВКонтакте размещен фотоальбом (https://vk.com/album-6774815_273059299), где вы можете познакомиться со многими подопечными приюта «Теремок», которые ждут вас.