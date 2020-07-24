Мурка и Беляш нашли свой новый дом

После нашей статьи и телевизионного сюжета, снятого в рамках спецпроекта «Люби! Оберегай! Не бросай!» газеты «Гатчинская правда», свой новый дом нашли сразу два питомца - котик Беляш и кошечка Мурка.

Мурка теперь живет в частном доме, постоянно гуляет на свежем воздухе и радуется жизни.

- Мы изначально хотели, чтобы Мурка переехала в частный дом, так как она постоянно пыталась сбежать на улицу, а жизнь в комнате ее угнетала. К счастью, кошачья мечта сбылась, - рассказал Антон.

Беляш переехал в Санкт-Петербург и сегодня проходит процесс адаптации к жизни в новой семье. В основном, кот проводит все время под диваном, выходя лишь для того, чтобы поесть и сходить в туалет. Антон Сорокин сказал, что это нормальное явление для кошек, и выразил уверенность, что Беляш скоро привыкнет к новым хозяевам.

- Мы продолжаем ненавязчиво следить за жизнью Мурки и Беляша и надеемся, что им понравится их новая котожизнь, - сказал Антон.

Антон Сорокин обращается ко всем неравнодушным читателям с просьбой помочь котоклубу «Четыре Лапки» пережить непростые времена из-за пандемии.

Котоклуб пока остается закрытым, а значит, в гости к кошкам никто не приходит. Руководители котоклуба вынуждены сводить концы с концами, чтобы продолжить арендовать помещение и содержать кошек в приличных условиях, которых они заслуживают.

Если вы хотите помочь котоклубу «Четыре Лапки» пережить карантин, то любые пожертвования могут этому способствовать. Банковские реквизиты для перевода пожертвований размещены в официальной группе котоклуба ВКонтакте по адресу: https://vk.com/chetyrelapki47. Как говорится, с миру по нитке – котикам на корм.