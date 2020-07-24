Мурка и Беляш нашли свой новый дом

После нашей статьи и
телевизионного сюжета, снятого в рамках спецпроекта «Люби! Оберегай! Не
бросай!» газеты «Гатчинская правда», свой новый дом нашли сразу два питомца -
котик Беляш и кошечка Мурка.
Мурка теперь живет в
частном доме, постоянно гуляет на свежем воздухе и радуется жизни.
- Мы изначально хотели,
чтобы Мурка переехала в частный дом, так как она постоянно пыталась сбежать на
улицу, а жизнь в комнате ее угнетала. К счастью, кошачья мечта сбылась, -
рассказал Антон.
Беляш переехал в
Санкт-Петербург и сегодня проходит процесс адаптации к жизни в новой семье. В
основном, кот проводит все время под диваном, выходя лишь для того, чтобы
поесть и сходить в туалет. Антон Сорокин сказал, что это нормальное явление для
кошек, и выразил уверенность, что Беляш скоро привыкнет к новым хозяевам.
- Мы продолжаем
ненавязчиво следить за жизнью Мурки и Беляша и надеемся, что им понравится их
новая котожизнь, - сказал Антон.
Антон
Сорокин обращается ко всем неравнодушным читателям с просьбой помочь котоклубу
«Четыре Лапки» пережить непростые времена из-за пандемии.
Котоклуб пока остается
закрытым, а значит, в гости к кошкам никто не приходит. Руководители котоклуба
вынуждены сводить концы с концами, чтобы продолжить арендовать помещение и
содержать кошек в приличных условиях, которых они заслуживают.
Если вы хотите помочь
котоклубу «Четыре Лапки» пережить карантин, то любые пожертвования могут этому
способствовать. Банковские реквизиты для перевода пожертвований размещены в
официальной группе котоклуба ВКонтакте по адресу: https://vk.com/chetyrelapki47.
Как говорится, с миру по нитке – котикам на корм.