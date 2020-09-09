Как дела у котиков?

- После карантина мы вновь открыли свои двери для жителей Гатчины и гостей города. Наши пушистики ждут вас как обычно: со вторника по воскресенье. У нас появились новенькие котята Абрикосик, Асик и Масик.

Асика и Масика мы взяли на место кошки Нюши, которую удалось пристроить. Нам по-прежнему очень скучно по будним дням, когда мало гостей, поэтому мы хотим начать проводить мастер-классы для детей и прочие занимательные мероприятия, но пока не знаем с чего начать и с кем сотрудничать, - рассказал Антон Сорокин.

Уважаемые котодрузья! Если у вас есть навыки рукоделия или необычное хобби и вы готовы обучать детишек, то котоклуб «Четыре Лапки» ждет ваши предложения по сотрудничеству. Обращайтесь по телефону 8 (911) 182-54-64 или пишите в группу https://vk.com/chetyrelapki47 ВКонтакте. Также вы можете стать новым другом для одного из постояльцев котоклуба «Четыре Лапки»!