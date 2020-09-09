Как дела у котиков?

- После карантина мы
вновь открыли свои двери для жителей Гатчины и гостей города. Наши пушистики
ждут вас как обычно: со вторника по воскресенье. У нас появились новенькие
котята Абрикосик, Асик и Масик.
Асика и Масика мы взяли
на место кошки Нюши, которую удалось пристроить. Нам по-прежнему очень скучно
по будним дням, когда мало гостей, поэтому мы хотим начать проводить
мастер-классы для детей и прочие занимательные мероприятия, но пока не знаем с
чего начать и с кем сотрудничать, - рассказал Антон Сорокин.
Уважаемые котодрузья!
Если у вас есть навыки рукоделия или необычное хобби и вы готовы обучать
детишек, то котоклуб «Четыре Лапки» ждет ваши предложения по сотрудничеству.
Обращайтесь по телефону 8 (911) 182-54-64 или пишите в группу
https://vk.com/chetyrelapki47 ВКонтакте. Также вы можете стать новым другом для
одного из постояльцев котоклуба «Четыре Лапки»!