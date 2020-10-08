Счастливая судьба Бакса

- С детства в моей семье жили кошки. В январе моя знакомая попросила присмотреть за собакой в течение месяца, на время своего отъезда. Казалось бы, ничего сложного, но после того, как моя роль няньки закончилась, стало очень грустно, и я решил завести собаку, - начал свой рассказ Виталий.

Он обратился в интернет-сообщество «АмстаффКоманда Питер», члены которого занимаются спасением и устройством в новые семьи собак породы питбуль и стаффордширский терьер.

Казалось бы, как такие собаки могут оказаться ненужными? Это прекрасные компаньоны, помощники и верные друзья. Но, к сожалению, и они могут оказаться брошенными по разным причинам: новые хозяева переоценили свои силы и не справились с воспитанием, хозяин умер... Волонтеры «АмстаффКоманды Питер» не сдают собак в питомники или приюты, а занимаются их передержкой на дому и необходимым лечением. Благодаря пожертвованиям, собаки питаются полноценным кормом и живут в комфортных условиях.

После общения с волонтерами Виталию прислали фотографии нескольких собак, ожидающих устройства в семьи.

- Это немного цинично – выбирать питомца по фотографии, тем более что у них всех очень непростая судьба. Но, когда увидел Бакса, понял, что это он – мой новый друг, - сказал Виталий.

Несколько раз Виталий ездил в дом, где жил во время передержки Бакс, чтобы познакомиться и вместе погулять. Далее была операция по стерилизации собаки – это обязательное условие программы возвращения бездомных животных в семьи. После чего они уже вместе вернулись домой. Перед этим Виталий, как и любой другой новоиспеченный владелец домашнего животного, закупил игрушки, корма, подстилки, миски и другие атрибуты счастливой жизни питомца.

- В первый вечер Бакс не понимал, что происходит. Долгое время сидел у двери, от стресса не мог уснуть, хотя глаза уже закрывались. Взяв на руки, я перенес Бакса на его новое спальное место, где он через некоторое время провалился в сон, - вспоминает Виталий.

В истории о прежней жизни Бакса много пробелов. Его новый хозяин вспоминает, что собака была абсолютно не социализированной. Скорее всего, кто-то из прежних владельцев его бил, так как при любом взмахе руки пёс начинал приседать. Виталий был уверен, что Бакс не умеет лаять до того момента, пока он не увидел швабру. Оказалось, что она вызывает много негативных эмоций. На улице Бакс проявлял активный интерес к другим собакам и, если удавалось подойти ближе, то принимался их …облизывать.

Сегодня Бакс живет в Гатчине, по договору ответственного содержания с ненавязчивым сопровождением. Кураторы не требуют от новых хозяев какого-либо отчета о жизни или распорядке дня собаки. Скорее – интересуются их новой жизнью и искренне радуются успехам. Постепенно Бакс становится воспитанным мальчиком: реагирует на команды, понимает просьбы. Это стало возможным, в том числе благодаря занятиям с профессиональным кинологом.

- Дрессировка собаки похожа на воспитание маленьких детей – нужно уметь договариваться и расставлять границы. Нельзя стать авторитетом только на страхе – это долго не продлится. Потребовалось время, чтобы приучить Бакса к порядку, но это интересно, - признался Виталий.

Бывают и курьезные случаи. Однажды Бакс умудрился сесть на пчелу, которая сразу же ужалила его в то место, которым он ее придавил. В другой раз Виталий по привычке оставил пачку муки на кухонном столе, а Бакс решил ее исследовать. В результате, когда хозяин вернулся с работы, мукой была усыпана вся квартира, а на пороге его встречала абсолютно белая собака.

- Я сам был виноват в случившемся, но Бакс понял, что что-то натворил, и на всякий случай зажался в угол у входной двери с жалостливым видом. Ругать его даже не думал, а уж тем более, наказывать. Зато теперь часто называю его Пельменем, - поделился Виталий одной из историй, которых уже масса в их семейном архиве.

Он также рассказал, что, благодаря собаке, в его жизни появились дисциплина и спорт. Уже больше не поваляешься в кровати утром, приходится вставать и выходить на прогулку. По утрам Бакс в благодарность за новую жизнь приносит хозяину на подушку косточку.

- Когда я сделал первое совместное фото с Баксом и отправил его друзьям, то они были единодушны, сказав, что мы похожи. Говорят, что хозяева с питомцами со временем начинают походить друг на друга, а мы были такими изначально. Для него нет больше радости, чем когда я прихожу домой, и это счастье – для нас обоих, - сказал Виталий.

Кстати, в подопечные сообщества «АмстаффКоманды Питер» попадают не только питерские или ленинградские «бездомыши», но и такие же собаки из Турции, где разведение бойцовских пород запрещено, но местные жители иногда покупают их ради развлечения. Так, когда открыли авиасообщение, волонтеры переправили в Санкт-Петербург с турецкого берега трех стаффордширских терьеров с непростой судьбой.

Если у вас есть желание оказать посильную помощь волонтерам «АмстаффКоманды Питер», то вы можете сделать это в их официальной группе ВКонтакте https://vk.com/amstaffkomandaspb. Даже самое маленькое пожертвование поможет сохранить собачью жизнь. На попечении команды всегда находятся собаки, которые нуждаются в кураторах, опекунах и спонсорах.

Фото из открытых источников