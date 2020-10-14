Перестаньте убивать животных!

По словам волонтеров, кто-то целенаправленно травит кошек, подбрасывая им отравленную еду. Среди пострадавших животных много подопечных котошефов – стерилизованные, вакцинированные и пролеченные коты и кошки, живущие на улицах города под присмотром зоозащитников. По их информации, уже отравлено как минимум 12 животных в двух районах Гатчины, трупы которых котошефы обнаружили в местах их привычного обитания.

«Нашему отчаянию нет предела. Кому помешали абсолютно здоровые коты и кошки – непонятно. Мы обращаемся ко всем с просьбой прекратить это варварство и оставить животных в покое. Если не хотите помогать, просто пройдите мимо», - говорится на одном из интернет-ресурсов гатчинских зооволонтеров.

Мы присоединяемся к этим словам и просим не травить животных. Тем более, что этот «корм» могут попробовать домашние питомцы, с которыми хозяева вышли на прогулку.

Напоминаем, что отравление животных – это преступление, за которое грозит уголовная ответственность. Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлекшее его гибель или увечье, наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до 1 года, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3-х лет.

То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ и интернете, в отношении нескольких животных наказывается штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2-х лет, либо исправительными работами на срок до 2-х лет, либо принудительными работами на срок до 5-ти лет, либо лишением свободы на срок от 3-х до 5-ти лет.

Также мы обращаемся к неравнодушным гатчинцам: если вы увидите подозрительного человека, раскладывающего «корм» возле домов, которого вы ранее здесь не наблюдали, обратитесь в полицию. Не проходите мимо!

Ирина ХРУСТАЛЁВА