Перестаньте убивать животных!

По
словам волонтеров, кто-то целенаправленно травит кошек, подбрасывая им отравленную
еду. Среди пострадавших животных много подопечных котошефов – стерилизованные,
вакцинированные и пролеченные коты и кошки, живущие на улицах города под
присмотром зоозащитников. По их информации, уже отравлено как минимум 12 животных
в двух районах Гатчины, трупы которых котошефы обнаружили в местах их
привычного обитания.
«Нашему
отчаянию нет предела. Кому помешали абсолютно здоровые коты и кошки –
непонятно. Мы обращаемся ко всем с просьбой прекратить это варварство и
оставить животных в покое. Если не хотите помогать, просто пройдите мимо», -
говорится на одном из интернет-ресурсов гатчинских зооволонтеров.
Мы
присоединяемся к этим словам и просим не травить животных. Тем более, что этот
«корм» могут попробовать домашние питомцы, с которыми хозяева вышли на
прогулку.
Напоминаем,
что отравление животных – это преступление, за которое грозит уголовная
ответственность. Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и
(или) страданий, повлекшее его гибель или увечье, наказывается штрафом в
размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением
свободы на срок до 1 года, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением
свободы на срок до 3-х лет.
То
же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой, в присутствии малолетнего, с применением садистских
методов, с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ и интернете, в отношении
нескольких животных наказывается штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года
до 2-х лет, либо исправительными работами на срок до 2-х лет, либо
принудительными работами на срок до 5-ти лет, либо лишением свободы на срок от 3-х
до 5-ти лет.
Также
мы обращаемся к неравнодушным гатчинцам: если вы увидите подозрительного
человека, раскладывающего «корм» возле домов, которого вы ранее здесь не
наблюдали, обратитесь в полицию. Не проходите мимо!