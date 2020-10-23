«Гатчинская правда» помогает бездомышам

Каждый месяц в газете публикуются тематические статьи, рассказывающие о работе волонтеров, помогающих «бездомышам», ветеринарах, которые идут навстречу и делают скидки на стерилизацию и лечение животных. Мы писали о приюте для животных «Теремок», который входит в центр помощи бездомным животным «Потеряшка», а также о гатчинском анти-кафе «Котоклуб», где находятся коты и кошки в ожидании новых хозяев. Отдельную часть проекта мы посвятили работе органов законодательной и исполнительной власти в отношении безнадзорных животных.

В рамках проекта мы изготовили плакаты с призывом стерилизовать своих домашних животных и, по возможности, заниматься стерилизацией уличных котов и кошек. Мы разместили на плакатах номера телефонов, по которым можно обратиться в случае, если вы заметили брошенную собаку или стаю бездомных псов.

Главным украшением наших плакатов стал рисунок победительницы конкурса «Люби! Оберегай! Не бросай!», который мы проводили среди гатчинских школьников. Ученица 8-го класса Гатчинской школы № 9 Милана Мотовичева, по мнению жюри, наиболее достоверно отобразила цель художественного конкурса – показать мир брошенных животных, которые хотят обрести свой новый дом.

Сотрудники газеты постарались охватить как можно больше социальных учреждений и информационных стендов города и района во время распространения плакатов. Неоценимую помощь в этой работе оказали представители администраций поселений Гатчинского района, волонтеры Гатчинского Дворца молодежи, районного спорткомитета. Плакаты появились в зданиях администраций, библиотеках, Домах культуры, школах, магазинах, автосервисах, ветеринарных клиниках города, чтобы как можно больше жителей озаботились судьбой бездомышей.