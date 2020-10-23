«Гатчинская правда» помогает бездомышам

Каждый месяц в газете публикуются
тематические статьи, рассказывающие о работе волонтеров, помогающих
«бездомышам», ветеринарах, которые идут навстречу и делают скидки на стерилизацию
и лечение животных. Мы писали о приюте для животных «Теремок», который входит в
центр помощи бездомным животным «Потеряшка», а также о гатчинском анти-кафе
«Котоклуб», где находятся коты и кошки в ожидании новых хозяев. Отдельную часть
проекта мы посвятили работе органов законодательной и исполнительной власти в
отношении безнадзорных животных.
В рамках проекта мы изготовили плакаты с
призывом стерилизовать своих домашних животных и, по возможности, заниматься
стерилизацией уличных котов и кошек. Мы разместили на плакатах номера
телефонов, по которым можно обратиться в случае, если вы заметили брошенную
собаку или стаю бездомных псов.
Главным украшением наших плакатов стал
рисунок победительницы конкурса «Люби! Оберегай! Не бросай!», который мы проводили
среди гатчинских школьников. Ученица 8-го класса Гатчинской школы № 9 Милана
Мотовичева, по мнению жюри, наиболее достоверно отобразила цель художественного
конкурса – показать мир брошенных животных, которые хотят обрести свой новый
дом.
Сотрудники газеты постарались охватить как можно больше социальных учреждений и информационных стендов города и района во время распространения плакатов. Неоценимую помощь в этой работе оказали представители администраций поселений Гатчинского района, волонтеры Гатчинского Дворца молодежи, районного спорткомитета. Плакаты появились в зданиях администраций, библиотеках, Домах культуры, школах, магазинах, автосервисах, ветеринарных клиниках города, чтобы как можно больше жителей озаботились судьбой бездомышей.