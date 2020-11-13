Найди себе друга онлайн!

Во время прямой трансляции мы приоткроем занавес и покажем жизнь Центра изнутри, познакомим с пушистыми воспитанниками и проведем занимательные мастер-классы и викторины для всей семьи! Присоединиться к просмотру можно на сайте www.yunacenter.ru

Зрители смогут поближе познакомиться с кошками и собаками Центра «Юна». Каждому нашему герою мы уделим достаточно внимания, расскажем про повадки, особенности и характер. А чтобы сделать выбор было еще проще, мы обязательно уточним, какой семье подойдет питомец, насколько хорошо он ладит с другими животными и детьми. Если вы поймете, что перед вами «тот самый» пес или кот, все что нужно сделать – набрать телефонный номер с экрана трансляции.

Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога Центра, договориться о личной встрече с питомцем и подписать договор об ответственном содержании животного. Живете в Санкт-Петербурге или Ленинградской области? Не беда – Центр «Юна» имеет большой опыт пристройства животных в другие города и даже страны. Чтобы первые дни в новом доме прошли для питомца как можно комфортнее, наши партнёры подготовили подарки для всех выпускников. Среди них – запас питания на первые дни от бренда кормов для домашних животных PURINA® и настоящий набор начинающего хозяина от сети зоомагазинов «Четыре Лапы».

Животные-участники привиты, чипированы, стерилизованы и готовы к самым добрым рукам.

По традиции, сложившейся на всех выставках «Юна-Фест», мероприятие не ограничится только знакомством с подопечными Центра. Параллельно с основной трансляцией, будут проходить онлайн мастер-классы для детей и взрослых, урок для школьников «Юна-Класс», викторина для детей «Мы - твои друзья» и другие активности с участием специалистов и друзей Центра.

Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра

http://yunacenter.ru/

https://www.instagram.com/yunacenter/