Найди себе друга онлайн!

Во время прямой
трансляции мы приоткроем занавес и покажем жизнь Центра изнутри, познакомим с
пушистыми воспитанниками и проведем занимательные мастер-классы и викторины для
всей семьи! Присоединиться к просмотру можно на сайте www.yunacenter.ru
Зрители смогут поближе
познакомиться с кошками и собаками Центра «Юна». Каждому нашему герою мы уделим
достаточно внимания, расскажем про повадки, особенности и характер. А чтобы
сделать выбор было еще проще, мы обязательно уточним, какой семье подойдет
питомец, насколько хорошо он ладит с другими животными и детьми. Если вы
поймете, что перед вами «тот самый» пес или кот, все что нужно сделать –
набрать телефонный номер с экрана трансляции.
Чтобы стать законным
хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога
Центра, договориться о личной встрече с питомцем и подписать договор об
ответственном содержании животного. Живете в Санкт-Петербурге или Ленинградской
области? Не беда – Центр «Юна» имеет большой опыт пристройства животных в
другие города и даже страны. Чтобы первые дни в новом доме прошли для питомца
как можно комфортнее, наши партнёры подготовили подарки для всех выпускников.
Среди них – запас питания на первые дни от бренда кормов для домашних животных
PURINA® и настоящий набор начинающего хозяина от сети зоомагазинов «Четыре
Лапы».
Животные-участники
привиты, чипированы, стерилизованы и готовы к самым добрым рукам.
По традиции, сложившейся
на всех выставках «Юна-Фест», мероприятие не ограничится только знакомством с
подопечными Центра. Параллельно с основной трансляцией, будут проходить онлайн
мастер-классы для детей и взрослых, урок для школьников «Юна-Класс», викторина
для детей «Мы - твои друзья» и другие активности с участием специалистов и друзей
Центра.
Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра
http://yunacenter.ru/
https://www.instagram.com/yunacenter/