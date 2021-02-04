Волонтеры помогают бездомным животным

Руку помощи протянули жители деревни Малые Колпаны, сотрудники станции по борьбе с болезнями животных Гатчинского района, команда «Раздельный сбор в Гатчине» с куратором проекта «Крышечки доброты» в Гатчинском районе Ингой Тюкавиной.

В приют для бездомных животных привезли миски, лекарства, корм, матрасики, старые одеяла и постельное белье для подстилок в кошачьи домики. Собирали их, как говорится, всем миром. Волонтеры выражают огромную благодарность всем жителям Гатчины за чуткое сердце.

Татьяна Можаева