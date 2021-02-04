Волонтеры помогают бездомным животным

Руку помощи протянули
жители деревни Малые Колпаны, сотрудники станции по борьбе с болезнями животных
Гатчинского района, команда «Раздельный сбор в Гатчине» с куратором проекта
«Крышечки доброты» в Гатчинском районе Ингой Тюкавиной.
В приют для бездомных
животных привезли миски, лекарства, корм, матрасики, старые одеяла и постельное
белье для подстилок в кошачьи домики. Собирали их, как говорится, всем миром.
Волонтеры выражают огромную благодарность всем жителям Гатчины за чуткое
сердце.
Татьяна
Можаева