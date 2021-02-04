Волонтеры помогают бездомным животным

Волонтеры помогают бездомным животным

2 февраля гатчинские волонтеры посетили приют для животных в поселке Новый Свет с приятной миссией.

Рубрики : Общество  ЛЮБИ! ОБЕРЕГАЙ! НЕ БРОСАЙ!     04 Feb 2021

Руку помощи протянули жители деревни Малые Колпаны, сотрудники станции по борьбе с болезнями животных Гатчинского района, команда «Раздельный сбор в Гатчине» с куратором проекта «Крышечки доброты» в Гатчинском районе Ингой Тюкавиной.

В приют для бездомных животных привезли миски, лекарства, корм, матрасики, старые одеяла и постельное белье для подстилок в кошачьи домики. Собирали их, как говорится, всем миром. Волонтеры выражают огромную благодарность всем жителям Гатчины за чуткое сердце.

Татьяна Можаева

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