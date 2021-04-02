Волшебная сила «Планеты добра»

Такие люди остаются профессионалами во всем, за что бы ни взялись. И каждый раз — это понимание своей миссии, полная ответственность за каждый шаг и чуткое, внимательное отношение к тем, кто включен в круг этой деятельности.

О том, как программист и предприниматель основала НКО для поддержки пожилых людей и ветеранов, что значит полностью отдаваться социальной работе и можно ли быть профессионалом в сфере НКО, мы поговорили с руководителем «Планеты добра» Любовью Ржеусской.

- Любовь Егоровна, как Вы, будучи предпринимателем, пришли к социальному служению?

- В 2009 году пошла первая волна образования Школ третьего возраста в Ленинградской области. Одна из первых таких школ начала работать в Гатчине. Администрация Сиверского поселения предложила мне организовать у нас филиал Гатчинской Школы третьего возраста... Я — человек активный, энергичный, мне все время надо что-то делать, а тут — новое, интересное дело. Я ничего тогда о социальной работе с пожилыми людьми не знала, опыта никакого не имела. Поехала в Гатчину, познакомилась с работой Школы третьего возраста. Её директор Нина Ивановна Савицкая заразила меня этой идеей...

Сиверская Школа третьего возраста открылась 1 октября 2011 года, в свободном тогда конференц-зале администрации поселения. Потом администрация выделила нам помещение на ул. 123-й Дивизии, 2а. Практически сразу мы объединились с Советом ветеранов Сиверского поселения, и наше тесное сотрудничество с ними и местными властями продолжается до сих пор.

- Как пришло решение создать некоммерческую организацию?

- Школа третьего возраста постоянно нуждалась в каких-то средствах, и глава администрации поселения Владимир Николаевич Кузьмин предложил нам оформить некоммерческую организацию. Так в 2013 году была образована наша НКО «Планета добра». Это было время, когда тема социальных НКО начала активно развиваться. Первые такие организации объединил ресурсный центр развития НКО в Санкт-Петербурге (ЦРНО). Там мы собирались и учились делать проекты.

Первые наши проекты мы реализовали при поддержке благотворительных фондов «Добрый город Петербург» и «КАФ-Россия». Так у нас появилось необходимое оборудование — мебель, компьютеры, офисная техника. Что-то нам подарила наша администрация, и вот с этого мы начали.

Совместно с Советом ветеранов мы взяли на себя практически всю социальную работу с пожилыми людьми, и все при этом очень довольны. Мы делаем все вместе одно общее дело и все между собой дружим — Школа третьего возраста, Совет ветеранов, администрация поселения, Сиверский киноконцертный центр «Юбилейный».

Идей у нас много. Мы постоянно пишем какие-то проекты и часто выигрываем гранты в разных фондах и комитетах районного, областного, российского уровня, включая президентский и губернаторский фонды.

- Что значит быть устойчивой НКО? Какую роль в деятельности некоммерческого сектора играют профессионализм и конкуренция?

- Устойчивыми можно назвать такие НКО, которые не прерывают свою деятельность и при этом успешно развиваются в течение как минимум трех лет. В Ленинградской области подобные организации есть. Среди них — МОО «Диалог поколений» (Всеволожский район), РОО «Центр женских инициатив» (Тосненский район), АНО «Творческие проекты Кайкино» (Волосовский район), АНО «Ресурсный центр «Анна» (Ломоносовский район), АНО «Ресурсный центр «Профи» (Кировский район). Мы все между собой дружим, объединившись в ассоциацию «Сеть ресурсных центров «Горизонт», и шутим, что сами себе создали конкуренцию, потому что научили конкурентов работать.

Работа НКО в Ленинградской области в последние годы заметно активизировалась именно благодаря поддержке правительства. Вот уже третий год объявляют конкурсы для ресурсных центров, которые поддерживают начинающие НКО. И результат налицо: многие начинающие творческие команды выигрывают гранты, включая президентский.

Желающих принять участие в этом сейчас очень много, конкурсы большие, конкуренция огромная, но... Люди часто думают: вот напишем проект, выиграем грант, а там - как пойдет... К сожалению, на этом часто всё и заканчивается.

- С какими проблемами приходится сталкиваться?

- НКО все время должна искать деньги на свое развитие. Это правило практически не имеет исключений. Чтобы организация работала устойчиво, прежде всего надо, чтобы эту работу кто-то двигал. Также необходимо, чтобы у организации бухгалтерия была в порядке. То есть, как минимум, должна хорошо оплачиваться работа двух человек — руководителя организации и бухгалтера. Никогда не бывает бесплатным обслуживание банковского счета или техники. То есть откуда-то деньги все равно надо брать - либо искать спонсоров, либо на чём-то зарабатывать.

Сейчас другая проблема — конкуренция среди НКО. Эта волна рано или поздно схлынет, пока не пройдет пару лет, и не отсеются организации, неспособные к устойчивости.

- Какую роль в деятельности «Планеты добра» играет команда?

- Конечно, НКО не может существовать без дружной, слаженной команды. Главный наш партнер — Совет ветеранов Сиверского городского поселения, которым руководит Тамара Алексеевна Миронова. Очень активный человек, к тому же психолог по профессии, мой заместитель Наталья Михайловна Филиппович.

Мы здесь практически постоянно. Можем работать и в выходные и даже заночевать здесь, если нужно, например, когда пишем проекты или отчёты. Нам могут звонить сюда люди и по выходным — мы всегда принимаем звонки...

- Как сказывается на качестве жизни пожилых людей деятельность Вашей организации?

- Одна женщина приехала к нам из Вырицы, осмотрелась и говорит: «Ой как хорошо, я теперь могу с утра наряжаться и ехать к вам! А то я уже дома закисла...» Ей — восемьдесят лет!

У нас есть такие люди, которые пришли к нам ещё в 2011 году — например, Валерий Семенович и Галина Александровна Исаковы, Галина Глебовна Величко, Майя Михайловна Гречановская. Кроме того, что они сами по себе — бодрячки и чувствуют себя неплохо, они активны и востребованы до сих пор, делая много полезных дел на территории поселения и района. Например, они ведут уроки мужества, что сегодня очень востребовано в школах.

У нас есть прекрасный музей, который мы создали в рамках наших проектов и подарили его Сиверской школе №3. Всё оборудование для музея закуплено на деньги грантов: витрины с подсветкой, мебель, техника. Часть экспонатов этого музея — из коллекции Валерия Исакова. Валерий Семенович создал группу из пенсионеров, которые принесли туда и свои уникальные вещи.

Когда мы реализовывали наш творческий проект «Социальные гастроли», мы ездили выступать по Ленинградской области каждую неделю. У нас было настоящее турне, порой по три-четыре дня. Дважды в неделю у нас проходили репетиции, занятия танцами, пением. И никто не пропускал из нашей группы, никто не болел и не жаловался на свое здоровье!

Кроме того, что мы выступали, мы после обеда ходили на экскурсии. Говорю: «Посидите в автобусе, кому тяжело...» Хоть бы кто в автобусе остался! Вечером после ужина предлагаем всем отдохнуть, говорят: «Нет, у нас ещё репетиция!»

Можно сказать, что люди своим духом лечились, поддерживали так свое здоровье. Потом, когда началась пандемия, все как-то сразу развалились...

- Насколько пандемия осложнила работу? Как вы с этим справились?

- Всю весну 2020 года у нас вообще не было занятий, но мы ни на минуту не останавливали свою деятельность. Мы создали волонтерский пункт из трех человек: я, Тамара Миронова, Наталья Филиппович. По очереди сидели здесь, принимали звонки, сами звонили ветеранам, поддерживали людей, предлагали помощь. При поддержке администрации была организована небольшая группа — ездили, поздравляли всех в праздники, юбилеи, День Победы, искали способы помочь.

Мы продолжали работу с Гатчинским обществом слепых в рамках проекта «Особый взгляд на мир», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов.

В конце прошлого года администрация Гатчинского района обратилась к нам с просьбой провести акцию в Гатчинской клинической межрайонной больнице - организовать питание врачей, которые не имеют возможности подолгу выходить из больницы, в том числе тех, кто обслуживает ковидных больных. Мы аккумулировали поступавшие к нам из разных организаций средства и организовывали для врачей бесплатные обеды.

- Если говорить о планах на будущее...

- На сегодняшний день социальные услуги у нас получают около 220 человек. К нам фактически на целый день приезжают люди из Батово, Рождествено, Вырицы. Здесь с ними занимаются, проводят для них самые разные мероприятия.

Ближайшая наша задача - максимальное распространение нашей деятельности на близлежащие поселения Гатчинского района. Уже работают наши филиалы в Кобрино и Дружной Горке, на подходе — Вырицкое поселение. Мы помогаем людям создать свое сообщество, проводим для них консультации, экскурсии, и фонд оплачивает работу людей, которые ездят в поселения проводить занятия. Администрация на местах всегда идет навстречу, стараясь поддерживать такую деятельность.

В последнее время мы начали развивать тему социального туризма. Это очень интересная, благодатная тема. Суть проекта — чтобы пенсионеры и инвалиды могли путешествовать по доступной цене с соответствующим транспортом и удобным проживанием.

Также думаем о том, чтобы вступить в реестр поставщиков социальных услуг для пожилого поколения. У нас будет постоянная финансовая поддержка, но, по сути, мы будем делать то же, что и сейчас, в рамках гранта, или при поддержке администрации, или даже из своих собственных побуждений, как волонтёры. Мы хотим сделать центр дневного пребывания для пожилых людей, своего рода полупансион с питанием, куда человек может прийти на целый день, хотя на самом деле такой центр у нас уже и так есть, осталось только официально это оформить...

А еще в марте мы получили приятное известие из Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области: наша «Планета добра» выиграла губернаторский грант, который называется «Волшебная сила искусства». Он направлен на поддержку людей, проживающих в социальных учреждениях. По сути - продолжение нашего творческого проекта «Социальные гастроли». Так что скучать нам некогда!