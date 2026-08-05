Завершено благоустройство аллеи Императора Павла I в Гатчине

Гатчина готовится в 100-летию Ленинградской области. При реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» к сегодняшнему дню полностью преобразилась левая сторона аллеи, ведущей к дворцу.

От дороги до музея «ОДК-Сервис» обновлены дорожки и газоны, посажены новые кусты и деревья, появились зоны тихого отдыха, освещение, скамейки и урны.

Благоустроена территория вокруг памятников пионерам авиации и кораблестроения.

У жилого дома построен яркий детский игровой комплекс с канатной конструкцией «Аэроплан».

Открытие прошло со столичным размахом, где славная история Гатчины соединялась с днем сегодняшним.

Участников праздника приветствовали глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим и генеральный директор «ОДК-Сервис» Дмитрий Виноградов.

Вместе с ними благодарили коллектив подрядной организации – производственно-строительную фирму «Корт» и отмечали важность момента представители региональных и окружных комитетов, курировавших строительные работы.