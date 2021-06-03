Человек с инвалидностью: главное — не сдаваться!

Гатчинская районная организация ВОИ была зарегистрирована в феврале 1992 года. Вокруг нее сразу же стали объединяться люди с ограниченными возможностями, чтобы вместе решать свои проблемы, помогать друг другу в сложной жизненной ситуации, организовывать свой досуг.

- Наша организация создана для того, чтобы помогать социально адаптироваться тем людям, у которых сложная жизненная ситуация, которым нужна поддержка, - говорит председатель Гатчинской районной организации «Всероссийское общество инвалидов Ирина Владимировна Запащикова. - Сюда приходят те, кто одинок, кому не с кем общаться, кого не поддерживает семья.

Как рассказала Ирина Запащикова, в Гатчинском районе на 1 января 2021 года было зарегистрировано более 17000 людей с инвалидностью. Из них на учёте в ВОИ состоит 352 человека, среди них - 35 детей.

Проблема номер один - трудоустройство

- Трудоустройство — одна из самых насущных проблем для людей с инвалидностью, - говорит Ирина Владимировна. - Пенсия у них очень маленькая. Если человек с инвалидностью хочет трудоустроиться, прежде всего ему нужно встать на учёт в службу занятости. Биржа труда старается помочь и привлечь предпринимателей для устройства инвалидов, предлагая множество специальных программ и проектов, но это пока не сильно воодушевляет предпринимателей. Иногда работодатели звонят и нам, но сейчас, правда, очень редко.

Почему трудоустройство так сложно? Предпринимателям невыгодно брать на работу человека с инвалидностью, который так или иначе не может брать на себя полную рабочую нагрузку. Для инвалидов должен быть устроен специальный режим работы, специальное место и оборудование. Важно, чтобы была организована доставка на место работы: если это далеко, человек туда не поедет, просто не сможет. Плюс ответственность: а вдруг с ним что-то случится?

У предпринимателей есть возможность получить субсидию - до 500 тысяч рублей на каждого человека с инвалидностью. Но здесь своя специфика: прежде чем получить эти 500 тысяч, предприниматель должен потратить эти 500 тысяч. Если своих денег нет, он берёт кредит под проценты, а ему возвращают только 500 тысяч, без процентов.

В своё время мы организовали индивидуальное предприятие с трудоустройством людей с инвалидностью: арендовали помещение, закупили оборудование, занимались фасовкой меда и лущением кедрового ореха. Люди работали и радовались — они были не одни, общались, получали деньги, хоть и небольшие. Не хватало оборотных средств — всё съедали аренда и коммуналка. Сложно организовать сбыт продукции. Плюс огромная отчётность, которая убивала всё на корню. Наше предприятие проработало 5 лет, но нам пришлось приостановить деятельность, хотя мы не теряем надежды продолжить работу.

Проблема номер два - изоляция

Для людей с инвалидностью проблема социальной изоляции всегда стояла очень остро. Особенно обострилась она сейчас, в период пандемии.

- До пандемии мы часто собирались у нас в обществе – благо, есть помещение, пили чай, отмечали праздники, - говорит Ирина Запащикова. - У нас есть теннисный стол, настольные игры - позанимались, поиграли, посидели, поговорили. Сейчас мы такой возможности лишены, даже приём на консультацию были вынуждены сократить до одного часа. А мероприятия, где люди могли бы общаться, очень важны и нужны, и чем больше их будет, тем лучше. Конечно, нам помогает областной комитет соцзащиты, спонсируя некоторые мероприятия — поездки в театр, музеи. Всё остальное зависит от возможности найти спонсоров. Но их, к сожалению, немного. Так, очень помогал нам, особенно в пандемию, предприниматель Антон Вересов — привозил продукты, которые мы раздавали нашим подопечным. Центр детского творчества «Журавушка» каждый год проводит акцию к декаде инвалидов, собирая в подарок для нашей организации апельсины... Много лет с нами сотрудничает ИП Марков, предоставляя по низкой цене автобусы для экскурсий. Я всегда радуюсь за организации, у которых есть постоянный спонсор мероприятий. У нас таких регулярных добровольных помощников, увы, почти нет. Хорошо было бы, если бы большие предприятия могли помогать таким организациям, как наша - кто автобусом, кто подарками, кто предоставленным для концерта залом.

Как говорит Ирина Запащикова, основная потребность у людей с инвалидностью — куда-то съездить, узнать что-то новое, что-то увидеть своими собственными глазами.

Было бы желание!

- Наша главная задача — помочь людям с инвалидностью социально адаптироваться и выйти в мир уже подкованными, - говорит Ирина Запащикова. - К нам может прийти любой желающий. Представьте, человек только вышел из больницы: он не знает, куда обратиться, на что он имеет право, какие у него есть льготы. Если есть необходимость, мы поддержим, всё расскажем, проконсультируем. Некоторым наше общество нужно буквально в первые два-три года после случившейся беды. Есть у нас и немало таких людей, которые, несмотря на тяжёлую инвалидность, встали на ноги и помогают жить другим людям.

У нас можно взять нужную одежду, какие-то предметы быта. Жители города привозят к нам и посуду, и обувь, и книги, и костыли, и инвалидные коляски. То, что остаётся невостребованным, возим в Дружносельскую больницу, помогаем и им тоже. Те, кто пережил сам какую-то беду, очень близко принимают к сердцу боль других...

Отличную возможность Гатчинская ВОИ предоставляет тем, кто не видит свою жизни без активной деятельности. В помещении организации есть тренажёры и хорошие настольные игры, и в «доковидный период» люди приходили сюда позаниматься и поиграть.

Как говорит Ирина Владимировна, для людей с инвалидностью многое сейчас на самом деле доступно — было бы желание. Каждый член общества может проявить свои способности в любой сфере – все равно, касается она спорта или творчества. Люди с инвалидностью находят себе занятие по душе в районных домах культуры и центрах творчества.

Чуть ли не в легенду уже вошла спортивная команда ВОИ. Инвалиды Гатчинского района – постоянные и успешные участники спортивных соревнований, проходящих в районе, области, по всей России и даже международных паралимпийских игр.

- Сейчас мы совместно с районным комитетом по спорту и молодёжной политике разрабатываем проект, чтобы провести на территории Гатчинского района спартакиаду среди всех наших общественных организаций людей с инвалидностью, - говорит Ирина Запащикова.

Шаги навстречу

Как считает Ирина Запащикова, отношение к людям с инвалидностью в обществе стало заметно меняться в лучшую сторону. Государство делает много шагов им навстречу, хотя и не всё всегда удаётся. Возможно, проблема в том, что благополучным членам общества достаточно сложно взглянуть на мир глазами инвалида.

Что же всё-таки нужно сделать всем нам, чтобы люди с ограниченными возможностями перестали чувствовать себя оставленными?

- По большому счёту, нужно только человеческое отношение, - считает Ирина Владимировна. - Меньше формальностей, больше мероприятий, в которых бы вместе участвовали и люди с инвалидностью, и здоровые люди. Не надо разделять их. И начинать надо с детей, взрослым это уже тяжело. Мы стараемся приглашать к нам на мероприятия детей из центра детского творчества «Журавушка», чтобы они играли вместе с нашими детьми. И «здоровые» дети видят, что наши дети такие же, как и они: они так же играют, так же хотят быть чемпионами и выигрывать, даже если они в колясках. С другой стороны, и дети с особенностями тоже должны знать, что в этом мире есть конкуренция, что за всё нужно уметь бороться. Я считаю, что социальная адаптация людей с инвалидностью именно так и должна проходить - среди здоровых людей.

Жизнь в четырёх стенах









Виталий встречает меня с радостной улыбкой. Вот уже несколько долгих месяцев он без работы, которая его фактически спасала — и не столько из-за денег, сколько из-за возможности ездить по городу на любимом велосипеде, общаться с людьми, чувствовать себя нужным и полезным кому-то. На новую работу ему устроиться практически невозможно: инвалидность первой группы — веский повод для отказа работодателей.

За Виталия говорит его мама Татьяна Андреевна, потому что сам он такой возможности лишён. В её глазах — большая любовь к сыну и большая усталость.

Виталий рос обычным мальчишкой - открытым, жизнерадостным, общительным. Закончил школу, работал водителем, женился, родилась дочка. Не сошлись характерами, развелись, но отношения поддерживают до сих пор, и свою дочку Виталий обожает.

В декабре 2011 года, когда ему было 27 лет, его жестоко избили. Получив серьёзную травму головы, он перенес реанимацию, несколько тяжёлых операций, пролежал несколько недель в коме, потом проходил длительное лечение и реабилитацию. Близкие выхаживали Виталия несколько лет. Работа с логопедом заметных плодов не принесла — парень так и не заговорил. Всё, что он хочет сказать, он «набивает» в телефоне или в переписке в социальных сетях. «Собеседник» он прекрасный — остроумный, очень позитивный и энергичный.

Виталий обожает езду на велосипеде, с удовольствием занимается на уличных тренажёрах, а дома — со штангой, которую гордо выжимает до ста раз! Несколько месяцев работы в доставке на дом словно окрылили парня. Лишившись этой возможности, он снова вернулся к прежней жизни, оказавшись буквально заточенным в четырех стенах своей комнаты. Без работы Виталий сник, залёг на диван с планшетом...

- Инвалидность первой группы — как печать на лоб, - говорит мама Виталия. - Ты можешь сидеть дома, получать свою пенсию и жить в своё удовольствие. Но Виталик — не тот человек, который может спокойно сидеть дома. Он все время что-то ищет, но пока безрезультатно...





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