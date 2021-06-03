Человек с инвалидностью: главное — не сдаваться!

Гатчинская районная организация ВОИ была зарегистрирована в
феврале 1992 года. Вокруг нее сразу же стали объединяться люди с ограниченными
возможностями, чтобы вместе решать свои проблемы, помогать друг другу в сложной
жизненной ситуации, организовывать свой досуг.
- Наша организация создана для того,
чтобы помогать социально адаптироваться тем людям, у которых сложная жизненная
ситуация, которым нужна поддержка, - говорит председатель Гатчинской районной
организации «Всероссийское общество инвалидов Ирина Владимировна Запащикова. -
Сюда приходят те, кто одинок, кому не с кем общаться, кого не поддерживает
семья.
Как рассказала Ирина Запащикова, в Гатчинском районе на 1
января 2021 года было зарегистрировано более 17000 людей с инвалидностью. Из
них на учёте в ВОИ состоит 352 человека, среди них - 35 детей.
Проблема номер один - трудоустройство
- Трудоустройство — одна из самых насущных проблем для
людей с инвалидностью, - говорит Ирина Владимировна. - Пенсия у них очень
маленькая. Если человек с инвалидностью хочет трудоустроиться, прежде всего ему
нужно встать на учёт в службу занятости. Биржа труда старается помочь и
привлечь предпринимателей для устройства инвалидов, предлагая множество
специальных программ и проектов, но это пока не сильно воодушевляет
предпринимателей. Иногда работодатели звонят и нам, но сейчас, правда, очень
редко.
Почему трудоустройство так сложно? Предпринимателям
невыгодно брать на работу человека с инвалидностью, который так или иначе не
может брать на себя полную рабочую нагрузку. Для инвалидов должен быть устроен
специальный режим работы, специальное место и оборудование. Важно, чтобы была
организована доставка на место работы: если это далеко, человек туда не поедет,
просто не сможет. Плюс ответственность: а вдруг с ним что-то случится?
У предпринимателей есть возможность получить субсидию - до
500 тысяч рублей на каждого человека с инвалидностью. Но здесь своя специфика:
прежде чем получить эти 500 тысяч, предприниматель должен потратить эти 500
тысяч. Если своих денег нет, он берёт кредит под проценты, а ему возвращают
только 500 тысяч, без процентов.
В своё время мы организовали индивидуальное предприятие с
трудоустройством людей с инвалидностью: арендовали помещение, закупили
оборудование, занимались фасовкой меда и лущением кедрового ореха. Люди
работали и радовались — они были не одни, общались, получали деньги, хоть и
небольшие. Не хватало оборотных средств — всё съедали аренда и коммуналка.
Сложно организовать сбыт продукции. Плюс огромная отчётность, которая убивала
всё на корню. Наше предприятие проработало 5 лет, но нам пришлось приостановить
деятельность, хотя мы не теряем надежды продолжить работу.
Проблема номер два - изоляция
Для людей с инвалидностью проблема социальной изоляции
всегда стояла очень остро. Особенно обострилась она сейчас, в период пандемии.
- До пандемии мы часто собирались у нас в обществе – благо,
есть помещение, пили чай, отмечали праздники, - говорит Ирина Запащикова. - У нас
есть теннисный стол, настольные игры - позанимались, поиграли, посидели,
поговорили. Сейчас мы такой возможности лишены, даже приём на консультацию были
вынуждены сократить до одного часа. А мероприятия, где люди могли бы общаться,
очень важны и нужны, и чем больше их будет, тем лучше. Конечно, нам помогает
областной комитет соцзащиты, спонсируя некоторые мероприятия — поездки в театр,
музеи. Всё остальное зависит от возможности найти спонсоров. Но их, к
сожалению, немного. Так, очень помогал нам, особенно в пандемию,
предприниматель Антон Вересов — привозил продукты, которые мы раздавали нашим
подопечным. Центр детского творчества «Журавушка» каждый год проводит акцию к
декаде инвалидов, собирая в подарок для нашей организации апельсины... Много
лет с нами сотрудничает ИП Марков, предоставляя по низкой цене автобусы для
экскурсий. Я всегда радуюсь за организации, у которых есть постоянный спонсор
мероприятий. У нас таких регулярных добровольных помощников, увы, почти нет.
Хорошо было бы, если бы большие предприятия могли помогать таким организациям,
как наша - кто автобусом, кто подарками, кто предоставленным для концерта
залом.
Как говорит Ирина Запащикова, основная потребность у людей
с инвалидностью — куда-то съездить, узнать что-то новое, что-то увидеть своими
собственными глазами.
Было бы желание!
- Наша главная задача — помочь людям с инвалидностью
социально адаптироваться и выйти в мир уже подкованными, - говорит Ирина
Запащикова. - К нам может прийти любой желающий. Представьте, человек только вышел
из больницы: он не знает, куда обратиться, на что он имеет право, какие у него
есть льготы. Если есть необходимость, мы поддержим, всё расскажем,
проконсультируем. Некоторым наше общество нужно буквально в первые два-три года
после случившейся беды. Есть у нас и немало таких людей, которые, несмотря на
тяжёлую инвалидность, встали на ноги и помогают жить другим людям.
У нас можно взять нужную одежду, какие-то предметы быта.
Жители города привозят к нам и посуду, и обувь, и книги, и костыли, и
инвалидные коляски. То, что остаётся невостребованным, возим в Дружносельскую
больницу, помогаем и им тоже. Те, кто пережил сам какую-то беду, очень близко
принимают к сердцу боль других...
Отличную возможность Гатчинская ВОИ предоставляет тем, кто
не видит свою жизни без активной деятельности. В помещении организации есть
тренажёры и хорошие настольные игры, и в «доковидный период» люди приходили
сюда позаниматься и поиграть.
Как говорит Ирина Владимировна, для людей с инвалидностью
многое сейчас на самом деле доступно — было бы желание. Каждый член общества может проявить свои способности в
любой сфере – все равно, касается она спорта или творчества. Люди с
инвалидностью находят себе занятие по душе в районных домах культуры и центрах
творчества.
Чуть ли не в легенду уже вошла спортивная команда ВОИ.
Инвалиды Гатчинского района – постоянные и успешные участники спортивных
соревнований, проходящих в районе, области, по всей России и даже международных
паралимпийских игр.
- Сейчас мы совместно с районным комитетом по спорту и
молодёжной политике разрабатываем проект, чтобы провести на территории
Гатчинского района спартакиаду среди всех наших общественных организаций людей
с инвалидностью, - говорит Ирина Запащикова.
Шаги навстречу
Как считает Ирина Запащикова, отношение к людям с
инвалидностью в обществе стало заметно меняться в лучшую сторону. Государство
делает много шагов им навстречу, хотя и не всё всегда удаётся. Возможно,
проблема в том, что благополучным членам общества достаточно сложно взглянуть
на мир глазами инвалида.
Что же всё-таки нужно сделать всем нам, чтобы люди с
ограниченными возможностями перестали чувствовать себя оставленными?
- По большому счёту, нужно только человеческое отношение, -
считает Ирина Владимировна. - Меньше формальностей, больше мероприятий, в
которых бы вместе участвовали и люди с инвалидностью, и здоровые люди. Не надо
разделять их. И начинать надо с детей, взрослым это уже тяжело. Мы стараемся
приглашать к нам на мероприятия детей из центра детского творчества
«Журавушка», чтобы они играли вместе с нашими детьми. И «здоровые» дети видят,
что наши дети такие же, как и они: они так же играют, так же хотят быть
чемпионами и выигрывать, даже если они в колясках. С другой стороны, и дети с
особенностями тоже должны знать, что в этом мире есть конкуренция, что за всё
нужно уметь бороться. Я считаю, что социальная адаптация людей с инвалидностью
именно так и должна проходить - среди здоровых людей.
Жизнь в четырёх стенах
Виталий встречает
меня с радостной улыбкой. Вот уже несколько долгих месяцев он без работы,
которая его фактически спасала — и не столько из-за денег, сколько из-за
возможности ездить по городу на любимом велосипеде, общаться с людьми,
чувствовать себя нужным и полезным кому-то. На новую работу ему устроиться
практически невозможно: инвалидность первой группы — веский повод для отказа
работодателей.
За Виталия говорит
его мама Татьяна Андреевна, потому что сам он такой возможности лишён. В её
глазах — большая любовь к сыну и большая усталость.
Виталий рос обычным
мальчишкой - открытым, жизнерадостным, общительным. Закончил школу, работал
водителем, женился, родилась дочка. Не сошлись характерами, развелись, но
отношения поддерживают до сих пор, и свою дочку Виталий обожает.
В декабре 2011 года,
когда ему было 27 лет, его жестоко избили. Получив серьёзную травму головы, он
перенес реанимацию, несколько тяжёлых операций, пролежал несколько недель в
коме, потом проходил длительное лечение и реабилитацию. Близкие выхаживали
Виталия несколько лет. Работа с логопедом заметных плодов не принесла — парень
так и не заговорил. Всё, что он хочет сказать, он «набивает» в телефоне или в
переписке в социальных сетях. «Собеседник» он прекрасный — остроумный, очень
позитивный и энергичный.
Виталий обожает езду
на велосипеде, с удовольствием занимается на уличных тренажёрах, а дома — со
штангой, которую гордо выжимает до ста раз! Несколько месяцев работы в доставке
на дом словно окрылили парня. Лишившись этой возможности, он снова вернулся к
прежней жизни, оказавшись буквально заточенным в четырех стенах своей комнаты.
Без работы Виталий сник, залёг на диван с планшетом...
- Инвалидность первой
группы — как печать на лоб, - говорит мама Виталия. - Ты можешь сидеть дома,
получать свою пенсию и жить в своё удовольствие. Но Виталик — не тот человек,
который может спокойно сидеть дома. Он все время что-то ищет, но пока
безрезультатно...
#Равныесредиравных #Гатчинскаяправда