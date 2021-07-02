В спорте – без жалости и поблажек

В возрасте 10 месяцев Тане поставили диагноз «тугоухость», постепенно слух продолжал падать, что привело к полной глухоте. В возрасте четырех лет ей сделали кохлеарную имплантацию – вживление специального устройства, которое преобразует электрические импульсы, поступающие с внешнего микрофона, в сигналы, понятные нервной системе. Таким образом, звуковая информация, закодированная в поток электрических импульсов, передается по проводящим путям слухового анализатора в корковые отделы, что дает возможность слышать.

Мама спортсменки – Наталья Чикунова рассказывает, что с малых лет водила Таню в спортивные секции для общего развития, налаживания контакта и речевой практики.

- В детстве проблем со сверстниками не было, больше – с их родителями. Маленькие дети играют друг с другом, не обращая внимание на внешний вид, особенности развития, они с легкостью находят общий язык. Другое дело – взрослые, которые сразу же дают оценку и вешают ярлыки. К счастью, сегодня такой проблемы нет, - говорит Наталья.

Татьяна параллельно занималась плаванием и настольным теннисом. Когда появились первые результаты, пришлось сделать выбор – и он был в пользу настольного тенниса. Сначала Таня просто ездила на соревнования, затем начала завоевывать свои первые медали. Сегодня она шесть раз в неделю ездит из Гатчины в поселок Сиверский на тренировки в спортшколу Олимпийского резерва «Ника» и занимается настольным теннисом уже на профессиональном уровне. В ее тренерский состав входят директор СШОР «Ника», тренер высшей категории Андрей Комов, Александр Комов и Татьяна Шевченко, которая внесла наибольший вклад в развитие Татьяны как теннисистки.

Научилась читать по губам

По условиям спорта глухих, на соревнованиях спортсмены обязаны выступать без слуховых аппаратов, так как у каждого – разная степень глухоты, и необходимо уравнять спортсменов в их шансах на победу. Опытным путем, вместе с тренерами, Таня приняла решение, что тренироваться будет без слухового аппарата, так как стиль игры при его наличии или отсутствии отличаются.

- Если Таня тренируется с аппаратом, то выступая без него, играет хуже, так как во время тренировки она задействует и зрение, и слух, а на соревнованиях – только зрение. Поэтому она тренируется без аппарата, чтобы не перестраиваться – в одних и тех же условиях, - пояснила Наталья.

Татьяна уже привыкла к таким условиям, научилась читать по губам.

- Бывает, когда делаю что-то неправильно, тренер просто останавливает и говорит, что нужно исправить. Или надеваю аппарат, чтобы поговорить с тренером, а потом снимаю его обратно, - добавила Таня.

Процесс проведения соревнований по настольному теннису спорта глухих – необычный. Спортсменов вызывают на площадку к столам, называя их фамилии в речевом варианте и на жестовом языке. Судья подкидывает монетку, и первую подачу делает тот спортсмен, который угадал, какой стороной она упадет. Татьяна любит подавать, поэтому всегда загадывает ту сторону монетки, которая видна сверху изначально. Говорит, что всегда выпадает именно она, еще ни разу не ошибалась.

Знание жестового языка обязательно

Как и в любом профессиональном спорте, конкуренция среди спортсменов выражается не только на площадке, но и в других ситуациях. Спорт глухих предполагает обязательное знание жестового языка, и спортсменам порой делают замечания, если они просто говорят.

- Многие глухие спортсмены уверены, что если человек умеет разговаривать, то он не глухой. Хотя они могут научиться разговаривать, даже будучи полностью глухими и без аппарата, только их речь будет отличаться от привычной. Глухие, не умеющие говорить, не очень хорошо относится к глухим, которые говорят, утверждая, что они «обычные». К счастью, это касается только более возрастных спортсменов. Молодые люди к такой разнице лояльно относятся, - рассказала Наталья Чикунова.

Татьяна привела в пример случай, когда на чемпионате и Первенстве Европы по настольному теннису один из спортсменов не знал жестового языка и разговаривал, как обычные люди. В результате, другие спортсмены, сомневаясь в его глухоте, пытались добиться его дисквалификации. Саму Татьяну коллеги по площадке проверяли на самых первых соревнованиях – Первенстве Ленинградской области, тщательно рассматривая ее слуховой аппарат, чтобы удостовериться, что он настоящий.

Самая «крутая» награда для Татьяны – победа в командном зачете на Чемпионате Европы в 2019 году. Это был первый выезд за границу, первое участие в Чемпионате и Первенстве Европы. Кроме этого, сборная команда Украины была объективно сильнее наших спортсменов, и победа на соревнованиях стала неожиданной и очень значимой.

К своим поражениям Татьяна относится, как и любой спортсмен, с небольшой грустью, но все недочеты затем проговариваются и исправляются вместе с тренерами, чтобы улучшить результат. Перед важными соревнованиями главное правило – выспаться, хотя это и не всегда получается.

Главная мечта - победа

Главная спортивная мечта Татьяны – выиграть Сурдлимпийские игры. В 2020 году должен был состояться чемпионат мира, на который Таня успешно прошла отбор по итогам чемпионата России среди взрослых спортсменок, заняв второе место. Но из-за пандемии все соревнования были перенесены на неопределенный срок. Тем не менее, Татьяна входит в состав национальной сборной страны и имеет все шансы попасть на Сурдлимпийские игры по итогам очередного чемпионата мира.

Если в жизни, по словам Татьяны, она веселая и открытая, то на площадке становится боевой, серьезной и сосредоточенной. Она учится на первом курсе факультета физической культуры Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского и продолжает тренироваться в спортшколе «Ника». Сегодня она готовится к четвертому туру командного чемпионата России высшей

Лиги А - это соревнования для обычных спортсменов. Спортсмены с особенностями развития имеют право принимать участие в таких соревнованиях, но не наоборот. Таким образом, у них больше шансов получить опыт и добиться успехов.

- Для меня настольный теннис – это моя жизнь, работа и семья, - говорит Татьяна.

С таким подходом к делу в ее дальнейших успехах сомневаться не приходится.

Когда на площадке – особые спортсмены

В чем особенность тренировки особенных спортсменов, рассказывает директор спортивной школы Олимпийского резерва «Ника», руководитель Федерации настольного тенниса Ленинградской области, тренер высшей категории, судья Всероссийской категории Андрей Комов.

- Специфика заключается в восприятии информации. Мы наблюдали за Татьяной во время тренировок и определили, как вывести ее на хороший результат. В первую очередь, решили не использовать слуховой аппарат на тренировках, так как во время соревнований его использование запрещено. Это в разы тяжелее, учитывая, что успех в настольном теннисе напрямую связан со скоростью реакции. Если убрать слух, то человек в принципе становится неуверенным в своей речи, движениях, а тут речь идет о постоянном движении и полной концентрации внимания. К счастью, Таня – очень дисциплинированная, ответственная, трудолюбивая, упрямая и с сильным характером. Это важно для достижения высоких результатов в спорте. Она смогла довести определенные навыки до автоматизма. На тренировках она читает по губам то, что говорит тренер, очень быстро воспринимает информацию.

Вместе с коллегами мы сумели свести определенную задержку обработки информации к минимуму. Сегодня, благодаря комплексной работе и Тани, и тренеров, она показывает быстрый и скоростной теннис. Во многом за счет этого она получает преимущество перед соперниками.

- Как вы поняли, что у Тани талант?

- Благодаря многолетнему опыту работы с несколькими поколениями воспитанников сразу видно, как спортсмен выполняет данное ему задание, быстро ли схватывает информацию, в какой промежуток времени может освоить технические элементы. Настольный теннис – это технически и физически очень сложный вид спорта. Таня смогла преодолеть все трудности и продолжает восхищать своими результатами.

- Особенным спортсменам нужен особый подход?

- Нет, опять-таки по опыту могу сказать, что ни на какие особенности не нужно обращать внимание, и отношение должно быть, как к любому другому спортсмену. Только тогда он будет относиться к себе всерьез – без всякой жалости и поблажек. Когда даешь слабину, дети это сразу чувствуют.

- В школе «Ника» занимаются воспитанники Сиверской школы-интерната, которые на последнем Первенстве Ленинградской области заняли весь пьедестал почета. Говорит ли это о том, что детям с определенными особенностями развития нужен спорт?

- Спорт нужен всем, кроме тех, у кого имеются определенные медицинские противопоказания. Для детей с ограниченными возможностями здоровья спорт может стать хорошим проводником в другую, более интересную и насыщенную жизнь. Они могут выехать за пределы своего поселе-ния, района, области, региона, страны, познакомиться с большим количеством интересных единомышленников, раскрыть свой талант.

В спортшколе «Ника» занимаются более 200 детей, из них более 30 – ребята с определенными особенностями развития. Безусловно, любой коллектив – это сложный механизм, где у каждого свой уровень воспитания, культуры, характер. Тем более, в спортивном коллективе очень высокая конкурентная среда. Тем не менее, мы стараемся создать комфортную обстановку для всех. Уверен, что у нас это получается.





Фото из личного архива Татьяны Чикуновой

#РавныеСредиРавных #ГатчинскаяПравда