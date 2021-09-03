Мототерапевты – брутальные товарищи на мотоциклах

По дорожкам
«Дарины» - на мотоцикле
Гатчинский
реабилитационный центр для детей и подростков «Дарина» 21 августа посетили
мотоциклисты и волонтеры из петербургского сообщества «МотоТерапия». Это
объединение людей, неравнодушных к чужому горю. Неофициальное сообщество. Они
ездят в разные учреждения – в детские дома, реабилитационные центры, дома
престарелых. И привозят праздник.
В субботу утром в
«Дарину» приехали, примерно, полтора десятка мотоциклистов. Они привезли
подарки – игрушки, альбомы, краски, карандаши, сладости, выпечку, фрукты. Все
было приобретено на личные средства участников мероприятия, членов сообществ
«МотоКлан», «МотоТерапия», а также компании «Бумажная мануфактура».
Мотоциклисты
провели инструктаж педагогического состава, объяснили детям, как садиться на
мотоцикл, как держаться за пилота. Девушки-волонтеры помогали ребятам надевать
шлемы и усаживали на сиденье. «Покатушки» проходили по дорожкам «Дарины» со скоростью
10 км/ч.
Детишки от мала до
велика выстроились в очередь. Все хотели прокатиться и не по одному разу.
Выбирали мотоцикл – кто на синем, кто на красном, кто с музыкой. Самых
маленьких просто сажали на сиденье – для фотосессии. Мотоциклы можно было рассмотреть,
потрогать и газануть на холостых. Никто не боялся, не терялся,
девушки-волонтеры поддерживали порядок в очереди и сдерживали ажиотаж.
На вопрос байкера,
какие мотоциклы больше нравятся: спортивные или «нарядные» – где хрома
побольше, дети единодушно ответили: «Спортивные!». Прокатившись на одном
мотоцикле, выбирали следующий. Пока мотоциклист разговаривал с ребятами, его
мотоцикл оккупировала целая орава малышей. Этих участников праздника мамы
привезли в колясках. Но на мотоцикле они сидели уверенно – и позировали
фотографам.
Некоторые ребята
постарше, которые проходят реабилитацию в «Дарине», тоже пришли с мамами.
Девочки рвались кататься не меньше мальчиков. Дети есть дети. Как призналась
одна мама, для дочки такая встреча с байкерами – настоящее событие. Яркий
праздник в череде бесконечных реабилитационных будней. И нет никакого страха
перед громко работающими двигателями, перед незнакомыми людьми, устроившими
детям такое развлечение. На подобных мероприятиях и дети, и родители забывают
про диагнозы и группы инвалидности – все наслаждаются моментом и веселятся от
души. В этот день никто, глядя на подопечных «Дарины», не мог бы назвать их
пациентами или «детьми с ограниченными возможностями»: необычная обстановка,
новые впечатления, общение отодвинули проблемы со здоровьем на задний план.
…Когда все
накатались, отправились на традиционный мотопикник – с фирменными сардельками
от «МотоТерпии» в пите. Далеко ходить не пришлось: участники акции организовали
угощение здесь же, на территории «Дарины». От мелкого дождя все спрятались под
деревьями.
Почему
мототерапия?
- Мототерапия –
это своего рода реабилитация с помощью положительных эмоций, – поясняет одна из
участниц и организаторов мероприятия, известная в мотосообществе как Аня
Мирная. – Впечатления, которые дети получают от катания на мотоциклах, от
общения с такими сильными и добрыми мужчинами, остаются надолго. И даже если у
ребенка есть какое-то нарушение, потом, увидев на улице мотоцикл, он не будет
пугаться – хорошее воспоминание вызовет положительные ассоциации.
- Почему вы
выбрали «Дарину»?
- Этот
реабилитационный центр просто попался мне в соцсетях. Я заинтересовалась.
Связалась с администрацией, и мы договорились. Вообще, мы ездим в разные
организации, и не только детские. В Сортавалу – в детский дом, в мультицентр во
Всеволожске, где инвалидов обучают профессиям. Сейчас из-за пандемии перестали
пока навещать детский хоспис в Токсово и дом престарелых (хотя мы все с
прививкой от ковида). Только подарки передаем.
- Взрослых тоже
катаете?
- Нет, для
взрослых мы устраиваем концерты: поем под гитару. Поющие байкеры – это что-то!
- Получается, что
основные мототерапевты – мужчины?
- Да, но у нас
есть одна девушка на трицикле. Его мы обычно используем для катания
инвалидов-колясочников. Здесь, в «Дарине», он не понадобился – только для
фотографий.
Подобные праздники
– детишкам радость и нам тоже. Это ведь не только мы организовываем. В
мотосообществе есть определенные группы, которые ездят в определенные детские
дома, реабилитационные центры, к престарелым.
- Это можно
назвать благотворительностью…
-
Благотворительность обычно связывают с огромным количеством денег. У нас таких
денег нет. Мы не спонсоры. Стараемся по мере возможностей подарить детям
радость – ну, и немножко вещей.
А знаете, с чего
все началось? К нам обратились медики из онкологического центра: у них
находился детдомовский мальчик, больной раком костей. Ребенок отказывался
лечиться, интереса к жизни – никакого. Прогноз был неутешительный. Но у него
была одна мечта: увидеть вблизи мотоцикл. И мотоциклисты приехали, пообщались с
ним, парень мотоцикл рассмотрел – и его настрой переменился. Он согласился
лечиться, лечение дало результат. Живет…
Ради восторженных детских глаз
В мае
«мототерапевты» ездили во Всеволожск – в Мультицентр социальной и трудовой
интеграции инвалидов. Для байкеров провели небольшую экскурсию по Мультицентру
– показали классы, комнаты учеников, а в мультихолле мотоциклистов ждал сюрприз
от ребят – целый концерт, который они организовали сами, без помощи
преподавателей. Байкеры присоединились – поучаствовали в конкурсах и
потанцевали. Потом, конечно, были «покатушки», а за это время ребята, которые
учатся в Мультицентре на поваров, под чутким руководством преподавателя приготовили
пикник.
Завершился
праздник фотосессией с «железными конями».
В июне байкеры
посещали детский дом в Сортавале. Это был настоящий сюрприз для ребят. Детей
катали по огромной площадке, а после катания на мотоциклах играли в футбол –
команда байкеров против юных футболистов. Уезжали мотоциклисты не с пустыми
руками, а с частичкой душевной теплоты: ребята подарили им картины, вышитые
своими руками.
Как признаются
сами участники мотосообществ, занимающихся мототерапией, каждый такой день
прожит не зря. Никто не жалеет о потраченном времени и пройденных километрах –
даря радость детям, мотоциклисты сами получают заряд хорошей положительной
энергии. Такой, которая помогает горы сворачивать – ради восторженных детских
глаз и улыбок.
Вообще, такое
явление, как мототерапия, не ново и носит интернациональный характер.
Вдохновитель международной программы поддержки людей с ограниченными
физическими возможностями «Мототерапия» – мотофристайлер из Италии Ванни
Оддера. Идея мототерапии родилась у него в 2009 году, когда итальянец решил
поделиться своей страстью к мотоциклам с людьми. В итоге выстроилась цепочка по
всему миру. Пришла мототерапия и в Россию.
Вдохновившись
примером итальянских спортсменов, в 2013 году организация «Индустрия
Гражданских Инициатив» в Ростове-на-Дону впервые в России воплотила проект в
жизнь. Сейчас мототерапию активно развивает первый российский мотофристайлер
Алексей Колесников – сильнейший и самый успешный прорайдер страны.
Международный социально-благотворительный проект «Мототерапия» – это шоу по
фристайл-мотокроссу для людей с ограниченными возможностями здоровья. По
завершении выступления каждый из ребят может прокатиться на мотоциклах со
спортсменами, пообщаться с ними, взять автограф и сделать совместное фото на
память.
По
словам основоположника «Мототерапии» Ванни Оддера, в России очень хорошо
принимают этот проект. А его участники – такие же, как и во всем мире,
увлеченные ребята, и количество их постоянно растет.
Екатерина Дзюба