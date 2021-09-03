Мототерапевты – брутальные товарищи на мотоциклах

По дорожкам «Дарины» - на мотоцикле

Гатчинский реабилитационный центр для детей и подростков «Дарина» 21 августа посетили мотоциклисты и волонтеры из петербургского сообщества «МотоТерапия». Это объединение людей, неравнодушных к чужому горю. Неофициальное сообщество. Они ездят в разные учреждения – в детские дома, реабилитационные центры, дома престарелых. И привозят праздник.

В субботу утром в «Дарину» приехали, примерно, полтора десятка мотоциклистов. Они привезли подарки – игрушки, альбомы, краски, карандаши, сладости, выпечку, фрукты. Все было приобретено на личные средства участников мероприятия, членов сообществ «МотоКлан», «МотоТерапия», а также компании «Бумажная мануфактура».

Мотоциклисты провели инструктаж педагогического состава, объяснили детям, как садиться на мотоцикл, как держаться за пилота. Девушки-волонтеры помогали ребятам надевать шлемы и усаживали на сиденье. «Покатушки» проходили по дорожкам «Дарины» со скоростью 10 км/ч.

Детишки от мала до велика выстроились в очередь. Все хотели прокатиться и не по одному разу. Выбирали мотоцикл – кто на синем, кто на красном, кто с музыкой. Самых маленьких просто сажали на сиденье – для фотосессии. Мотоциклы можно было рассмотреть, потрогать и газануть на холостых. Никто не боялся, не терялся, девушки-волонтеры поддерживали порядок в очереди и сдерживали ажиотаж.

На вопрос байкера, какие мотоциклы больше нравятся: спортивные или «нарядные» – где хрома побольше, дети единодушно ответили: «Спортивные!». Прокатившись на одном мотоцикле, выбирали следующий. Пока мотоциклист разговаривал с ребятами, его мотоцикл оккупировала целая орава малышей. Этих участников праздника мамы привезли в колясках. Но на мотоцикле они сидели уверенно – и позировали фотографам.

Некоторые ребята постарше, которые проходят реабилитацию в «Дарине», тоже пришли с мамами. Девочки рвались кататься не меньше мальчиков. Дети есть дети. Как призналась одна мама, для дочки такая встреча с байкерами – настоящее событие. Яркий праздник в череде бесконечных реабилитационных будней. И нет никакого страха перед громко работающими двигателями, перед незнакомыми людьми, устроившими детям такое развлечение. На подобных мероприятиях и дети, и родители забывают про диагнозы и группы инвалидности – все наслаждаются моментом и веселятся от души. В этот день никто, глядя на подопечных «Дарины», не мог бы назвать их пациентами или «детьми с ограниченными возможностями»: необычная обстановка, новые впечатления, общение отодвинули проблемы со здоровьем на задний план.

…Когда все накатались, отправились на традиционный мотопикник – с фирменными сардельками от «МотоТерпии» в пите. Далеко ходить не пришлось: участники акции организовали угощение здесь же, на территории «Дарины». От мелкого дождя все спрятались под деревьями.

Почему мототерапия?

- Мототерапия – это своего рода реабилитация с помощью положительных эмоций, – поясняет одна из участниц и организаторов мероприятия, известная в мотосообществе как Аня Мирная. – Впечатления, которые дети получают от катания на мотоциклах, от общения с такими сильными и добрыми мужчинами, остаются надолго. И даже если у ребенка есть какое-то нарушение, потом, увидев на улице мотоцикл, он не будет пугаться – хорошее воспоминание вызовет положительные ассоциации.

- Почему вы выбрали «Дарину»?

- Этот реабилитационный центр просто попался мне в соцсетях. Я заинтересовалась. Связалась с администрацией, и мы договорились. Вообще, мы ездим в разные организации, и не только детские. В Сортавалу – в детский дом, в мультицентр во Всеволожске, где инвалидов обучают профессиям. Сейчас из-за пандемии перестали пока навещать детский хоспис в Токсово и дом престарелых (хотя мы все с прививкой от ковида). Только подарки передаем.

- Взрослых тоже катаете?

- Нет, для взрослых мы устраиваем концерты: поем под гитару. Поющие байкеры – это что-то!

- Получается, что основные мототерапевты – мужчины?

- Да, но у нас есть одна девушка на трицикле. Его мы обычно используем для катания инвалидов-колясочников. Здесь, в «Дарине», он не понадобился – только для фотографий.

Подобные праздники – детишкам радость и нам тоже. Это ведь не только мы организовываем. В мотосообществе есть определенные группы, которые ездят в определенные детские дома, реабилитационные центры, к престарелым.

- Это можно назвать благотворительностью…

- Благотворительность обычно связывают с огромным количеством денег. У нас таких денег нет. Мы не спонсоры. Стараемся по мере возможностей подарить детям радость – ну, и немножко вещей.

А знаете, с чего все началось? К нам обратились медики из онкологического центра: у них находился детдомовский мальчик, больной раком костей. Ребенок отказывался лечиться, интереса к жизни – никакого. Прогноз был неутешительный. Но у него была одна мечта: увидеть вблизи мотоцикл. И мотоциклисты приехали, пообщались с ним, парень мотоцикл рассмотрел – и его настрой переменился. Он согласился лечиться, лечение дало результат. Живет…

Ради восторженных детских глаз

В мае «мототерапевты» ездили во Всеволожск – в Мультицентр социальной и трудовой интеграции инвалидов. Для байкеров провели небольшую экскурсию по Мультицентру – показали классы, комнаты учеников, а в мультихолле мотоциклистов ждал сюрприз от ребят – целый концерт, который они организовали сами, без помощи преподавателей. Байкеры присоединились – поучаствовали в конкурсах и потанцевали. Потом, конечно, были «покатушки», а за это время ребята, которые учатся в Мультицентре на поваров, под чутким руководством преподавателя приготовили пикник.

Завершился праздник фотосессией с «железными конями».

В июне байкеры посещали детский дом в Сортавале. Это был настоящий сюрприз для ребят. Детей катали по огромной площадке, а после катания на мотоциклах играли в футбол – команда байкеров против юных футболистов. Уезжали мотоциклисты не с пустыми руками, а с частичкой душевной теплоты: ребята подарили им картины, вышитые своими руками.

Как признаются сами участники мотосообществ, занимающихся мототерапией, каждый такой день прожит не зря. Никто не жалеет о потраченном времени и пройденных километрах – даря радость детям, мотоциклисты сами получают заряд хорошей положительной энергии. Такой, которая помогает горы сворачивать – ради восторженных детских глаз и улыбок.

Вообще, такое явление, как мототерапия, не ново и носит интернациональный характер. Вдохновитель международной программы поддержки людей с ограниченными физическими возможностями «Мототерапия» – мотофристайлер из Италии Ванни Оддера. Идея мототерапии родилась у него в 2009 году, когда итальянец решил поделиться своей страстью к мотоциклам с людьми. В итоге выстроилась цепочка по всему миру. Пришла мототерапия и в Россию.

Вдохновившись примером итальянских спортсменов, в 2013 году организация «Индустрия Гражданских Инициатив» в Ростове-на-Дону впервые в России воплотила проект в жизнь. Сейчас мототерапию активно развивает первый российский мотофристайлер Алексей Колесников – сильнейший и самый успешный прорайдер страны. Международный социально-благотворительный проект «Мототерапия» – это шоу по фристайл-мотокроссу для людей с ограниченными возможностями здоровья. По завершении выступления каждый из ребят может прокатиться на мотоциклах со спортсменами, пообщаться с ними, взять автограф и сделать совместное фото на память.

По словам основоположника «Мототерапии» Ванни Оддера, в России очень хорошо принимают этот проект. А его участники – такие же, как и во всем мире, увлеченные ребята, и количество их постоянно растет.

Екатерина Дзюба