Доступна ли «доступная среда»?

Утром мы выходим из дома и спешим на автобус или к личному авто, не замечая, сколько поребриков мы преодолели. Мы с легкостью открываем двери, нажимаем кнопки лифта локтем, придерживая пакеты с покупками, взбегаем по лестнице, продолжая болтать по телефону. Все это недоступно для инвалидов-колясочников, которые вынуждены просчитывать и обдумывать каждый свой «шаг». Именно так и живет Роман Федоренко последние четыре года – после производственной травмы, вследствие которой он лишился обеих ног и одной руки.

- После того, как пересел на коляску, взгляд на город сильно изменился. Стал обращать внимание на то, где есть поребрики, а где – нет. Раньше этого не замечал. Сейчас уже вижу проблемы с доступностью не только для инвалидов, но и мамочек с колясками, - говорит он.

Что доступно в Гатчине для инвалидов?

К счастью, ситуация начала меняться. По словам Романа, среди первых, кто начал адаптировать свои помещения под коляски, будь-то детские или инвалидные, стали продуктовые магазины, где появились удобные пандусы. Банки «Точка» и «Сбер» на улице Красной также доступны для посетителей подобных категорий. Про пандус у взрослой поликлиники на улице Урицкого Роман сказал: «Отличный, побольше бы именно таких».

- Как правило, в ходе ремонта или строительства тротуара или пешеходной дорожки обязательно появляются удобные съезды, - говорит он.

Правда, не везде. Когда мы гуляли по центру Гатчины, мне иногда хотелось поддержать его коляску – например, когда мы переходили дорогу на перекрестке улиц Достоевского и Карла Маркса. Съезд есть, но недостаточно ровный и пологий, а 5-10 см в данном случае играют весомую роль.

На пешеходной улице Соборной Роман может попасть лишь в несколько заведений общепита, среди них «Додо пицца», Happy Chicken, Calcio – то есть те, где нет ступенек. Другие кафе недоступны из-за высоких ступенек.

Среди культурных учреждений доступны Дом культуры и кинотеатр «Победа».

Аптеки в центральной части Гатчины доступны на улицах Урицкого и Карла Маркса, возле улицы Леонова.

- Получается, что минимальный набор необходимых заведений доступен. Если куда-то невозможно попасть, то всегда можно нажать кнопку вызова (она есть у многих заведений) или позвонить по телефону и решить проблему, в том числе на улице – попросить специалиста выйти, - рассказывает Роман.

Доступный недоступный ФСС

Фонд социального страхования – одно из заведений, которое Роману необходимо посещать постоянно. Вот только с этим есть проблемы. Отделение ФСС на улице Карла Маркса размещено на первом этаже жилого дома № 36А. Чтобы зайти внутрь, нужно подняться на тротуар, преодолеть две ступеньки, открыть дверь и зайти. Сколько времени вы потратите на это? Примерно 30 секунд. Роману приходилось объезжать дом с другой стороны, чтобы добраться до съезда и заехать на тротуар, но даже это сделать было проблематично из-за сильного перепада высот. Далее приходилось либо звонить в ФСС и просить сотрудников выйти на улицу, либо обращаться за помощью к кому-нибудь из прохожих.

Проблему удалось частично решить после обращения к Уполномоченному по правам человека в Ленинградской области Сергею Шабанову летом текущего года. После того, как Роман отправил несколько фотографий, красноречиво рассказывающих о недоступности ФСС, для отделения закупили переносной пандус, а также сделали съезд с тротуара напротив входа. Установить постоянный пандус категорически отказался собственник помещения, который не захотел вносить конструктивные изменения, хотя речь шла всего о двух ступеньках. Также была установлена «кнопка для вызова сотрудников», но, чтобы до нее добраться, нужно преодолеть две ступеньки, а чтобы их преодолеть – нужно позвонить в ФСС и попросить вынести складной пандус. Получается замкнутый круг.

Все вопросы с ФСС Роман продолжает решать на улице. Заехать на тротуар он может, а вот пандус – слишком крутой, даже для автоматической коляски – необходимо, чтобы кто-нибудь страховал его сзади.

Стоит отметить, что когда мы прогуливались с Романом, асфальт на заезде на тротуар перед ФСС по каким-то причинам был демонтирован, а напротив входа и вовсе был припаркован автомобиль.

«Почта России» умеет удивлять

Роман удивил нас новостью о том, что отделения «Почты России» оснащены не только пандусами, но и лифтами. Так, в отделении почтовой связи № 188305 на улице Урицкого оборудован подъемник.

- Раньше здесь были ступеньки, поэтому всю корреспонденцию и посылки за меня получал кто-нибудь из знакомых по доверенности. Сейчас стало намного удобнее, - рассказывает Роман.

Он продемонстрировал нам алгоритм попадания внутрь отделения. Сначала он подъезжает к лифту и звонит в отделение с просьбой его включить. Раньше он был активен постоянно, но из-за того, что подростки и другие праздно ходящие мимо жители баловались и катались на нем, лифт пришлось отключить. После того, как сотрудники отделения его активируют, Роман открывает перегородку, заезжает внутрь, лифт поднимается, Роман открывает еще одну перегородку и выезжает из него. Далее он уже спокойно может заехать внутрь отделения.

- Бывают сложности с работой лифта зимой из-за перепадов температуры, когда в конструктивных элементах скапливается вода, но это тоже все решаемо, - добавил Роман.

Слишком много бюрократии

Роман проживает на первом этаже многоквартирного дома. После того, как он стал инвалидом, встал вопрос о необходимости оборудования пандуса в подъезде, где есть ступеньки. Он обратился в УК «Единый город», откуда его отправили в администрацию – необходимо согласование работ. Здесь ему ответили, что пандус можно оборудовать только в ходе капитального ремонта здания. В результате управляющая компания прислала плотника, который смастерил за полдня откидной пандус.

Нарушитель правил дорожного движения

Необычная ситуация сложилась на улице Урицкого прямо перед домом, где проживает Роман. Чтобы дойти до взрослой поликлиники, необходимо перейти дорогу. Сделать это Роман может только по пешеходному переходу, но вот незадача – съезда с тротуара у перехода нет. Поэтому ему приходится переходить дорогу в неположенном месте, нарушая правила дорожного движения и подвергая себя опасности из-за проезжающих мимо автомобилей.

- В Гатчине тротуары приспособлены для передвижения инвалидов-колясочников и мамочек с колясками только в центральной части города. И то не везде – только там, где был сделан ремонт дороги и ремонт тротуаров по новым стандартам. Надеюсь, вскоре весь город будет доступен для передвижения, - отметил он.

Чтобы стать Терминатором, приходится ждать

После того, как Роман стал инвалидом, для него разработали индивидуальную программу реабилитации. По ней он получил комнатную коляску, протезы на ноги и руку, а также уличную коляску. Правда, ждать ее пришлось целый год, так как ему необходима была именно электрическая коляска.

- Мне предлагали коляску на ручном управлении, где одной рукой можно приводить в движение сразу два колеса, но это слишком сложно. К тому же, она не приспособлена к подъемам. По нашим пандусам с одной рукой можно подняться только на электрической коляске, - рассказал он.

Что касается долгого ожидания такой коляски, то инвалид может приобрести ее и сам, а далее запросить компенсацию оплаты, но она будет произведена в рамках цены предыдущего года, которая, скорее всего, будет ниже актуальной цены. Учитывая, что ее стоимость варьируется в пределах 100 тысяч рублей, не каждому инвалиду под силу смириться с потерянной разницей в стоимости.

Протезы на ноги Роман использует только для передвижения на короткие расстояния, либо, если предстоит идти по лестнице. Уже год он ждет бесплатный бионический протез на руку с внешним источником питания вместо своего косметического. С помощью бионического протеза он сможет совершать два действия – сжатие и разжатие кисти за счет электрических импульсов, поступающих от мозга. Стоимость такого протеза составляет порядка 3-4 млн рублей, поэтому и срок ожидания такой долгий. Протез изготавливается по индивидуальным меркам в Санкт-Петербургском филиале Московского протезно-ортопедического предприятия Министерства труда и социальной защиты РФ. На вопрос, как он доберется туда, Роман сказал, что закажет бесплатное социальное такси, положенное ему по закону.

- Простые механические средства реабилитации получить не составляет труда. Другое дело – дорогостоящие, современные. О бионическом протезе с 17 функциями как у Терминатора могу только мечтать, но даже простой бионический изменит качество жизни, - сказал он.

Кстати, в Санкт-Петербург Роман ездит и на электричках, благо платформы уже оснащены нормальными пандусами, а машинист всегда поможет инвалиду заехать в вагон, установив пандус.

Жильё положено, но не положено

Роман проживает вместе с дочерью в одной комнате в двухкомнатной муниципальной коммунальной квартире. Он получает пенсию по инвалидности и пенсию из ФСС из-за производственной травмы.

Семья могла улучшить свои жилищные условия в рамках решения, принятого Советом депутатов города Гатчины, № 47 от 28 октября 2020 года «Об утверждении Порядка замены жилых помещений инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим на территории МО «Город Гатчина», на жилые помещения, приспособленные для беспрепятственного доступа инвалидов».

Члены комиссии признали жилое помещение, где проживает Роман с дочерью, подлежащим обмену. Он подготовил все необходимые документы, но, к сожалению, ему отказали из-за того, что он не был признан малоимущим. Один из банков одобрил ему ипотеку, но перспектива лишиться половины дохода на ближайшие 25 лет – не самая радужная.

- Это слишком большая финансовая нагрузка на наш не самый большой бюджет. Хотелось бы переехать в нормальное жилье, но пока никак, - сказал Роман.

В этой ситуации хотелось бы обратиться к представителям власти с просьбой рассмотреть возможность корректировки критерия нуждаемости в данном вопросе. А то получается, что пенсия из-за производственной травмы – это слишком много для помощи от государства, но слишком мало для покупки нормального жилья. В итоге инвалид оказывается в безвыходном положении.





Область равных возможностей

Руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Ленинградской области, координатор партийного федерального проекта «Единая страна – доступная среда», глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим:

- В регионе мы называем наш проект «Область равных возможностей», и несмотря на пандемию, он продолжается. С момента старта программы в 2015 году в Ленинградской области было дооборудовано более 300 объектов социальной инфраструктуры, на эти цели было выделено более 350 млн рублей из регионального бюджета. В 2021 год выделено порядка 44,5 млн рублей на 51 объект, в том числе на 24 муниципальных учреждения культуры и закупку восьми низкопольных автобусов.

В рамках проекта проводится не только ремонт объектов социальной сферы для доступности людей с ОВЗ, но и повышение квалификации и обучение специалистов по адаптивной физкультуре, представителей сферы образования и культуры для работы с людьми с ОВЗ всех возрастов, работа по трудоустройству инвалидов.

Финансирование программы уменьшилось, но количество мероприятий увеличилось, так как законодательство в этой сфере изменилось. Речь идет в том числе о новых объектах, при строительстве которых в проектно-сметной документации предусмотрен целый раздел, посвященный их доступности.

Значимым остается вопрос обеспечения доступности многоквартирных домов. В рамках постановления правительства РФ от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов в Ленинградской области» была создана комиссия для обследования многоквартирного жилого фонда, где проживают инвалиды.

В Гатчинском районе проживает 15072 инвалида, из них 10489 – в многоквартирном жилом фонде, 498 из их числа имеют ограничения по передвижению, зрению и слуху.

По итогам работы комиссии мы первыми в Ленинградской области приняли два очень важных нормативно-правовых документа. Так, был разработан и утвержден порядок предоставления субсидии на возмещение затрат из бюджета города на реализацию мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов.

На первое ноября 2021 года проведена работа по 498 адресам Гатчинского района. По разным причинам 420 человек среди первоочередников (инвалиды-колясочники, инвалиды по слуху, инвалиды по зрению) отказались от обследования. По результатам обследования было составлено 77 актов, из них четыре – об отсутствии необходимости приспособления МКД под нужды инвалидов, 37 актов – о наличии технической возможности приспособления без реконструкции, 36 актов – об отсутствии возможности приспособления без реконструкции.

В результате, в феврале текущего года мы предоставили субсидию управляющей компании на оборудование пандуса в доме

№ 3А по улице Красной специально для Людмилы Бушмелевой – инвалида детства. Кроме этого, была заменена входная дверь – теперь она открывается и закрывается автоматически с брелка. В ближайшее время закончится монтаж подъемника на улице Рощинской, 1А.

Еще один не менее важный документ – решение Совета депутатов города Гатчины «Об утверждении порядка замены жилых помещений инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим на территории МО «Город Гатчина», на жилые помещения, приспособленные для беспрепятственного доступа инвалидов». В 2021 году мы планируем приобрести первую квартиру. Это уникальный опыт для всей Ленинградской области, в этой работе нас поддерживает глава региона Александр Дрозденко. По мере реализации этого проекта мы будем его дорабатывать, так как каждая отдельная семья – это отдельная жизненная ситуация, и решение должно приниматься с учетом индивидуальных особенностей.





Фото автора

#РавныеСредиРавных #ГатчинскаяПравда