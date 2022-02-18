SpayDay – День стерилизации за 50%

SpayDay проводится ежегодно в последний вторник февраля. В этом году акция SpayDay пройдет в восьмой раз в России и в 28-й раз в мире.

Администрация 47 региона проводит SpayDay организованно. Начальник управления ветеринарии Ленинградской области Леонид Кротов заверил, что все ветеринарные учреждения Ленобласти готовы к этой работе:

- Добровольная льготная стерилизация животных будет проводиться во всех ветеринарных учреждениях, где имеется возможность проведения хирургических операций. Это районные ветеринарные станции и большая часть ветеринарных участков (за исключением участков, которые обслуживают только сельскохозяйственных животных).

По словам Леонида Николаевича, на сегодняшний день средняя стоимость стерилизации собаки в Ленинградской области составляет 5500 рублей, кошки – 2500 рублей. Как минимум, половина этой суммы затрачивается на расходные материалы – перевязочные средства и ветеринарные препараты. Стоимость льготной стерилизации составляет полцены стандартной. Как заметил Леонид Кротов, это достаточно социально-ориентированная цена – она значительно ниже, чем в коммерческих ветеринарных учреждениях.

Также следует учесть, что стерилизация помогает сократить число безнадзорных животных. Процедура проводится один раз в жизни, щадящими современными методами.

…В 2021 году в акции приняло участие рекордное количество российских ветеринарных клиник: 470 клиник из 67 регионов РФ. В день акции было кастрировано 7801 животное. Большая часть оперированных животных, как и в предыдущие годы, это кошки и коты (почти 90%). Также в клиники приводили собак, хорьков, енотов, морских свинок и кроликов. Помимо ветеринарных специалистов, акцию поддержали котокафе, приюты и кураторы животных, взявшие на себя роль местных координаторов акции SpayDay.

Ленинградская область вошла в ТОП-5 самых активных участников акции наряду с Санкт-Петербургом, Москвой и Московской, Брянской и Челябинской областями.

World Spay Day зародился в 1995 году в США. Основная идея этого движения – рассказать населению о том, что кастрация для многих животных является необходимостью, а также позволить владельцам домашних животных стерилизовать своих питомцев по более доступным ценам.

Россия присоединилась к международной акции в 2015 году. Инициатором SpayDay в России стала ветеринарный врач Анна Кондратьева, основатель Музея кошки и арт-пространства «Республика кошек». Ежегодно акция проходит при поддержке Управления ветеринарии Санкт-Петербурга и Общественного совета по вопросам отношения к домашним животным.

Стать участником акции может каждый! Чтобы помочь бездомным животным, опустите пожертвование в специальный ящик в клиниках-партнерах акции или сделайте предоплату операции животного для тех, кто не имеет достаточных средств оплатить её сам.

Регистрация клиник-участников и общественных организаций и волонтеров открыта. Список ветеринарных клиник можно посмотреть на сайте: spayday.ru.