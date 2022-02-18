SpayDay – День стерилизации за 50%

SpayDay проводится ежегодно в
последний вторник февраля. В этом году акция
SpayDay пройдет в восьмой раз в России и в 28-й раз в мире.
Администрация
47 региона проводит SpayDay
организованно. Начальник управления ветеринарии Ленинградской области Леонид Кротов
заверил, что все ветеринарные
учреждения Ленобласти готовы к этой работе:
- Добровольная
льготная стерилизация животных будет проводиться во всех ветеринарных учреждениях,
где имеется возможность проведения хирургических операций. Это районные
ветеринарные станции и большая часть ветеринарных участков (за исключением
участков, которые обслуживают только сельскохозяйственных животных).
По словам
Леонида Николаевича, на сегодняшний день средняя стоимость стерилизации собаки
в Ленинградской области составляет 5500 рублей, кошки – 2500 рублей. Как
минимум, половина этой суммы затрачивается на расходные материалы – перевязочные
средства и ветеринарные препараты. Стоимость льготной стерилизации составляет
полцены стандартной. Как заметил Леонид Кротов, это достаточно
социально-ориентированная цена – она значительно ниже, чем в коммерческих
ветеринарных учреждениях.
Также
следует учесть, что стерилизация помогает сократить число безнадзорных
животных. Процедура проводится один раз в жизни, щадящими современными методами.
…В 2021 году в акции приняло участие
рекордное количество российских ветеринарных клиник: 470 клиник из 67 регионов
РФ. В день акции было кастрировано 7801 животное. Большая
часть оперированных животных, как и в предыдущие годы, это кошки и коты
(почти 90%). Также в клиники приводили собак, хорьков, енотов, морских свинок и
кроликов. Помимо ветеринарных специалистов, акцию поддержали котокафе,
приюты и кураторы животных, взявшие на себя роль местных координаторов акции
SpayDay.
Ленинградская область вошла в ТОП-5
самых активных участников акции наряду с Санкт-Петербургом, Москвой и Московской,
Брянской и Челябинской областями.
World Spay Day зародился в
1995 году в США. Основная идея этого движения – рассказать населению о
том, что кастрация для многих животных является необходимостью, а также
позволить владельцам домашних животных стерилизовать своих питомцев по более
доступным ценам.
Россия присоединилась к
международной акции в 2015 году. Инициатором SpayDay в России стала
ветеринарный врач Анна Кондратьева, основатель Музея кошки и арт-пространства
«Республика кошек». Ежегодно акция проходит при поддержке Управления
ветеринарии Санкт-Петербурга и Общественного совета по вопросам отношения к
домашним животным.
Стать участником акции может каждый!
Чтобы помочь бездомным животным, опустите пожертвование в специальный ящик в
клиниках-партнерах акции или сделайте предоплату операции животного для тех,
кто не имеет достаточных средств оплатить её сам.
Регистрация клиник-участников и
общественных организаций и волонтеров открыта. Список ветеринарных клиник
можно посмотреть на сайте: spayday.ru.