Цивилизованность общества определяет его отношение к животным

- Проблему надо рассматривать комплексно. На сегодняшний день по данным управления ветеринарии количество безнадзорных животных в области – чуть менее 12 тысяч. Эта цифра образовалась в результате мониторинга по двум направлениям: сведения специалистов администраций и контроль наших подведомственных учреждений.

По сравнению с 2020-м, в прошлом году количество безнадзорных животных сократилось на тысячу. Это и естественные причины, и результат работы. Отлову, стерилизации, вакцинации и идентификации подлежит чуть меньше 3000 собак. По законодательству, полномочия в области обращения с безнадзорными животными переданы органам местного самоуправления. Управление ветеринарии – главный распорядитель бюджетными средствами, которые мы непосредственно доводим до муниципальных образований. В 2021 году эта сумма составила 44 млн рублей, на 2022 год выделено 52 млн, и еще будем запрашивать около 17 млн рублей.

- В каких районах наиболее остро стоит проблема безнадзорных животных?

- Всеволожский, Бокситогорский, Ломоносовский район обычно фигурируют в сводках и новостях, оттуда часто приходят жалобы. Хотелось бы обратить внимание глав администраций: необходимо внедрять новые инструменты для более эффективного решения проблемы.

Оперативно реагировать помогает общественность. Муниципальные работники – те же дворники – могут информировать власти. Старосты, председатели садоводческих товариществ тоже должны своевременно сообщать об обнаружении агрессивных животных. Подключайте волонтерские организации для выявления мест их концентрации.

Приближается весна – период гона. Животные сбиваются в стаи. Но, когда мы начинаем этих собак изучать, выясняется, что большая часть из них имеет ошейники. Значит, хозяева выпускают их на «самовыгул», не задумываясь о последствиях.

Над понимать: эти 12 тысяч бездомных животных не прилетели из космоса. Они появляются в населенных пунктах из-за неконтролируемого размножения и безответственного отношения людей. Дачники из Петербурга прикармливают животных, потом уезжают и бросают на произвол судьбы.

Часто к нам поступают жалобы: возле магазина или почты – собаки, разберитесь. Выезжают специалисты администрации, служба по отлову, сотрудники управления ветеринарии …и обнаруживают совершенно безобидных животных – собачек размером с кошку. Жители их подкармливают, они стерилизованы, идентифицированы, вакцинированы против бешенства, но у кого-то вызывают раздражение, и нас заваливают жалобами. Наверное, не так истерично надо реагировать.

- Расскажите, пожалуйста, о приютах для животных.

- На сегодня в Ленинградской области действует 15 приютов. В приютах, в среднем, содержится 2,5 тысячи животных и, прежде всего, собак. Происходит ротация. Животные пристраивают в семьи, за рубеж.

Государственных и муниципальных приютов в Ленинградской области нет. Этот вопрос отложен правительством до 2024 года. Мы ведем работу с имеющимися в наличии приютами для устройства туда отловленных животных. Следующий этап – это строительство муниципальных или государственных приютов. 12 тысяч животных поместить единовременно в приюты не так-то просто. В среднем, на строительство одного приюта на 100 животных надо 200 млн рублей.

- Не планируется ли систематическая поддержка частных приютов, которые сейчас содержатся за счет добровольцев и благотворителей?

- Правительство Ленинградской области выделяет гранты. Но отбор достаточно жесткий, это бюджетные средства. В прошлом году при поддержке депутатов областного парламента мы смогли получить дополнительные средства на поддержку некоммерческих приютов – 1 млн 800 тысяч рублей, на коммунальные расходы. Из 15 приютов только два согласились участвовать – собрать пакет документов, чтобы эти средства получить. В этом году мы активно работаем со всеми приютами, чтобы они могли воспользоваться этой поддержкой.

Также предусматривается субсидия в размере, предварительно, 50 млн рублей для некоммерческих организаций – на содержание животных без владельцев, на одно животное – 500 рублей в день.

Сумма, выделяемая из бюджета на безнадзорных животных, растет. В 2021 году она составляла 44 млн рублей, в 2022-м – 52 млн рублей.

- Куда обращаться НКО за получением субсидии?

- В управление ветеринарии Ленобласти. На сайте есть все контакты.

- Как может помочь приютам отдельно взятый житель области?

- В рамках проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили» к нам подключились многофункциональные центры. Нас очень активно поддержал руководитель МФЦ Серей Есипов. Первым шагом было размещение информации о приютах, портфолио животных для передачи в семьи. Под Новый год МФЦ предложили акцию: «Сытый Новый год». В рамках акции было собрано около 2,5 тонн корма для животных. Много это или мало? Важно, что много было неравнодушных граждан. Дети приходили, приносили в МФЦ пакетики кормов для собак и кошек, на наши ветеринарные участки.

Если вы хотите помочь приюту – финансово или в качестве волонтера, можно попросить о встрече с руководителем и выяснить, какая конкретно нужна помощь.

- Как решается вопрос с агрессивными животными, которые нападают на людей?

- За 2021 год в управление ветеринарии поступило почти 500 обращений. Из них порядка 150 касаются безнадзорных животных – собак, которые проявляют агрессию. Таких животных отлавливают и увозят в приюты. По сравнению с другими регионами, Ленинградская область выделяет большие суммы на отлов и стерилизацию. Отловленные животные проходят осмотр, идентификацию, стерилизацию и вакцинацию против бешенства и остаются на передержке в приютах в течение 10 дней. Поэтому организации, занимающиеся отловом, заключают договора с приютами. Те, кто проявляет агрессию, должны по законодательству оставаться в приюте. Средства на их содержание предусмотрены, и мы будем запрашивать дополнительное финансирование на этот год.

- Что делать в случае нападения?

- На сайте управления ветеринарии есть правила – как себя вести при встрече с агрессивным безнадзорным животным. В случае укуса надо немедленно обратиться за медицинской помощью и, желательно, сфотографировать место нападения и животное. Информация передается в Роспотребнадзор и ветслужбу. На место происшествия выезжает сотрудник, за собакой 10 дней наблюдают. Если нет признаков болезни, собаку прививают против бешенства. Если животное безнадзорное и его не смогли поймать, потерпевшему вводятся препараты от столбняка и бешенства. Так же действуют и в случае укуса домашней собакой, если она не вакцинирована.

Проблема безнадзорных животных – это проблема возможного распространения бешенства. 60 тысяч человек в мире ежегодно погибают от этого заболевания. В России мы успешно с этим справляемся, Ленинградская область с 1987 года благополучна с точки зрения бешенства. Но меры профилактики соблюдать надо. Если дикие животные выходят из леса, ни в коем случае не брать их домой, не гладить. Домашние должны ежегодно прививаться против бешенства. 44627 собак и 16140 кошек вакцинировано в 2021 году во всех учреждениях. Отечественная вакцина и услуга – бесплатны. Если владелец хочет привить животное импортной вакциной, это платно.

- Как ведется стерилизация?

- В 2021 году стерилизации было подвергнуто 216 собак и 1487 кошек. В плане ответственного обращения с животными стерилизация имеет особое значение. Раз в квартал наши учреждения проводят дни льготной стерилизации. Что касается кошек, результат неплохой, собак стерилизовано недостаточно.

22 февраля проходила всемирная акция SpayDay – День добровольной льготной стерилизации. Все учреждения ветеринарии Ленинградской области, где имеется возможность проведения хирургических операций, участвовали в этой работе. Это районные ветеринарные станции и большая часть ветеринарных участков (за исключением участков, которые обслуживают только сельскохозяйственных животных).

На сегодняшний день средняя стоимость стерилизации собаки в Ленинградской области составляет 5500 рублей, кошки – 2500 рублей. Как минимум, половина этой суммы затрачивается на расходные материалы – перевязочные средства и ветеринарные препараты. Стоимость льготной стерилизации составляет полцены стандартной. Это достаточно социально-ориентированная цена – она значительно ниже, чем в коммерческих ветеринарных учреждениях.

Также следует учесть, что стерилизация помогает сократить число безнадзорных животных. Процедура проводится один раз в жизни, щадящими современными методами.

…Проблему безнадзорных животных одними деньгами не решить. Мы разработали целый комплекс мероприятий: это и работа с волонтерами, и со средствами массовой информации, и просветительская работа в школах и садах – «уроки доброты». Нам очень помогает комитет по транспорту Ленинградской области. В автобусах, в пригородных поездах размещены баннеры, пропагандирующие ответственное отношение к животным, на автовокзале в Мурино волонтеры раздавали памятки.

В прошлом году среди детей и подростков проводился творческий конкурс – рисунка, фотографий, видеороликов и эссе на тему ответственного обращения с животными. Конкурсная комиссия подвела итоги и определила победителей. Многие детские работы буквально взяли за душу, вызвали слезы у членов жюри. Ребята по-настоящему прониклись темой и сделали конкурсные работы на совесть. Лучшие видеоролики уже попали в официальные соцсети администрации Ленобласти. Церемонию награждения мы провели под Новый год – на Елке управления ветеринарии в конноспортивном клубе. Победителям и призерам вручались подарки, благодарности, грамоты. Лучшие работы детей мы разместили на стендах с пояснениями, с именами авторов.

По итогам конкурса мы подготовили в электронном виде альбом с лучшими рисунками и эссе. В этом году планируем провести выставку работ победителей. Сначала она разместится в холле здания правительства Ленинградской области на Суворовском проспекте, 67 и потом будет перемещаться по районам области и демонстрироваться в учреждениях культуры.

И эта работа не прекращается. Сейчас мы объявили конкурс на фотографию животного, которая появится на новых баннерах. 4 октября к Всемирному дню защиты животных планируем провести фестиваль областных творческих коллективов. Если есть предложения, можно направлять их в управление ветеринарии.

Воспитывая ответственность у нашего подрастающего поколения, мы добьемся результата, чтобы количество безнадзорных кошек и собак не исчислялось тысячами. Цивилизованность общества определяет его отношение к животным…

Екатерина Дзюба