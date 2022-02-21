Цивилизованность общества определяет его отношение к животным
В Ленинградской области – почти 12 тысяч бездомных животных. В некоторых районах четвероногие «бомжи» создают настоящую проблему. Вопрос стоит остро. О том, как обстоит дело с безнадзорными животными в 47 регионе, рассказал начальник управления ветеринарии Ленинградской области Леонид Кротов.
- Проблему
надо рассматривать комплексно. На сегодняшний день по данным управления
ветеринарии количество безнадзорных животных в области – чуть менее 12 тысяч.
Эта цифра образовалась в результате мониторинга по двум направлениям: сведения
специалистов администраций и контроль наших подведомственных учреждений.
По сравнению
с 2020-м, в прошлом году количество безнадзорных животных сократилось на
тысячу. Это и естественные причины, и результат работы. Отлову, стерилизации,
вакцинации и идентификации подлежит чуть меньше 3000 собак. По законодательству,
полномочия в области обращения с безнадзорными животными переданы органам
местного самоуправления. Управление ветеринарии – главный распорядитель
бюджетными средствами, которые мы непосредственно доводим до муниципальных
образований. В 2021 году эта сумма составила 44 млн рублей, на 2022 год выделено
52 млн, и еще будем запрашивать около 17 млн рублей.
- В каких
районах наиболее остро стоит проблема безнадзорных животных?
- Всеволожский,
Бокситогорский, Ломоносовский район обычно фигурируют в сводках и новостях, оттуда
часто приходят жалобы. Хотелось бы обратить внимание глав администраций: необходимо
внедрять новые инструменты для более эффективного решения проблемы.
Оперативно
реагировать помогает общественность. Муниципальные работники – те же дворники –
могут информировать власти. Старосты, председатели садоводческих товариществ
тоже должны своевременно сообщать об обнаружении агрессивных животных. Подключайте
волонтерские организации для выявления мест их концентрации.
Приближается
весна – период гона. Животные сбиваются в стаи. Но, когда мы начинаем этих
собак изучать, выясняется, что большая часть из них имеет ошейники. Значит,
хозяева выпускают их на «самовыгул», не задумываясь о последствиях.
Над понимать:
эти 12 тысяч бездомных животных не прилетели из космоса. Они появляются в
населенных пунктах из-за неконтролируемого размножения и безответственного отношения
людей. Дачники из Петербурга прикармливают животных, потом уезжают и бросают на
произвол судьбы.
Часто к нам
поступают жалобы: возле магазина или почты – собаки, разберитесь. Выезжают специалисты
администрации, служба по отлову, сотрудники управления ветеринарии …и обнаруживают
совершенно безобидных животных – собачек размером с кошку. Жители их
подкармливают, они стерилизованы, идентифицированы, вакцинированы против бешенства,
но у кого-то вызывают раздражение, и нас заваливают жалобами. Наверное, не так
истерично надо реагировать.
-
Расскажите, пожалуйста, о приютах для животных.
- На сегодня
в Ленинградской области действует 15 приютов. В приютах, в среднем, содержится 2,5
тысячи животных и, прежде всего, собак. Происходит ротация. Животные пристраивают
в семьи, за рубеж.
Государственных
и муниципальных приютов в Ленинградской области нет. Этот вопрос отложен правительством
до 2024 года. Мы ведем работу с имеющимися в наличии приютами для устройства
туда отловленных животных. Следующий этап – это строительство муниципальных или
государственных приютов. 12 тысяч животных поместить единовременно в приюты не
так-то просто. В среднем, на строительство одного приюта на 100 животных надо
200 млн рублей.
- Не планируется
ли систематическая поддержка частных приютов, которые сейчас содержатся за счет
добровольцев и благотворителей?
- Правительство
Ленинградской области выделяет гранты. Но отбор достаточно жесткий, это
бюджетные средства. В прошлом году при поддержке депутатов областного
парламента мы смогли получить дополнительные средства на поддержку
некоммерческих приютов – 1 млн 800 тысяч рублей, на коммунальные расходы. Из 15
приютов только два согласились участвовать – собрать пакет документов, чтобы эти
средства получить. В этом году мы активно работаем со всеми приютами, чтобы они
могли воспользоваться этой поддержкой.
Также предусматривается
субсидия в размере, предварительно, 50 млн рублей для некоммерческих
организаций – на содержание животных без владельцев, на одно животное – 500 рублей
в день.
Сумма,
выделяемая из бюджета на безнадзорных животных, растет. В 2021 году она составляла
44 млн рублей, в 2022-м – 52 млн рублей.
- Куда
обращаться НКО за получением субсидии?
- В
управление ветеринарии Ленобласти. На сайте есть все контакты.
- Как может
помочь приютам отдельно взятый житель области?
- В рамках
проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили» к нам подключились многофункциональные
центры. Нас очень активно поддержал руководитель МФЦ Серей Есипов. Первым шагом
было размещение информации о приютах, портфолио животных для передачи в семьи. Под
Новый год МФЦ предложили акцию: «Сытый Новый год». В рамках акции было собрано
около 2,5 тонн корма для животных. Много это или мало? Важно, что много было
неравнодушных граждан. Дети приходили, приносили в МФЦ пакетики кормов для
собак и кошек, на наши ветеринарные участки.
Если вы
хотите помочь приюту – финансово или в качестве волонтера, можно попросить о
встрече с руководителем и выяснить, какая конкретно нужна помощь.
- Как
решается вопрос с агрессивными животными, которые нападают на людей?
- За 2021
год в управление ветеринарии поступило почти 500 обращений. Из них порядка 150
касаются безнадзорных животных – собак, которые проявляют агрессию. Таких
животных отлавливают и увозят в приюты. По сравнению с другими регионами, Ленинградская
область выделяет большие суммы на отлов и стерилизацию. Отловленные животные
проходят осмотр, идентификацию, стерилизацию и вакцинацию против бешенства и
остаются на передержке в приютах в течение 10 дней. Поэтому организации, занимающиеся
отловом, заключают договора с приютами. Те, кто проявляет агрессию, должны по
законодательству оставаться в приюте. Средства на их содержание предусмотрены,
и мы будем запрашивать дополнительное финансирование на этот год.
- Что делать
в случае нападения?
- На сайте
управления ветеринарии есть правила – как себя вести при встрече с агрессивным безнадзорным
животным. В случае укуса надо немедленно обратиться за медицинской помощью и,
желательно, сфотографировать место нападения и животное. Информация передается
в Роспотребнадзор и ветслужбу. На место происшествия выезжает сотрудник, за
собакой 10 дней наблюдают. Если нет признаков болезни, собаку прививают против
бешенства. Если животное безнадзорное и его не смогли поймать, потерпевшему вводятся
препараты от столбняка и бешенства. Так же действуют и в случае укуса домашней
собакой, если она не вакцинирована.
Проблема безнадзорных животных – это проблема
возможного распространения бешенства. 60 тысяч человек в мире ежегодно погибают
от этого заболевания. В России мы успешно с этим справляемся, Ленинградская
область с 1987 года благополучна с точки зрения бешенства. Но меры профилактики
соблюдать надо. Если дикие животные выходят из леса, ни в коем случае не брать
их домой, не гладить. Домашние должны ежегодно прививаться против бешенства. 44627
собак и 16140 кошек вакцинировано в 2021 году во всех учреждениях. Отечественная
вакцина и услуга – бесплатны. Если владелец хочет привить животное импортной
вакциной, это платно.
- Как
ведется стерилизация?
- В 2021 году стерилизации было подвергнуто 216 собак и 1487
кошек. В плане ответственного обращения с животными стерилизация имеет особое
значение. Раз в квартал наши учреждения проводят дни льготной стерилизации. Что
касается кошек, результат неплохой, собак стерилизовано недостаточно.
22 февраля
проходила всемирная акция SpayDay – День добровольной льготной стерилизации. Все
учреждения ветеринарии Ленинградской области, где имеется возможность проведения
хирургических операций, участвовали в этой работе. Это районные ветеринарные
станции и большая часть ветеринарных участков (за исключением участков, которые
обслуживают только сельскохозяйственных животных).
На
сегодняшний день средняя стоимость стерилизации собаки в Ленинградской области составляет
5500 рублей, кошки – 2500 рублей. Как минимум, половина этой суммы затрачивается
на расходные материалы – перевязочные средства и ветеринарные препараты. Стоимость
льготной стерилизации составляет полцены стандартной. Это достаточно
социально-ориентированная цена – она значительно ниже, чем в коммерческих
ветеринарных учреждениях.
Также
следует учесть, что стерилизация помогает сократить число безнадзорных
животных. Процедура проводится один раз в жизни, щадящими современными методами.
…Проблему безнадзорных животных одними деньгами не
решить. Мы разработали целый комплекс мероприятий: это и работа с волонтерами,
и со средствами массовой информации, и просветительская работа в школах и садах
– «уроки доброты». Нам очень помогает комитет по транспорту Ленинградской
области. В автобусах, в пригородных поездах размещены баннеры, пропагандирующие
ответственное отношение к животным, на автовокзале в Мурино волонтеры раздавали
памятки.
В прошлом году среди детей и подростков проводился
творческий конкурс – рисунка, фотографий, видеороликов и эссе на тему ответственного
обращения с животными. Конкурсная комиссия подвела итоги и определила
победителей. Многие детские работы буквально взяли за душу, вызвали слезы у
членов жюри. Ребята по-настоящему прониклись темой и сделали конкурсные работы
на совесть. Лучшие видеоролики уже попали в официальные соцсети администрации
Ленобласти. Церемонию награждения мы провели под Новый год – на Елке управления
ветеринарии в конноспортивном клубе. Победителям и призерам вручались подарки,
благодарности, грамоты. Лучшие работы детей мы разместили на стендах с
пояснениями, с именами авторов.
По итогам конкурса мы подготовили в электронном виде альбом
с лучшими рисунками и эссе. В этом году планируем провести выставку работ
победителей. Сначала она разместится в холле здания правительства Ленинградской
области на Суворовском проспекте, 67 и потом будет перемещаться по районам
области и демонстрироваться в учреждениях культуры.
И эта работа не прекращается. Сейчас мы объявили конкурс
на фотографию животного, которая появится на новых баннерах. 4 октября к
Всемирному дню защиты животных планируем провести фестиваль областных творческих
коллективов. Если есть предложения, можно направлять их в управление ветеринарии.
Воспитывая ответственность у нашего подрастающего
поколения, мы добьемся результата, чтобы количество безнадзорных кошек и собак
не исчислялось тысячами. Цивилизованность общества определяет его отношение к
животным…
Екатерина Дзюба