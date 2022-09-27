Ленинградский мастер покажет класс

Всероссийский конкурс «Мастер года» проходит во второй раз, но в этом году впервые в финале будет проходить конкурс образовательных кейсов, в ходе которого участники продемонстрируют навыки работы в команде.

Второе конкурсное испытание, которое должны пройти финалисты, – «Открытый урок». Заключительное конкурсное испытание под названием «Влюбить в профессию» определит победителя конкурса.

Финал Всероссийского конкурса «Мастер года» пройдет с 28 сентября по 3 октября на 13 площадках учреждений СПО города Екатеринбурга и городского округа Верхняя Пышма.

Всероссийский конкурс «Мастер года» направлен на формирование и развитие кадрового потенциала системы СПО, выявление и поощрение талантливых и инициативных мастеров производственного обучения.

Конкурс проводит Минпросвещения России при поддержке Общероссийского Профсоюза образования. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

В 2021 году конкурс состоялся впервые и собрал более тысячи мастеров производственного обучения из 85 регионов России.