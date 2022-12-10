«ХаскиХолл»: ездовые няньки

…Когда у ворот «ХаскиХолла» останавливается машина, из вольеров раздаются оглушительные завывания – это хаски приветствуют гостей. На дверях табличка: «Осторожно: хаски! Не покусаем, но затоптать можем». Лаять они не умеют – хаски не выговаривают «гав-гав», за редким случаем, когда научатся этому от сородичей других пород. Поэтому воют, как десять собак Баскервилей, и пугаться этого не надо – у хаски отсутствует ген агрессии к человеку. Появление во дворе шестилетнего сына хозяйки Егора вызывает у обитателей «ХаскиХолла» настоящий экстаз – сказываются гены предков, служивших няньками у эскимосов.

…6 ноября «Куровицы Ливлиг ХаскиХолл» (название на шведском языке, т.к. раньше здесь находились шведские земли) отпраздновал день рождения – два года.

- Хаски – это собака эскимосов: хаски-мос, американцы вывезли их на Аляску и зарегистрировали породу. И то, что теперь их называют сибирскими хаски, совсем не значит, что они родом из Сибири, – поясняет Ольга Рябченко. – Уже потом, когда хаски увезли на Северный полюс, у них появились и голубые глаза, и гетерохромия. Есть красивая легенда, что виной тому – Северное сияние. Так или иначе, но изначально все хаски были с карими и зелеными глазами.

К человеку хаски крайне дружелюбны и очень любят детей. Потому что были выведены как ездовые собаки-няньки: отец-эскимос уходил на промысел, мать возилась у очага, а ребенок спал в клубке теплых пушистых нянек-хаски.

- Ольга, как получилось, что вы с Васильевского острова переехали в Куровицы и в одиночку занимаетесь целой стаей хаски? Или ездовые собаки – ваша детская мечта?

- Не совсем. Да, однажды в детстве я увидела, что такое гонки на собачьих упряжках, и что такое хаски. Но потом детское впечатление забылось; как у всех, была учеба, работа в офисе. И оказалось, что один мой знакомый держит хаски – в квартире в Петербурге. Я стала искать в интернете информацию об этой породе, проходят ли у нас соревнования.

В 2017 году я завела себе первого хаски. Собственно, задача стояла похудеть после рождения ребенка, и я решила заняться бегом, но не в одиночку, а с собакой, которая бы разделяла это увлечение. Так у меня появилась Ада. Очень умная собака. Она была без документов – мы сделали ей нулевую родословную, подтверждающую породу. Теперь она вожак стаи. Ада тогда со своей задачей справилась – мы добегались до того, что я похудела на 30 кг.

Потом я взяла ее племянника – отказника Элвиса, с очень хорошей родословной. Он был продан в Омск для разведения и выставок, но в питомнике что-то не заладилось, мне позвонили и сообщили, что собаку некуда девать. Я забрала. И, кроме того, у меня еще была хаски-метиска, так что Элвис стал третьей собакой.

…Тогда я поняла, что сидеть в офисе я больше не хочу, и три собаки в городской квартире – это многовато. Я окончила курсы кинологов на базе приюта, где была не просто теория, а практическая работа с приютскими собаками. А потом я увидела щенка – маленького, черненького, похожего на медведя, и мне было все равно, сколько он стоит. Таким образом у нас в квартире появилась четвертая собака, и квартира была выставлена на продажу.

- И тогда возникла идея организовать «ХаскиХолл»?

- Идея пришла уже потом, когда я приобрела небольшой домик с участком. Оказавшись здесь, в Куровицах, я поняла, что будет «ХаскиХолл», передержка и груминг. Я выучилась на курсах и занимаюсь грумингом собак больших и гигантских размеров – ньюфаундлендов, московской сторожевой, таких «монстров», которых никто не берет. А мне с ними классно! Из мелких пород я делаю исключение для шпицев, потому что они относятся к пятой группе – у них с хаски абсолютно одинаковая шерсть. На передержку беру только тех собак, которые могут жить в вольере. В дом – разве что самые маленькие породы.

- Сколько у вас собственных собак?

- Всего – двенадцать. Помимо хаски есть охранница – восточно-европейская овчарка Вео. Можно ворота не запирать – никого не впустит и не выпустит (хотя на всей территории есть видеонаблюдение). Почти половина членов нашей стаи хаски – отказники, те, кого люди сначала взяли, потом бросили. Вот, например, Балу и Стрелка были выброшены на Петроградке, дошли до Васильевского острова и попали в кошачий приют. Мне позвонил руководитель приюта – что ему с ними делать? Я забрала. А Ёлка, Мазда, Перец, Пальма и Мята – покупные собаки. Кстати, Джессика и Перец – это собаки-доноры. Они переболели парвовирусным энтеритом (очень опасная болезнь) и сдают кровь, которая теперь очень ценится.

- Как реагируют соседи на ваше предприятие?

- Все задают этот вопрос, но с соседями у нас все в порядке. Прежде, чем открывать «ХаскиХолл», я опросила жителей нашей улицы, никто не возражал. Наоборот, люди очень доброжелательно к нам относятся, угощение приносят собакам. Гуляем мы за пределами вольера только на поводке – по-другому нельзя, сбегут.

Дом с участком у меня оформлен как ИЖС, и я имею право держать домашних животных – кошек, собак. Количество законом не регламентировано. Единственное правило – три метра от соседнего участка. Те вольеры, которые стоят на блоках, не являются объектом капитального строительства, а те, которые на сваях, зарегистрированы как часть дома. С точки зрения санитарии все нормы соблюдены.

В вольерах у собак – сено, не опилки. В опилках много влажности, а сено – сухое. Зимой закрываем будку куском ковролина, чтобы не продувало. В мороз там плюсовая температура.

- В дом собак пускаете?

- Ни в коем случае. Во-первых, в помещении у них развивается клаустрофобия, а во-вторых, дом – территория котов. У нас два домашних кота, которым выход на улицу запрещен. Одного из них мы спасли из-под колес автомобиля – выходили и оставили себе. Коты у нас прекрасные крысоловы: ловят мышей и крыс и складывают трофеи у подножия лестницы на второй этаж. Еще у нас живет кролик в клетке – он должен был стать рукавом шубы, но я помогла ему избежать этой участи. Коты к нему – всей душой, кролик бьет их задними лапами.

- А собаки не конфликтуют между собой?

- У нас в «ХаскиХолле» в основном «девочки» – они не дерутся и лучше меня понимают. Чужих собак, конечно, не любят.

- Чем вы кормите свою стаю?

- Олениной, бараниной, говяжьими субпродуктами, сухим кормом. Обрезь оленины нам привозят из Марий-Эл. Собаки едят сырое мясо с овощами. Любят морковку, яблоки. Еще им полезен рубец, причем не чищенный – чтобы не было глистов.

После пробега в упряжке отпаиваем собак водой с мясокостной мукой. Они обязательно должны выпить свою кастрюльку теплого бульона. А в августе-сентябре покупаю им угощение – целый арбуз, на всю стаю.

- Как вы оформили свое предприятие?

- Я самозанятая, зарегистрировала свою предпринимательскую деятельность как зоопространство «Куровицы Ливлиг ХаскиХолл» и могу вести работу с животными. Но у меня не питомник (я не занимаюсь разведением), не зоогостиница – только передержка. В качестве услуг предоставляется посещение «ХаскиХолла» – мы приглашаем гостей пообщаться с собаками, познакомиться с породой, сфотографироваться, узнать историю и правила содержания собак. Это очень полезно для тех, кто решает, заводить или не заводить хаски. Если люди подойдут к вопросу со знанием дела, не будет брошенных животных. Потому что половина клиентов, которые собирались взять себе хаски, побывав у нас, решают повременить: сначала построить дом и вольер. Я рассказываю все нюансы содержания хаски, вплоть до того, как правильно оборудовать территорию для выгула, чтобы собаки не сбегали.

Также мы работаем с усадьбами, проводим у них мероприятия на частной территории. Летом организуем походы. Поход с хаски – это отдельное мероприятие. Человек надевает специальный пояс – дог-трекинг, к нему цепляются две собаки, которые тянут вперед. И мы идем в лес. Зимой, конечно, катаем на собачьих упряжках.

- Катание на собаках – это не опасно?

- Упряжка из восьми хаски на старте может обогнать «Ниву», но потом скорость резко падает. Хаски выносливые, могут бежать долго, но в умеренном темпе. Однако все зависит от количества собак в упряжке. Две хаски, которые весят по 25 кг, могут тащить 100 кг живого веса. На гонках я с моим весом могу и на «двойке» идти. А если я ставлю в упряжку восемь собак, тогда я надеваю шлем, налокотники, наколенники, сноубордическую маску для лица, манишку, потому что скорость очень большая. Они знают, что такое адреналин. И когда вырабатывается адреналин, собаки делают нереальные вещи.

- Сейчас как раз начинается сезон катаний?

- Да. Ждем, когда выпадет достаточное количество снега. Перед каждым сезоном мы с собаками проходим медосмотр: проверяем сердце, суставы, кровь, и только удостоверившись, что все в порядке, начинаем коммерческие катания гостей.

Для катания у нас есть основная трасса – около трех километров туда и обратно, можно проехать пять и даже семь километров. Для детей – полтора км. Впереди всегда идет вожак – Ада. Одна или с правым рулевым. Средние рулевые – это собаки, которые хорошо слушают команды, у которых приличная скорость. Сзади в упряжку ставятся тягачи – собаки сильные, но умом не блещущие. Но они все прекрасно друг друга понимают.

У меня ведутся журналы по технике безопасности, в которых клиенты расписываются после прохождения инструктажа. Катание на собачьих упряжках, походы с собаками – это спорт, в котором необходимо соблюдать строгие правила. Категорически запрещено катание в состоянии опьянения, с резким запахом цитрусовых, фотографирование со вспышкой. Дети до четырех лет катаются только со взрослыми.

- Где проходит трасса?

- Трасса идет по полю – за Куровицы, к лесу. Бывает, что по дороге нам попадаются дикие звери. Мы встречали всех – и кабана, и волка, и зайца. В прошлом году нашу упряжку перепрыгивали косули. Собаки были в шоке от такого нахальства. Но самое нахальное животное, которое нам попадалось, это бобер. Вот он как шел, виляя хвостом, посреди дороги со скоростью 2 км/ч, так и продолжал идти, изредка оглядываясь на нас и показывая зубы.

- Оля, с кем остаются собаки, когда вы уезжаете в отпуск?

- С няней. Это специальная собачья няня, которая занимается только выгулом и кормежкой собак. Летом у меня проходили практику девочки из ветеринарного колледжа – очень мне помогали. Сейчас я буду искать сотрудника, потому что одной тяжело. Ведь, помимо всего прочего, несколько раз в неделю надо в лесу выгуливать 12 собак. Если этого не делать, собаки дуреют.

- Хаски сейчас «в моде», их заводят городские жители. Как чувствуют себя хаски в квартире?

- Плохо. Это не «диванный» вариант. К сожалению, люди не понимают, что сибирский хаски – это рабочая собака. Она выведена для ездового спорта, для перевозки грузов и пассажиров, хаски должны работать в упряжке. Люди не занимаются собаками, не дают им выплеснуть энергию, и собаки начинают безобразничать и мешать своим хозяевам. Поэтому очень много выкинутых хаски.

Природа хаски предусматривает вольерное содержание. Хаски нормально себя чувствуют и при -30℃, и при +30℃. Но ни в коем случае их нельзя брить! Хаски надо триминговать, во время линьки шерсть лезет клочьями, и это тоже не для городской квартиры.

Кстати, если вы завели маленькую собачку, это не значит, что ее не надо воспитывать. Даже чихуахуа. Любой самой мелкой собакой надо заниматься: она должна получить статус городской собаки и пройти хотя бы общий курс дрессировки, знать элементарные команды. Если вам некогда, вы не умеете или не хотите – заводите кошку.

Екатерина Дзюба