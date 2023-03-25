Екатерина Орёл – из династии учителей и учитель будущего

Осознанный выбор

Екатерина Орёл поступила в Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского в 2021 году, твердо уверенная в том, что её будущее связано с профессией учителя. Тем более что этот колледж окончили две её тети, а общий педагогический стаж её семьи – более 200 лет.

Екатерина родилась в Волосово, на пятёрки окончила Волосовскую среднюю школу №1. Для комфортной учебы в колледже переехала в Гатчину.

- Не помню, как я приняла решение стать учителем. Родных младших братьев и сестер у меня нет, моя мама не учитель. Но я часто ходила в школу, где работала моя тетя. Мне интересен сам процесс обучения детей. Нравилось обсуждать, объяснять, спрашивать. Очень много «почему» я задавала и родителям, и тётям. Когда пошла в первый класс, точно поняла: хочу быть учителем. Я рано начала читать сама. В семь лет уже прочитала книгу о том, как научить читать ребенка. Меня интересовала методика. Моим первым воспитанником была, естественно, мама, которая притворялась, что ничего не знает. Я преподавала ей русский язык и иногда математику. Садились вечером, и я ей давала задание, а она усердно решала. Потом появилась младшая двоюродная сестра, которую я тоже учила читать и писать.

Катя шагает в профессию осознанно – о её успехах говорит фото на Доске почета колледжа. Учится только на пятёрки, участвует во всех делах, которые проходят в колледже.

Тепло отзывается о студентке Почетный гражданин города Гатчины, ветеран педагогического труда, Заслуженный учитель Российской Федерации, Почетный работник среднего профессионального образования РФ, кандидат педагогических наук, директор Гатчинского педагогического колледжа с 1984 по 2013 годы Виктор Михайлович Паршиков. Он отмечает, что Екатерина - и хорошая студентка, и очень хороший человек. Но поразила она всех, и в первую очередь коллектив преподавателей, своей чистотой и искренностью, особым отношением к тому, зачем пришла в педагогический колледж. Оно и понятно: за ней стоит уже не одно поколение педагогов.

Мы – из педколледжа

В 1998 году Гатчинский педагогический колледж окончили две родные тети по маминой линии. Младшая сестра училась в группе с дополнительной специальностью – воспитатель, старшая – музыкальный руководитель. Сейчас обе работают учителями.

- Это самые мои счастливые годы - юности, надежды и мечтаний, - поделилась воспоминаниями о колледже Римма Дамировна Акользина (в девичестве Хузина). - С огромной благодарностью вспоминаю классного руководителя Степана Александровича Огороднищука. Это чуткий, внимательный, заботливый педагог. Он относился к нам с отеческой мягкостью и строгостью одновременно. Мы всегда знали, что можем обратиться к нему за советом или помощью, и он всегда выслушает, поможет. Особенно я любила хор. Пела с детства. А впоследствии, став учителем музыки, ходила в районный Дом культуры в хор русской народной песни. Игре на фортепиано меня учила Алевтина Николаевна Красильникова. Это милая, добрая, отзывчивая женщина. Я очень благодарна ей за наши занятия. Мы и после колледжа держали связь, поздравляли друг друга с праздниками. И, конечно, самые яркие воспоминания – о студенческом общежитии, где я обрела хороших друзей.

Римма Дамировна с 1998 по 1999 год работала учителем музыки в Казани. Затем преподавала музыку в Октябрьской неполной средней школе (д. Терпилицы) и Волосовской начальной школе. В 2003 году удостоена звания «Учитель года». Получив высшее образование в ЛГУ им. А.С. Пушкина, работала учителем истории в школе № 48 Приморского района Санкт-Петербурга. В 2008 году переехала в Москву, преподавала историю в школе. С 2015 года работает репетитором по истории. Но и о музыке не забыла. Недавно купила электронное пианино и возобновила свои занятия с преподавателем. Теперь это ее хобби.

Вторая тетя Екатерины, Жанна Дамировна Богданова (в девичестве Хузина), после колледжа тоже окончила ЛГУ им. А.С. Пушкина. Была воспитателем в Волосовской школе-интернате, д. Худанки. Почти десять лет отработала учителем начальных классов в Волосовской начальной школе, еще десять лет - заместителем директора по воспитательной работе в Волосовской средней школе №1. Затем - директор Калитинской средней школы, заместитель директора по воспитательной работе Волосовской начальной школы. С 2015 года Жанна Дамировна работает учителем в Волосовской средней школе №1. Является руководителем совета старшеклассников и заместителем директора по учебно-воспитательной работе.

С трепетом и благодарностью вспоминает Жанна Дамировна свою aIma mater.

- Почти 30 лет назад, когда деревья были большими, в Гатчину из небольшой деревни Терпилицы Волосовского района приехала учиться 14-летняя девочка, - рассказывает Жанна Дамировна. - Конечно, ее волнения и внутреннее состояние были ничтожными по сравнению с событиями, которые происходили в стране в 1990-е годы. Но это было важное время, потому что за четыре года произошло превращение из провинциальной девчушки в молодого специалиста. В памяти остались самые яркие моменты, а их было много! Спасибо учителям, которые повлияли на мое мировоззрение, низкий поклон за воспитание и знания. С теплом вспоминаю занятия в хоре, физкультуру в парке, бассейн ЛИЯФ, походы в кинотеатр «Победа», свои первые уроки, жизнь в знаменитом общежитии на улице Володарского. Помню сложные для меня уроки каллиграфии, методику преподавания русского языка, ТОНКМ (теоретические основы начального курса математики)… Хочется хоть на несколько дней вернуться туда, где были эти уроки и деревья были большими.

Династия учителей длиною в век

И это еще не вся династия Екатерины Орёл. В её семье являются педагогами бабушка, дедушка, прабабушка и прапрабабушка. А недавно Екатерине досталось настоящее богатство.

- У меня есть документ, который начал составляться давно, - рассказывает Екатерина. - Он прибыл ко мне бандеролью из Казани. Получается, вопросом составления полного списка нашей педагогической династии кто-то уже задался и собрал информацию. Пока не знаю, кто составлял его. Из списка мне известны только три человека: Сабитова Хадича – моя прапрабабушка, Сабитов Фарид – мой двоюродный прапрадедушка и Сабитова Фирая - моя прабабушка. Получается, что с учетом всех родственников-педагогов наша педагогическая династия гораздо больше, - рассказывает Екатерина.

Согласно рукописной справке, учительская династия Сабитовых из села Конь Пестречинского района Республики Татарстан составляет шесть человек, а их общий педагогический стаж – 204 года.

Катина прапрабабушка по маминой линии - Хадича Альмухаметовна Сабитова была учителем 40 лет. С открытием в татарском селе Конь школы Хадича стала первым учителем начальных классов. Ее дочь Фирая Гафуровна Сабитова (Хузина), прабабушка Кати, родившаяся в 1931 году, после войны также более 40 лет отработала учителем.

Катины бабушка и дедушка - Мария Ивановна и Дамир Тагирович (сын Фираи Гафуровны) Хузины – работали в Волосовской школе-интернате учителями. Оба окончили ЛГУ им. А.С. Пушкина. Затем Мария Ивановна стала работать психологом. В 2017 году окончила курсы обучения на логопеда. И по сей день работает психологом, логопедом-дефектологом.

Теперь информацию о своей династии Катя может расширять, углублять и продолжать строить родословное древо.

Научить учиться

Катя Орёл - активный пользователь соцсетей: ее лёгкие, остроумные и ироничные посты на злобу дня, написанные понятным широкой аудитории языком, гармонично соседствуют с глубокими цитатами великих русских писателей и поэтов. В качестве хобби Екатерина выбрала чтение классической русской литературы и рисование. Рассчитывает, что сможет заинтересовать этим детей, с которыми ей впоследствии придётся работать.

- Мне всегда было тяжело понять, к каким наукам я склонна больше: гуманитарным или точным. К тому же, мне очень нравится заниматься творчеством. Такое разнообразие увлечений стало второй причиной поступления в педагогический колледж, - считает Екатерина.

Заметим, что у Кати все предметы любимые. Может быть, не всё удаётся, как она считает, но девушка старается.

- К каждому предмету у учителя должен быть свой подход. Это мне и нравится. Мы сейчас смотрим показательные уроки в школе. Интересно, как по-разному учителя преподносят один и тот же материал. Люблю смотреть, как учителя преподают математику: это предмет особый и требует особого подхода. Если какой-то момент не понятен, я долго думаю над ним. Пока не приду к пониманию, не останавливаюсь, - поясняет Катя.

Каковы же планы Екатерины на будущее?

- Для меня профессия педагога не имеет границ в обучении. По завершении учебы в колледже я, конечно же, планирую получить высшее образование. Мечтаю преподавать в колледже или ВУЗе. Надеюсь, что смогу окончить колледж с красным дипломом, но для этого многое придётся преодолеть. Надеюсь, что смогу поладить с детьми и вольюсь в темп непростой учительской работы. Словом, выбранная профессия очень многое значит для меня, - говорит Екатерина.

Конечно же, мы поинтересовались, какую задачу она ставит перед собой как будущий учитель начальных классов.

- Самое главное – настроить детей на учёбу, сохранить и развить это желание и научить учиться, - уверена будущий педагог Екатерина Орёл.

Татьяна Можаева