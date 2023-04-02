Год педагога и наставника в Гатчинском районе открыт!

В актовом зале собрались руководители образовательных учреждений, заслуженные учителя, представители педагогических династий, победители муниципального смотра-конкурса педагогического мастерства, сотрудники гатчинской администрации, почетные гости. В фойе работала выставка «Гатчинская палитра», играл духовой оркестр гимназии им. Ушинского под руководством Юрия Тайкова – единственный школьный оркестр в Гатчинском районе.

Знаменная группа юнармейцев торжественно внесла государственный флаг России, флаги Ленинградской области и Гатчинского района. В исполнении молодежного хора «Апрель» школы № 8 прозвучал российский гимн, и мероприятие объявили открытым.

От имени руководителей Гатчинского района всех приветствовал заместитель главы администрации Марк Кравчук. Он искренне поблагодарил учителей, которые трудятся во благо нашего будущего, и заверил, что не только на уровне Российской Федерации и Ленинградской области, но и в Гатчинском районе чиновники стараются делать все, чтобы создать все условия для развития системы образования.

- Хочу выразить вам признательность за ваш труд, самоотдачу, за преданность этой профессии. Наши сегодняшний результаты в образовании – это ваша заслуга, – сказал Марк Витальевич.

Председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва, присутствовавшая в качестве почетного гостя, отметила, что 2023 год будет очень значимым для педагогического сообщества: стартовали региональные и федеральные мероприятия. Прошел форум для учителей истории и советников по воспитанию, конкурсы профессионального мастерства, на которых гатчинские педагоги – в числе победителей.

- Что значит для нас этот год? Внимание к профессии педагога, широкая информационная повестка. Важно, чтобы в обществе осознанно формировалась благодарность к учителям, – подчеркнула Вероника Ивановна. – Президент задал курс на формирование суверенной национальной системы образования, и в настоящее время принимаются беспрецедентные меры. Никогда у нас не строилось столько школ! К 2024 году в стране планируется построить 1300 школ с участием федеральных средств. 7600 школ – в проекте реновации до 2026 года, и в том числе 13 школ Ленинградской области. Мы надеемся, что их будет больше, и гатчинские школы войдут в этот проект.

Как отметила Вероника Ивановна, нацпроект «Образование» – мощнейший двигатель развития – и инфраструктурного, и содержательного. В Ленинградской области создано 345 новых объектов, и Гатчина – не исключение: восемь «Точек роста», кванториум в школе № 9, 10 школ получили модернизацию цифровой образовательной среды. В этом году «Точка роста» откроется в Лукашевской школе, три школьных стадиона будут обновлены за счет региональных средств и т.д.

Вероника Реброва вкратце рассказала об успехах системы образования Ленинградской области. Так, буквально три года назад было 42 школы с низкими образовательными результатами – сейчас их осталось девять. Традиционно Ленобласть входит в пятерку лучших субъектов по уровню подготовки и проведения Государственной итоговой аттестации. И, по словам руководителя Рособрнадзора, 47 регион – в пятерке сильнейших образовательных систем в части ГИА.

Также в Ленинградской области лучше всего на Северо-Западе организована летняя оздоровительная кампания. И самая большая гордость: по качеству образования мы заняли четвертую позицию в стране. Впереди – только Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

- Гатчинский район вкладывается максимально в эти результаты, – отметила Вероника Ивановна. – Это второй после Всеволожска район по количеству учеников и педагогов, но первый – по количеству образовательных организаций: 91 вместе с частными. Столько нет ни в одном районе Ленинградской области: вы сохранили эту систему.

В качестве одного из достижений Гатчинского района Вероника Реброва назвала работу с одаренными детьми, подготовку к олимпиадам. В течение нескольких лет Гатчинский район – абсолютный лидер по количеству победителей и призеров всероссийских этапов школьных олимпиад. В прошлом году было пять призеров и победителей. В этом году для участия во всероссийском этапе собрана региональная команда – 45 человек, и 13 из них – гатчинские дети. Это абсолютное большинство. Причем три призера Всероссийского уровня среди гатчинцев уже есть.

Вероника Реброва вручила благодарственные письма представителям системы образования Гатчинского района. За значительный вклад в систему образования Ленинградской области, многолетний добросовестный труд награду получили директора школ № 8, № 9 и № 4 – Янина Алексеевна Безродная, Нина Сергеевна Ковалева и Нина Васильевна Жумаева. За успешное участие в региональных педагогических конкурсах награжден учитель математики и обществознания гимназии им. Ушинского Виктор Иванов. Руководитель хоровой школы «Апрель» Елена Косарева получила благодарственное письмо за победу во всероссийском конкурсе хоровых и вокальных коллективов.

С приветственным словом к собравшимся выступила председатель комитета образования Гатчинского района Наталья Быстрых. Она выразила горячую благодарность своим наставникам – за то, что показали разные грани профессии учителя и помогли стать «школьным человеком». Бурными аплодисментами участники мероприятия поприветствовали находящихся в зале заслуженных гатчинских учителей, и Наталья Андреевна объявила Год педагога и наставника в Гатчинском районе открытым.

В рамках мероприятия состоялась панельная дискуссия, в которой приняли участие заслуженные учителя России – Александр Николаевич Сергеев и Игорь Борисович Смирнов и другие. Участники дискуссии вспоминали своих преподавателей, сыгравших важную роль в их профессиональном выборе и становлении.

Также в этот день говорили о педагогических династиях, которыми богат Гатчинский район. В Года педагога и наставника комитет образования запустил проект «Гатчинские педагогические династии». На сцене чествовали педагогическую династию Медниковых, основателем которой стала Людмила Ивановна Медникова. Ее педагогический стаж – 47 лет, из них 43 она работает в системе образования Гатчинского района: сначала учителем начальных классов, затем заместителем директора по воспитательной работе. С 1992 года Людмила Ивановна – специалист методической службы гатчинского комитета образования. Она – член экспертной комиссии по аттестации педагогов-библиотекарей Ленинградской области. Одно из важнейших достижений Людмилы Ивановны – система изучения, обобщения и представления лучшего опыта педагогов-библиотекарей на областном и федеральном уровнях.

Дочь Людмилы Ивановны, Татьяна Викторовна Медникова, пошла по ее стопам. Окончила Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского, Пушкинский областной педагогический университет и стала учителем-логопедом. Сейчас она – заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе в детском саду № 9. За добросовестный труд награждена почетными грамотами муниципального уровня.

Самый молодой представитель династии, Кирилл Викторович Медников, решил продолжить дело мамы и бабушки. Окончил Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского и после службы в армии работает в Гатчинской школе № 11 учителем информатики и советником директора по воспитанию и работе с общественными организациями, руководит школьным театром. Получает высшее образование.

…В день открытия Года педагога и наставника состоялось награждение призеров и победителей второго и третьего муниципальных смотров-конкурсов «Педагогическое мастерство без границ». Было много наград в разных номинациях конкурса 2023 года. Так, дипломы лауреатов в номинации «Педагогические инновации» вручили заместителю заведующей детским садом № 52 Ирине Миловановой, заместителю заведующей детсадом № 24 Наталии Жучковой, педагогу-библиотекарю Гатчинской школы № 11 Татьяне Трояновской.

Победителями в номинации «Педагогические инновации» стали заместитель заведующей детским садом № 12 Рима Воробьева, учитель-логопед Войсковицкой школы № 1, директор Терволовской школы Ксения Елистратова, заместитель директора Информационно-методического центра Ольга Мажарцева, педагог РЦДТ Татьяна Смирнова.

Дипломами победителей в номинации «Молодой педагог» наградили учителя физкультуры Белогорской начальной школы Дарью Трофимову, учителя начальных классов Пламенской школы Анастасию Жаренову и воспитателя детского сада № 50 Марину Семенову.

В номинации «Учитель года» победили: учитель математики Вырицкой школы № 1 Елизавета Хоменко, учитель начальных классов Гатчинской школы № 4 Наталия Казакова и учитель истории и обществознания Гатчинской школы № 8 Ирина Приходько. Воспитателями года признаны: Екатерина Зверева – воспитатель детсада № 50, инструктор по физкультуре детского сада № 13 Алексей Половнев и воспитатель детсада № 12 Наталья Кустова.

«Классный, самый классный» этого года: учителя начальных классов Светлана Бабурина (Пригородная школа) и Екатерина Ивина (Гатчинская школа № 1), а также учитель математики Пламенской школы Оксана Паламарчук. Победителями в номинации «Сердце отдаю детям» стали педагоги дополнительного образования Дарья Иванова и Марина Павлова – РЦДТ и Анна Равина – Информационно-методический центр. В номинации «Учитель-логопед/дефектолог года» дипломы победителей завоевали Анжела Смирнова и Наталья Старотиторова – детский сад №51 и Алла Нейман – детсад №46.

Во втором смотре-конкурсе «Педагогическое мастерство без границ 2022» награды получили шесть участников и победителей. В их числе педагоги дополнительного образования, учителя и логопеды.

Педагогическое сообщество Гатчинского района – одна большая семья, одна команда, которая является важной частью Команды 47. Роль педагога сегодня велика как никогда: мир вступил в эпоху глобальной трансформации. Учитель, преподаватель, воспитатель, наставник – благодаря его мудрости, опыту, профессионализму сегодня можно воспитать достойную личность. Открывая Год педагога и наставника в России, президент Владимир Путин подчеркнул, что российские учителя во все времена подавали пример своим ученикам: «Вопросы обучения, наставничества – это всегда обращение к будущему. Опираясь на ваши знания и опыт, на традиции отечественной педагогики и, безусловно, используя передовые технологии, мы продолжим формирование суверенной системы образования – это чрезвычайно важная, базовая абсолютно вещь, – сказал глава государства. – Историческая миссия отечественной системы образования всегда состояла в воспитании гражданственности и патриотизма, ответственности за судьбу страны».

Екатерина Дзюба