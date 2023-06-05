В Гатчинском педколледже прозвенел «Последний звонок»

Торжественная линейка с участием почетных гостей, преподавателей, студентов педагогического колледжа и их родителей прошла в спортивном зале. С большим удовольствием и волнением гости смотрели, как входят в зал нарядные выпускники, и вспоминали как четыре года назад, 1 сентября, этих же ребят, растерянных и встревоженных девчонок и мальчишек, выводили на линейку классные руководители.

За четыре годы они выросли, повзрослели, поумнели. Теперь это молодые специалисты, получившие огромный багаж теоретических знаний и практически умений. Такие разные, но все очень красивые и счастливые.

- У вас позади огромное количество разных практик, зачетов и экзаменов. Впереди осталось совсем чуть-чуть – пройти достойно государственную итоговую аттестацию, - сказала, обращаясь к выпускникам, директор Гатчинского педагогического колледжа им. Ушинского Марина Юнусовна Воронцова. - На протяжении всех четырех лет рядом с вами были классные руководители, преподаватели, наставники. И это именно их заслуга, что сегодня перед нами стоят 118 выпускников по четырем разным специальностям, 16 из которых претендуют на получение дипломов с отличием. Это результат работы всего педагогического коллектива. На протяжении четырех лет вы, уважаемые преподаватели, ежедневно, добросовестно, кропотливо, творчески подходили к своей работе, выполняли должностные обязанности и даже больше. Сегодня каждый студент уносит с собой частичку вашей души, а 118 частичек их душ остаются в колледже и передаются нашим уважаемым преподавателям. Таким образом, сохраняется преемственность между поколениями. Спасибо большое, уважаемое коллеги. А вам, уважаемые выпускники, желаю достойно сдать экзамен и защитить выпускную квалификационную работу. Ни пуха, ни пера!

Выпускников поздравил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Владимирович Русских и наградил Почетным дипломом Законодательного собрания Ленобласти за многолетний добросовестный труд и большой вклад в подготовку специалистов образовательных учреждений региона Елену Георгиевну Новикову.

С дружескими напутствиями к выпускникам и словами благодарности к преподавателям обратился Почетный гражданин города Гатчины, заслуженный учитель РФ, ветеран педагогического труда Виктор Михайлович Паршиков. Он вручил награды Законодательного собрания Ленобласти заведующей библиотекой педколледжа Наталье Валентиновне Вишневской, а также студентке Полине Семеновой и ее наставнику Елене Ивановне Немченко - за победу во Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности».

Будущие учителя подготовили оригинальные творческие подарки, а в финале исполнили вальс со своими учителями и наставниками.

Торжественная часть завершилась символическим звонком, который по очереди давали лучшие из лучших выпускников каждой группы.

Татьяна Можаева