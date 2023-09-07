Покажитесь стоматологу. Бесплатно

Для тех, кто не был в городской стоматологии с прошлого века, рассказываем, что изменилось за прошедшие десятилетия, какую помощь можно получить здесь, и как попасть на прием.

…В своем нынешнем здании по адресу: Госпитальный переулок, 4 городская стоматологическая поликлиника работает с 1991 года. Переезд стоматологов в центр города – заслуга заведующей того времени Лидии Ивановны Скоробогатовой. Она буквально с нуля создавала медучреждение на новом месте, лично участвуя в обустройстве. На смену ей пришла Людмила Савельевна Доминиковская. Она начала собирать молодой врачебный коллектив, и в числе первых молодых врачей пришла работать Элина Юрьевна Церябина – нынешняя заведующая поликлиникой. Она продолжила дело своих предшественниц, и сегодня Гатчинская городская стоматологическая поликлиника представляет собой современное медицинское учреждение с разветвленной сетью отделений и филиалов.

В последние годы шло стойкое омолаживание коллектива, и сейчас средний возраст сотрудников не превышает 35 лет. Это квалифицированные кадры, активные и трудоспособные, которые умеют и работать, и отдыхать: молодые стоматологи не только хорошо лечат, но и успешно участвуют в играх КВН и спортивных соревнованиях.

Эффективная кадровая политика – немалая заслуга Элины Церябиной. Под ее руководством также продолжается планомерное развитие медучреждения: были отремонтированы оба крыла в основном здании поликлиники в Госпитальном переулке, открылись новые кабинеты и отделения, появились востребованные специалисты. В своей работе Элина Юрьевна руководствуется принципом «медицина – для людей», а не наоборот. Заведующую во всем поддерживает ее «правая рука» – старшая медсестра поликлиники Елена Викторовна Кирейчикова. Она работает в городской стоматологии с 1997 года и была непосредственной участницей всех преобразований.

- В Госпитальном переулке у нас находится лечебное, ортопедическое и хирургическое отделение, а также рентген и кабинет физиотерапии, – рассказывает Элина Церябина. – В поликлинике на Аэродроме мы открыли так называемый филиал – взрослые и детские кабинеты. Плюс работают 15 стоматологических кабинетов в поселениях района: в Кобралово, Дружной Горке, Антелево, Коммунаре, Рождествено, Терволово, Войсковицах, Больших Колпанах, в Пудости, Новом Свете, Елизаветино, Тайцах, Верево, по два врача принимают в Сиверском и в Вырице.

В поликлинике у нас в лечебном крыле – шесть кабинетов, где проводится бесплатное лечение – по полису ОМС, в ортопедическом крыле расположены платные кабинеты.

- Сколько стоматологов-терапевтов работает в поликлинике?

- Больше трех десятков. Подавляющее большинство – врачи общей практики, т.е. универсалы, которые могут и лечить, и удалять, выполняя функции и терапевта, и хирурга.

- На каком оборудовании сейчас работают ваши доктора, какие материалы используют?

- Наши «бор-машины» ничем не отличаются от тех, что применяются в платных клиниках. Это современное импортное оборудование, со всеми необходимыми опциями.

Работа наших стоматологов давно компьютеризирована, информация на каждого пациента содержится в базе. Например, делается рентген – общий панорамный снимок или дентальный – отдельный зуб, и снимок сохраняется в базе.

Для лечения у нас применяется те же светополимеризующиеся пломбы. Бесплатно ставятся отечественные – «Призмафил», платно – импортные, так как этот материал мы закупаем на хозрасчетные средства.

- Зубы лечите с анестезией?

- Да. Мы используем самый современный анестетик – артикаин. Теперь это препарат отечественного производства. Он в карпулах, с одноразовыми иглами, причем такая анестезия есть далеко не во всех платных клиниках. Летом у нас часто лечатся дачники из Петербурга, и многие удивляются, что мы применяем артикаин бесплатно – в Северной столице его предлагают за доплату.

- Как повлияли санкции на работу стоматологов?

- По полису мы применяем российские материалы, и эти поставки никуда не делись. А в связи с санкциями мы быстро поменяли логистику, нашли замену, и пустых полок в поликлинике не было – материалы закупались постоянно.

- Платный прием ведется?

- В поликлинике в Госпитальном переулке на платный прием отдельная запись. Платно обычно приходят те, кто хочет поставить импортную пломбу. Часто к нам приезжают удалять зубы петербуржцы, поскольку в нашей клинике удалить «восьмерку», например, стоит дешевле, чем где-либо.

- А протезирование?..

- Врачи-протезисты ведут платный прием – и в поликлинике в Госпитальном переулке, и на Аэродроме, и в Вырице. Но они также работают по сертификатам – это государственная льгота для федеральных ветеранов труда и других льготных категорий граждан, в том числе для ветеранов боевых действий. Сейчас выдаются сертификаты на 49381 рубль 25 копеек. На эту сумму можно полностью сделать два съемных протеза или поставить две коронки.

Вообще, у нас доступен любой вид протезирования: от самого простого – железных коронок, которые кроме государственной стоматологии, скорее всего, уже нигде не ставят, до имплантов. Ставим и цирконий, и виниры, делаем синуслифтинг – наращивание кости. Платные клиники, кстати, самые сложные случаи тоже отправляют к нам, поскольку мы занимаемся дальнейшей маршрутизацией – выдаем направление в областную больницу, если требуется более серьезная операция, в том числе под общим наркозом.

- Как насчет брекетов и ортодонтии в целом?

- Мы провели колоссальную работу, лицензировали кабинет, и теперь в филиале на Аэродроме у нас принимают два ортодонта. У них много пациентов – и детей, и взрослых. Они принимают и бесплатно, и платные услуги оказывают. Брекеты в программу ОМС не входят. Но пластинка для исправления прикуса детям до 18 лет ставится бесплатно. По записи, по очереди. Цена одной пластинки сейчас доходит до 20 тысяч, а ее надо ежегодно менять…

- А профессиональную чистку зубов можно сделать в городской поликлинике? Бесплатно?

- Можно. Для этого надо записаться к гигиенисту на профгигиену. Кстати, у нас принимают и пародонтологи.

- Как лучше записываться на прием? И вообще – насколько легко сегодня можно попасть к стоматологу в поликлинике?

- Вариантов несколько: через регистратуру, call-центр, через терминалы или «Госуслуги». Кроме того, мы отстояли право иметь дополнительные номерки – для тех, кто не в состоянии записаться через интернет или call-центр. Для этих людей у нас всегда есть номерки, и, если человек пришел в поликлинику (необязательно с острой болью), он однозначно попадет к врачу.

- Насколько заранее нужно записываться?

- За неделю. В час дня мы выкладываем номерки на сайте, и люди уже к этому времени ждут. Телефон call-центра в Гатчине: 8-81371-78-075.

- Элина Юрьевна, говорят, в детской поликлинике у стоматологов всегда аншлаг – не хватает места…

- В детской поликлинике на Хохлова, 9 всего три стоматологических кабинета, и увеличить количество докторов там не позволяет площадь – их просто негде размещать. Мы открыли кабинет в поликлинике на Аэродроме – там принимают детей, но это не решение проблемы в масштабах города.

Однако у нас появилась перспектива открыть отдельное детское стоматологическое отделение. Гатчинская администрация выделила нам помещение на первом этаже дома на углу улиц Киргетова и 7-й Армии – бывшего «долгостроя», и это помещение планируется оборудовать под детскую стоматологию. Тогда, конечно, и врачам, и пациентам станет намного комфортнее, и мы сможем расширить штат детских стоматологов.

- У вас нет проблем с кадрами? Государственная поликлиника способна конкурировать в этом вопросе с платными структурами? А в Гатчине тем более во многих отделениях наблюдается нехватка медперсонала, потому что идет отток кадров в Санкт-Петербург…

- В нашей поликлинике диаметрально противоположная ситуация: 90% сотрудников приезжают к нам на работу из Петербурга. Что касается платных клиник, то и в этом случае все наоборот: некоторые наши доктора перешли в городскую поликлинику из частной стоматологии.

Вакансии у нас есть, но это некритично. С 2018 года Гатчинская КМБ, и стоматология в том числе, является кафедрой Санкт-Петербургского государственного университета. Выпускники медицинского вуза поступают в ординатуру, приходят к нам ординаторами на постдипломное обучение, и из них мы набираем себе хороших врачей – самых толковых, трудолюбивых и перспективных.

Екатерина Дзюба