Не так страшен грипп, как его последствия

«Совигрипп» и «Ультрикс квадри»

Как рассказала заместитель главного врача Гатчинской КМБ по эпидемиологической работе Елена Булакова, Гатчинский район получил уже 40% запланированного объема вакцины против гриппа, и жителей ждут в прививочных пунктах. В планах – привить 157 тысяч человек.

- Мы готовы прививать жителей во всех прививочных пунктах – стационарных и мобильных, проводим выездную вакцинацию на предприятиях. Школьники и детсадовцы будут прививаться на базе образовательных учреждений, неорганизованные дети – в часы работы прививочных пунктов, – сказала Елена Александровна.

По словам эпидемиолога, в Гатчинский район поступило два вида вакцин: «Совигрипп» – для детей и взрослых и «Ультрикс квадри» – для лиц с хронической патологией. Обе вакцины дают стойкий иммунитет, который будет защищать организм в течение года.

Заместитель главного врача Гатчинской КМБ по амбулаторно-поликлинической работе Наталья Дымнич пояснила, что прививку от гриппа в Гатчинском районе могут получить все желающие с полисом ОМС, в том числе дачники: для этого надо явиться либо в поликлинику, либо в мобильный пункт вакцинации.

- У нас составлен график выездов медицинских бригад на предприятия Гатчинского района. Прививаем всех, без ограничений. Хотелось бы обратить внимание работодателей на важность кампании вакцинации: необходимо заранее создать иммунную прослойку – сформировать коллективный иммунитет у сотрудников, чтобы, когда начнется массовая заболеваемость гриппом и ОРВИ, предприятие не понесло экономические потери из-за болезни сотрудников.

Готовься к дачному сезону зимой

Пора прививаться от клещевого энцефалита. Почему именно сейчас? Потому что, как разъяснила Елена Булакова, промежуток между первой и второй прививкой должен составлять 5-7 месяцев: первая вакцина вводится осенью, вторая – в феврале-марте. До того, как начнется дачный сезон. И это будет не ускоренная схема вакцинации, а законченная, дополненная, своевременная прививка, что позволит сформировать более стойкий иммунитет.

Вакцинации от клещевого энцефалита подлежат взрослые и дети с трех лет, вакцины в учреждениях Гатчинской КМБ достаточно.

Однако Елена Александровна акцентировала внимание на том, что данная прививка защищает исключительно от клещевого энцефалита, но не от боррелиоза, который также переносят клещи.

Грипп + пневмококк

Актуальна вакцинация и от пневмококковой инфекции. Заместитель главврача Гатчинской КМБ по эпидемиологической работе рекомендовала сделать прививку детям и взрослым:

- У нас используется очень хорошая вакцина – «Превенар 13». Детям ее прививают уже несколько лет. Если родители соблюдают схему вакцинации, то к 15 месяцам ребенок имеет стойкий иммунитет к пневмококковой инфекции. Взрослым показана однократная вакцинация, и подлежат ей, прежде всего, лица, которые перенесли ковид, имеют хронические заболевания легких, страдают артериальной гипертензией, бронхиальной астмой.

Как подчеркнула Елена Булакова, прививка от пневмококка очень хорошо сочетается с вакцинацией от гриппа. При выполнении этих прививок в один день формируется стойкий комплексный иммунитет. Кроме того, вакцинация против пневмококковой инфекции позволяет людям, перенесшим коронавирус, избежать пневмонии.

COVID-19 ослаб, но не ушёл

Широкомасштабной прививочной кампании от ковида не планируется. По словам эпидемиолога, вакцину получат, в первую очередь, пациенты из «группы риска». Список сформирован.

Ежегодная вакцинация от ковида рекомендована лицам старше 60 лет, гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, в том числе вич-инфицированным, и прочим.

- К сожалению, такого количества вакцины, как при массовой иммунизации, в Ленобласти не ожидается. В поликлинику поступит некоторое количество доз для пациентов, ожидающих прививку, мы их вызовем для вакцинации, – сказала Елена Булакова. – Вирус циркулирует и, к сожалению, уже не покинет нас. Но за лето коронавирусная инфекция в Гатчинском районе регистрировалась в минимальных количествах.

Кто не привился от кори?

Довольно опасное и отчасти забытое заболевание – корь – по-прежнему встречается в разных регионах страны и не миновало Ленинградскую область.

- Случаи кори регистрировались и в Гатчинском районе, – заметила Елена Булакова. – В основном, завозные – болели непривитые мигранты, но были и местные жители: уже выросшие дети, родители которых в свое время отказались их прививать.

Как подчеркнула Елена Александровна, лучшая профилактика кори – это вакцинация. Ей подвергаются дети в соответствии с национальным календарем: в год и в шесть лет (ревакцинация):

- С конца 2022 года мы столкнулись с недостатком поступления в наши медицинские организации вакцины от кори, паротита («свинка») и краснухи. Сейчас проблема остается, но ближайшая поставка вакцины ожидается в октябре. Детей, которые не были своевременно привиты, вызовут для вакцинации. Поставку чисто живой вакцины от кори мы ожидаем к концу года и в начале следующего. Очень актуальной остается вакцинация мигрантов – непривитых, не имеющих сведений о своих прививках. Вакцинация в данном случае проводится за счет областного бюджета.

Появилась детская прививка от ротавируса

Некоторые родители по-прежнему игнорируют прививки и тем самым ставят под угрозу здоровье не только собственных детей, но и окружающих. Заместитель главврача Гатчинской КМБ по детству Римма Цветкова рассказала о вакцинации детей – почему это важно:

- В этом году для детей поступает две вакцины против гриппа: «Ультрикс квадри» и «Совигрипп». План детских прививок большой. Вакцинация против гриппа будет проводиться в школах и детских садах. У родителей есть время подумать и задать вопросы. Но надо понимать: не так страшен грипп, как его осложнения. У детей самые серьезные осложнения – это заболевания почек, вирусный энцефалит и менингит. Профилактика возможно только с помощью вакцинации.

Римма Викторовна обратила внимание на прививку от пневмококка, который начинают прививать с двух месяцев и, в зависимости от индивидуального графика, заканчивают к двум годам. Это нужно, чтобы у ребенка не возникло ни пневмококковой пневмонии, ни пневмококкового менингита.

Заместитель по детству объяснила, кому противопоказаны прививки от гриппа:

- Первое противопоказание – аллергия на белок куриного яйца, которая встречается довольно редко. Второе – ярко выраженная реакция на предыдущие прививки. Эти дети не вакцинируются. Других противопоказаний вакцинации от гриппа нет.

Дети с бронхиальной астмой, диабетом и другими хроническими заболеваниями, в том числе нервной системы, должны быть привиты против гриппа обязательно.

Римма Викторовна подчеркнула, что даже если избежать заражения вирусом гриппа не удастся, у вакцинированного ребенка течение болезни будет более легким. В детской поликлинике работает иммунологическая комиссия, которая поможет составить индивидуальный план прививок. Справки по телефонам: 8(81371) 3-25-92, 2-20-86.

Также Римма Цветкова рассказала о важном новшестве: по многочисленным родительским просьбам в национальный календарь прививок включена вакцинация против ротавирусной инфекции:

- Вакцина, хоть и в небольшом количестве, но есть. Младенцев в возрасте от полутора до семи месяцев мы привьем в этом году. Это важно, потому что ротавирусная инфекция опасна для детей первого года жизни, и особенно первого полугодия.

Грипп ожидается в ноябре

По данным Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, сейчас в регионе ситуация стабильная: заболеваемость среди совокупного населения на 47% ниже эпидемического порога, характерного для данного времени года. Коэффициент распространения ковида – менее 1%, что свидетельствует о низком уровне инфекции.

Массовая прививочная кампания в Ленинградской области началась 8 сентября. Запланировано привить от гриппа 60% населения и 75% лиц, относящихся к группам риска – это врачи, учителя, работники торговли и сферы обслуживания, правоохранители, беременные женщины, граждане старше 60 лет, призывники, лица, страдающие хроническими заболеваниями и другие.

Подъем заболеваемости гриппом ожидается с ноября, и до этого времени нужно вакцинировать население по максимуму. Поскольку прививка – наиболее действенный способ профилактики. Эффективность современных вакцин составляет 95%.

«Вакцинация дает возможность сформировать коллективный иммунитет. Если мы активно в нее включимся, мы минимизируем и общее количество заболеваний, и распространенность вирусной инфекции в районе», – заметила Людмила Нещадим.

Напомним, что на момент прививки вы должны быть абсолютно здоровы: никаких простудных проявлений, обострения хронических заболеваний и аллергических реакций. Если вы находитесь в продромальной стадии заболевания, медики это выявят и объяснят, когда можно явиться для вакцинации – после выздоровления.

Екатерина Дзюба

Фото freepick.com