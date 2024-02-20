Вместе - и в школе, и дома

Хорошо известна в Гатчине семья Александра Николаевича и Юлии Алексеевны Сергеевых. Их семейный союз скрепила Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского: здесь они познакомились и работают по сей день.

Александр Николаевич с отличием окончил Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена. С 1989 года, уже 35 лет, Александр Николаевич - директор Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского. Под его руководством школа дважды входила в число победителей национального проекта «Образование» по Ленинградской области. Стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшие школы России-2006», награждена дипломом за победу в номинации «Поддержка традиций отечественного образования». В 2009 году школа стала лауреатом заключительного этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя».

Александру Николаевичу присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», ученая степень кандидата педагогических наук. Он награжден знаком отличия «За вклад в развитие Ленинградской области». Дважды избирался депутатом Гатчинского городского совета депутатов.

Юлия Алексеевна Сергеева пришла работать в гимназию сразу после окончания Московского государственного педагогического университета им. В.И. Ленина в 1994 году. Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского - ее первое и единственное место работы. Юлия Алексеевна – творческий, инициативный учитель. Она участник творческой группы учителей гимназии по разработке инновационного образовательного проекта «Многопрофильная учебная лаборатория как средство развития технических способностей учащихся». Важным направлением работы Юлия Алексеевна считает раннюю профориентацию учащихся. Два года она является педагогом-наставником проекта «Билет в будущее», награждена грамотой Фонда гуманитарных проектов за профориентационный проект «Творческая учебная лаборатория «Взлет», который в 2021 году вошел в Топ-100 лучших профориентационных проектов России.

Ученики Юлии Алексеевны ежегодно становятся призерами и победителями региональной олимпиады по инженерной графике, мировой художественной культуре и изобразительному искусству.

Юлия Алексеевна - почетный работник общего образования Российской Федерации, победитель городского конкурса «Учитель года» и лауреат областного конкурса «Учитель года», награждена почетной грамотой Ми-нистерства образования и науки Российской Федерации.

Первой принимала поздравления дружная семья Майоровых - Елена Викторовна и Дмитрий Сергеевич. Они состоялись и как профессионалы, и как родители. Оба окончили Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, оба - учителя биологии и очень творческие люди. На их эмоциональных уроках с применением инновационных элементов царит атмосфера поиска – необходимое условие для получения знаний и хорошей успеваемости. Педагогический стаж Майоровых – по 18 лет у каждого.

Елена Викторовна работает учителем биологии в Коммунарской школе № 1. Ее ученики активно участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников и показывают хорошие результаты. Под руководством учителя ребята занимаются проектно-исследовательской деятельностью, выступают на конференциях разного уровня.

Дмитрий Сергеевич уже 10 лет возглавляет педагогический коллектив Кобраловской основной школы, кандидат педагогических наук. Благодаря его работе создан сплоченный, творчески работающий профессиональный коллектив, поддерживающий тесную связь с Ленинградским государственным университетом им. А.С. Пушкина.

Ольга Андреевна и Валерий Иванович Хямяляйнен также окончили Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина. Ольга Андреевна пять лет работает учителем и заместителем директора Кобраловской основной школы. Валерий Иванович трудится в Коммунарской школе № 1. Его стаж педагогической работы составляет 15 лет. Среди учеников Валерия Ивановича - активные участники и призеры Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности, дистанционных олимпиад и конкурсов, есть призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Валерий Иванович руководит школьным клубом старшеклассников «Что? Где? Когда?», участники которого ежегодно принимают участие в городских состязаниях, становятся призерами и победителями и выступают на региональном этапе. Особое внимание Ольга Андреевна и Валерий Иванович уделяют воспитательной работе в школе, поддерживают тесную связь с родителями учеников.

В Гатчинском районе ярких, интересных, творческих семей педагогов - много. Их объединяет любовь и уважение друг к другу, к детям, забота и внимание. Почетные гости мероприятия отметили особую важность Года семьи для педагогического сообщества, ведь школа – это тоже семья.

Благодарность тем, «кто готовит будущее», выразила доктор педагогических наук, народный учитель России Зоя Георгиевна Найденова. Обращаясь в первую очередь к молодым учителям, Зоя Георгиевна отметила: «Мы не тьюторы, мы - инженеры детских душ. Это нужно вспомнить и перестроить всю воспитательную работу… Целью воспитательной работы должен стать не толерантный «гражданин мира», а гражданин – патриот своей страны».

Татьяна Можаева