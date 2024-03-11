Сетевой проект «Жить в этом мире» стал результатом сотрудничества Ленинградской областной детской библиотеки (ЛОДБ), Вырицкой, Тихвинской, Выборгской и Сланцевской детских библиотек. В рамках проекта в Вырицкой детской библиотеке прошла презентация необычной интерактивной выставки «Портрет семьи на фоне времени: Вырицкий пейзаж». В экспозицию вошли книги, посвященные семье, плакаты, цитаты, QR-коды. Автор выставки - художник, иллюстратор книг Катя Толстая, визуально собравшая воедино такие важные составляющие нашей жизни, как «Счастье», «Любовь», «Открытие», «Рождение», «Мир».

- Нам хотелось, чтобы читатели соприкасались с текстами книг, собственных воспоминаний и архивов, чтобы они воспринимали и ощущали семью как явление какого-то духовного ландшафта, - говорит организатор выставки, сотрудник ЛОДБ Людмила Степанова. - Здесь представлены книги, созданные за последние триста лет. Также в экспозиции выражено отношение к этим книгам подростков всей Ленинградской области. Оказалось, дети очень интересуются историей своей семьи. Для них это своего рода разгадка культурного кода, погружение, отношение, мечта...

Идея инсталляции – погружение в воспоминания, которые есть в любой семье. Художница выстроила композицию в виде вертикалей и горизонталей.

По вертикали располагаются цитаты, так или иначе связанные с темой семьи. Они направлены на осмысление взрослыми и детьми таких абсолютных семейных ценностей, как любовь, рождение, мир, то есть всё то, что создает духовный ландшафт семьи.

На одной из вертикалей изображено дерево, на которое каждый посетитель может прикрепить листочек с именем человека, о котором он вспомнил или подумал во время просмотра выставки. В результате со временем должно «вырасти» общее семейное древо вырицких читателей.

По горизонтали расположились высказывания детей со всей Ленинградской области, их отзывы после прочтения классических и современных книг. QR-коды отсылают на странички читателей «ВКонтакте», где можно увидеть видео, аудио-отзывы и фото-высказывания.

Центральный сюжет выставки носит название «Оредежское детство». По замыслу авторов, в этом понятии должны соединиться судьбы выдающихся деятелей, воспоминания и жизнь современного поколения.

Выставка будет пополняться семейными фотографиями и воспоминаниями о детстве из самых разных концов Верхнего Оредежья, а всё вместе позволит представить «Оредежское детство» в виде электронного ресурса.

Юлия Лысанюк