Сила поколений

Папа, мама, я!

Помните, как популярны раньше были конкурсы «Папа, мама, я – спортивная семья» или же семейные «Весёлые старты»? С идеей возродить эту традицию в масштабах страны выступили представители президентской платформы «Россия – страна возможностей». Единственное условие для участия– собрать команду из четырёх и более родственников, которые представляли бы не менее трёх поколений!

На первом этапе - дистанционном - семьи регистрировались на сайте проекта. Там они заполняли специальные анкеты, загружали командные видеовизитки. Среди заданий были весьма остроумные: приготовить блюдо по фирменному рецепту, устроить званый ужин, сочинить песню, выполнить зарядку, сделать доброе дело, украсить дом или квартиру.

По итогам отбора лучшие из лучших приехали в Санкт-Петербург – на соревнования в стенах «Экспофорума».

– Приехали к вам и сразу увидели, какие здесь творческие, уникальные, разносторонне развитые, эрудированные семьи. Но и мы не лыком шиты! – говорит семейство Бречаловых, Свирелкиных и Исаковых из Вологодской области.– Мы уже успели покорить жюри конкурса. Например, всех растрогало исполнение песни собственного сочинения от нашей бабушки. А ещё на онлайн-этапе нам очень понравилось организовывать семейные праздники – будь то Новый год или День Победы!





Гордость 47-го региона

Достойно была представлена на конкурсе и Ленинградская область. Например, команда Федотовых и Орловых из Кингисеппского района состояла из пяти человек: родителей Веры и Александра, детей Полины и Софьи, а также бабушки Веры Николаевны. Это династия военных и педагогов в пятом поколении, которые служат своей стране и людям. Не зря девиз команды – «Польза выше победы!».

– Мы уверены, что нам помогает наша сплочённость. Каждый из нас вносит частичку себя в общий успех. Мы счастливы оказаться здесь и верим в поездку в Москву – на финал! – делятся с нами Вера и Александр.

А семейство Юзвик и Винокуровых хорошо знают во Всеволожском районе и городе Мурино. Это шестеро замечательных людей. Бабушка Мария – пенсионерка, ветеран труда, отличник образования Республики Саха (Якутия). Родители работают в Муринском центре образования № 2. Мама Татьяна – учитель русского языка и литературы. Папа Кузьма – учитель физической культуры. Средний сын Никита работает в школе вместе с родителями, а старший сын Евгений трудится учителем начальных классов в Санкт-Петербурге. Младший сын Елисей – ещё учится в школе. В общем, целая педагогическая династия, общий стаж которой 157 лет!

– Мы настоящая команда, отлично понимаем друг друга. И, конечно, тот факт, что мы учителя, помогает: ведь мы разбираемся в разных областях науки. Педагогика и юмор – это у нас семейное! – говорят в семье Юзвик-Винокуровых.

Семья – это модно

Полуфиналисты проходили испытания два дня подряд. Каждая семья смогла продемонстрировать свою спортивную подготовку, эрудицию, командную работу. На третий день организаторы порадовали участников проекта: семейные команды ждала праздничная программа: например, встреча с известным хореографом Егором Дружининым и концерт композитора Дмитрия Маликова. К слову, как человек семейный, музыкант вошёл в Наблюдательный совет конкурса.

– Мы объединяем людей, разные поколения россиян. Возможно, что трещинки, которые были в некоторых семьях, за счёт нашего конкурса и заданий на сплочение склеиваются, а это очень важно, – рассказал Дмитрий Маликов.– За два дня на этой площадке я увидел неподдельный интерес к традиционным ценностям и со стороны взрослых, и от детишек. А значит, наш конкурс – очень правильная инициатива.

К слову, государство в лице организатора проекта поддерживает семьи не только добрыми словами и весёлыми соревнованиями. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.

Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдёт уже этим летом в Москве. По итогам полуфинала в него отобрались 3 семьи из 47-го региона: Орловы и Федотовы, Юзвик и Винокуровы, Мясниковы и Петровы. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности – 8 июля. Мы же будем болеть за своих!





Александра Родионова