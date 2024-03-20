Всей большой ленинградской семьёй

На площадке регионального Штаба общественной поддержки в Гатчине 14 марта было шумно и весело. Участие в форуме приняли наиболее активные семьи Ленинградской области, большинство из которых – многодетные.

Для младшего поколения в этот день работали многочисленные мастер-классы: вместе с родителями дети рисовали, лепили, мастерили сувениры, водили хороводы, делали прически и аквагрим.

От инициативы – до проекта

Официальная часть форума началась с пленарной сессии, которая стала первым масштабным мероприятием с приглашением представителей всей Ленинградской области – присутствовали многодетные семьи, депутаты областного парламента, модератором выступила председатель областного комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева.

Организатор, идеолог форума, руководитель регионального отделения «Союза женщин» и уполномоченный по защите прав детей в Ленинградской области Татьяна Толстова в своем приветственном слове отметила важность поддержки социальных инициатив:

- Мы сумели сделать в Ленинградской области целый ряд общественных инициатив социально-значимыми региональными проектами. Это важно, потому что органы исполнительной власти и местного самоуправления аккумулируют предложения и воплощают их в жизнь – законодательно, нормативно, финансово. А поддержка общественных инициатив через социально-значимые проекты – это и есть наше участие в жизни региона.

Татьяна Николаевна рассказала о воплощенных в жизнь социальных проектах, таких как «День детства», «Женский футбол», «Мамы в фокусе внимания» и других.

В ходе пленарной сессии прошла важная дискуссия о ключевых мероприятиях, запланированных в рамках Года семьи в Ленинградской области. В частности, в рамках женского форума в перинатальном центре в Гатчине запланирована большая площадка «Демография», с приглашением уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Кроме того, Татьяна Толстова анонсировала новый проект – «Знакомимся и женимся в России», который вошел в ТОП-100. Суть его – безопасность знакомств в интернете. Вход на сайт знакомств для серьезных отношений будет возможен через «Госуслуги».

На сессии выступила депутат Законодательного собрания Ленинградской области, председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Марина Левченко.

О мероприятиях, проводимых Семейным МФЦ в рамках Года семьи, рассказала Анастасия Власова.

Выступления представителей центра социальной защиты населения и комитета по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка были посвящены социальным контрактам и цифровым сервисам для семей с детьми.

О защите репродуктивного здоровья

Важным аспектом форума стал круглый стол, на котором обсуждалась реализация общественного проекта комплексного подхода к защите репродуктивного здоровья и семейных ценностей. Во встрече приняли участие областные парламентарии, представители женсоветов, Русской православной церкви, совета отцов, медики, многодетные родители и другие заинтересованные лица.

В частности, представители духовенства выступили с инициативой запустить в Ленинградской области программу «Здравствуй, мама!», разработанную президентом благотворительного фонда «Женщины за жизнь» Натальей Москвитиной. Эту практику она впервые применила в Мордовии, где за год количество абортов снизилось на 42%. Одно из направлений проекта – подготовка врачей, внедрение этического регламента общения с беременными женщинами.

- Будущую маму главное поддержать, суметь дать ей позитивный настрой. И в этом отношении мы хотим взять положительный опыт Натальи Москвитиной и внедрить эту программу в Ленинградской области, – пояснил руководитель социального отдела Гатчинской епархии священник Алексей Дудин.

Награды тем, кто «Всей семьёй»

Итоги форума подвели в большом зале «Победы». Церемонию награждения лидеров регионального этапа конкурса «Всей семьей» провели вице-губернатор Ленинградской области Николай Емельянов, глава администрации Гатчинского района, руководитель Штаба общественной поддержки Ленобласти Людмила Нещадим и уполномоченный по правам ребенка в 47 регионе Татьяна Толстова. На сцену по очереди поднимались семьи-победители, прибывшие на форум со всех концов Ленинградской области, так, что к финалу «яблоку негде было упасть».

В числе награжденных – и многодетная семья гатчинцев. Анна и Дмитрий Свиридовы воспитывают четверых детей: Лучезара, Златомира, Каролину и Елисея. Дружная семья все делает вместе, и участие в конкурсе стало только дополнительным стимулом активности.

По мнению других активных участников проекта – многодетных родителей, жителей Гатчины Вячеслава и Юлии Клюевых, этот проект объединяет и дает новые возможности для интегрирования своей семьи в общественную жизнь.

Присоединиться может каждый!

Большой семейный проект «Всей семьей» запустили в декабре прошлого года во всех субъектах Российской Федерации. Присоединиться к нему могла любая семья. Участникам выдавали несложные задания – по одному в неделю, которые нужно было выполнять всей семьей. Например, приготовить ужин, сходить в музей, нарядить елку или позаниматься спортом. Все совместные действия – будь то уборка квартиры или лыжная прогулка в лесу – необходимо было фиксировать на фото и публиковать в социальных сетях с хештэгами #всейсемьей #всейсемьей47. Задание финального этапа проекта прошло под девизом «Всей семьей – на выборы».

В Ленинградской области проект осуществляется при поддержке регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России». На 1 марта количество зарегистрированных участников в интернет-проекте превысило две тысячи человек.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов отметил положительный эффект от задействования Всемирной паутины: «Важно, что этот проект – в интернете, когда есть возможность привлечь большое количество семей, которые могут заявить о себе, о своих семейных ценностях и возможностях – в воспитании, культуре, спорте».

Глава гатчинской администрации Людмила Нещадим подчеркнула, что нужно отдать должное организаторам проекта, который актуален для Ленинградской области, где 2024 год пройдет как Год заботы:

- Семья, близкие, любовь, взаимопомощь, поддержка, забота о своих родных – это суть нашей российской семьи. Для Гатчинского района важно, что проект завершается таким замечательным событием, когда в наш город приезжают семьи со всей Ленинградской области, чтобы в очередной раз заявить о себе, о своей готовности и дальше быть в составе семьи ленинградской и делать множество благих дел для развития нашего региона и всей страны, – сказала Людмила Николаевна.

Завершился масштабный семейный форум в Гатчине концертной программой под названием «Россия – это мы!».

Екатерина Дзюба