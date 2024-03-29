МФЦ «Формула семьи» в Гатчине приглашает!

Семьи с детьми смогут познакомиться с работой Семейного МФЦ, получить консультацию по мерам социальной поддержки, принять участие в творческих мастер-классах и игровых программах. Как дети, так и родители смогут получить психологическую и юридическую помощь.

Программа тематической недели в МФЦ «Формула семьи» в Гатчине:

- понедельник, 1 апреля

11.00 - День открытых дверей. В рамках мероприятия подготовлена праздничная программа и презентация МФЦ «Формула семьи".

- вторник, 2 апреля

15.00-16.00 - открытый мастер-класс из солёного теста «Сердечко для самых любимых» в рамках Года семьи - 2024.

Знакомство гостей МФЦ с выставками детского творчества.

16.00-16.30. Презентация мультстудии «Семицветик», запись на 1-й мастер-класс.

- среда, 3 апреля

15.00 - психологический тренинг для родителей «Путь к взаимопониманию и доверию в семье», на котором поднимаются актуальные темы по вопросу детско-родительских отношений.

- четверг, 4 апреля

15.00-16.00 - открытый мастер-класс для детей и родителей «Чудесная мастерская» - «Подарки для самых любимых».

16.00-16.30 - награждение победителей общероссийского сетевого конкурса творческих работ к 90-летию Ю. Гагарина «Просторы космоса».

Знакомство гостей МФЦ с выставками детского творчества.

- пятница, 5 апреля

15.00-16.00 - правовая игра для детей и родителей «Мир моих прав», которая в игровой форме поможет родителям и детям расширить свой юридический кругозор.





МФЦ «Формула семьи» расположен по адресу: г. Гатчина, ул. Чехова, д 14 А, строение 1 (вход рядом с кафе «Мой город»). Все интересующие вас вопросы вы можете задать по телефону: т. 8-921-995-56-61