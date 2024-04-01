На Стратегической сессии Банка России НИФИ представил ключевые направления работы Минфина России в сфере повышения финансовой грамотности

Особое внимание планируется уделять расширению сотрудничества с образовательными организациями, программам финансовой грамотности на рабочих местах, взаимодействию с креативными индустриями и лидерами общественного мнения.

Руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик выделил наиболее актуальные направления работы в сфере развития финансовой грамотности.

По словам Михаила Сергейчика, управление личными финансами – это базис в просветительской работе. Особенно важно сегодня говорить с людьми о необходимости долгосрочного планирования, постановке стратегических финансовых целей, об инструментах, которые помогут их достичь. Новая возможность сформировать накопления – программа долгосрочных сбережений, которая стартовала 1 января 2024 года. Проект «Мои финансы» активно подключился к её продвижению. На сайте моифинансы.рф работает специальный раздел, наглядно рассказывающий о преимуществах этой программы.

Михаил Сергейчик также отметил, что системных сдвигов, изменения финансового поведения не добиться без вовлечения людей в тематику управления общественными финансами. Именно поэтому Минфин России активно взаимодействует с гражданами по темам налогов и бюджетной грамотности.

Сегодня на портале «Электронный бюджет» для граждан доступна максимально полная и открытая информация о бюджетной системе.

Такой же принцип открытости используют и региональные органы исполнительной власти: во многих регионах проекты «открытого бюджета» стали неотъемлемой частью программ финансового просвещения.

В своем выступлении руководитель проекта «Моифинансы.рф» отметил также, что одной из приоритетных задач является внедрение программ повышения финансовой грамотности в систему корпоративного образования и взаимодействие с креативными индустриями. У Минфина России есть удачный опыт создания контента для детской аудитории совместно с отечественными мультипликационными студиями: так «Азбука финансовой грамотности со Смешариками» стала самой популярной образовательной «Азбукой» среди проектов студии «РИКИ», а количество её просмотров превысило 220 млн. Этот опыт необходимо переносить на взрослую аудиторию, в том числе с использованием форматов художественных фильмов и сериалов.

В Стратегической сессии приняли участие: член Совета директоров Банка России, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута; заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, председатель наблюдательного совета «Московской биржи» Сергей Швецов и другие эксперты. Выступающие отметили, что с 2017 года в России достигнуты значительные результаты: на уровне регионов создана комплексная инфраструктура, элементы финансовой грамотности внедрены в образовательный процесс. Теперь стоит задача уровнем выше – формирование финансовой культуры.

Источник: моифинансы.рф