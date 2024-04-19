Сквер «Мозаика» в Пудомягах и парк «Березовая роща» в поселке Высокоключевом Гатчинского района – среди лучших проектов благоустройства

«Ленинградская область каждый год создает для жителей новые комфортные пространства. Территории выбирают сами ленинградцы на голосовании. Вместе с ними архитекторы, проектировщики, специалисты комитета по ЖКХ и Центра компетенций обсуждают, какие малые архитектурные формы, спортивные и детские объекты, озеленение должны появиться на общественных территориях в городах и поселках. Мнение жителей всегда учитывается при разработке проектов — поэтому территории живут, становятся любимыми местами для отдыха.

Лидерство в федеральном рейтинге четвертый год подряд — важное подтверждение того, что Ленобласть создает красивые, удобные, функциональные пространства. Лучшие практики потом применяются в других районах нашей области и разных регионах», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В списке лучших проектов — «Сквер памяти» в Ивангороде, сквер «Мозаика» в Пудомягах, Комсомольский парк в Шлиссельбурге, «Китайский сад» в Ропше, парк «Березовая роща» в поселке Высокоключевом, общественная территория ДК в Форносово, а также парк «Зеленый квадрат Пикалево». Они появились на месте пустырей и заброшенных территорий.

Проекты реализованы в 2023 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», созданному по поручению президента России Владимира Путина, а «Зеленый квадрат Пикалево» благоустроен после победы во Всероссийском конкурса Минстроя РФ. Сейчас в регионе идет голосование за проекты, которые будут благоустроены в 2025 году. Проголосовать можно до 30 апреля на портале https://47.gorodsreda.ru.

Всего в Минстрой России поступило 415 заявок из 85 регионов. По результатам рассмотрения конкурсной комиссией отобрано 50 лучших проектов, которые включены в федеральный реестр. При отборе проектов оценивалось их влияние на улучшение качества городской среды, социальный и экономический эффект, инновационность и востребованность предлагаемых решений у жителей, а также качество реализации проекта. Наибольшее количество проектов представили Ленинградская область, Санкт-Петербург, Красноярский край, Мурманская область, Архангельская область, Республика Саха (Якутия). Все представленные заявки прошли предварительное обсуждение. Те заявки, которые включены в реестр, получили положительную оценку большинства членов Экспертного совета при Минстрое России по формированию комфортной городской среды.