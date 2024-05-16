Жителей Гатчины приглашают обсудить проект «Берёзовые ворота»
Администрация Гатчинского района организует проектировочную сессию по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: г. Гатчина, территория от Березовых ворот до ул. Хохлова, д. 2, «Березовые ворота», которая победила в рейтинговом голосовании для реализации в 2025 году.
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Архитекторы и представители администрации выяснят сценарии пользования общественным пространством и запросы жителей относительно благоустройства.
Приглашаем жителей города, представителей бизнеса, власти, общественных, образовательных и иных организаций принять участие в проектном семинаре, который состоится 23 мая в 17.00 по адресу: г. Гатчина, проспект 25 Октября, дом 5, пространство коворкинг центра, 1 этаж.
Для записи на мероприятие обращаться по номеру 8 (81371) 93-225, 8 (81371) 3-17-79 в рабочее время.
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