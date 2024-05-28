Жительница Ленобласти — Мать-героиня

Награду вручил полномочный представитель Президента России в СЗФО Александр Гуцан. Семью Кравцовых поздравил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Семейство Кравцовых как раз уместилось в зале для приема делегаций дома правительства Ленобласти. У Евгения Владимировича и Ольги Владимировны 18 детей: 11 сыновей и 7 дочерей.

Любовь, терпение, внимание — главные черты Елены Владимировны, которые чувствуешь уже в первые минуты общения, и это — главные черты нашей ленинградской семьи. С Кравцовыми знаком с 2013 года, когда семья уже была многодетной, но еще только мечтала о собственном доме. Помогал стройматериалами и с удовольствием общался. И сейчас есть что обсудить — например, строительство круглогодичной веранды к дому», — отметил глава 47 региона.