Моя семья – моё богатство!

Участников конкурса тепло поздравили глава города Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко, заместитель главы администрации Ольга Мясникова и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских.

- Семья – это самое ценное, что есть в жизни каждого человека. Сегодня здесь собрались семьи, которые считают своим долгом не только поддерживать друг друга, но и помогать тем, кто нуждается в помощи. Вы настоящие патриоты нашей великой страны. Вы пример для подражания своим землякам, потому что не остаетесь в стороне от жизни своей малой родины, активно принимаете участие во всех общественных делах. Спасибо вам! – обратился к победителям и лауреатам конкурса Виталий Филоненко.

Победителем конкурса «Семья года» была признана семья Михаила и Людмилы Татаренко из поселка Вырица, в которой подрастают трое детей. Семья Татаренко принимает активное участие в жизни поселения: родители и дети участвуют в конкурсах и акциях. С начала специальной военной операции Татаренко не остались безучастными: Людмила и Михаил активно подключились к сбору гуманитарной помощи. Дочери Эмма и Марианна пишут письма на фронт, а сын отправляет рисунки. Семья Татаренко помогает интернациональной бригаде «Пятнашка», а также «Команде Карлсона» и вырицким бойцам.

- Раз мы здесь, значит, должны помогать всеми силами, всеми возможностями ребятам, которые там за нас воюют. Мы научились плести маскировочные сети, делать окопные свечи, армейский сухой душ. Готовим выпечку и сухие пайки. Дети отправляют нашим бойцам рисунки и письма, - поделились Михаил и Людмила Татаренко.

В числе лауреатов конкурса «Семья года - 2023» – 11 семей.

Жителям Гатчинского района хорошо известна семья Исаковых из Сиверского поселения. Валерий Семёнович и Галина Александровна прожили в браке 60 (!) лет. Оба – жители блокадного Ленинграда. После выхода на пенсию Исаковы ведут активную общественную жизнь. Проводят встречи с детьми, показывают школьникам и воспитанникам детских садов сохраненные предметы тех лет, рассказывают им правду о блокаде Ленинграда и подлинную историю жизни людей осаждённого города. Супруги также помогали в открытии музея «Дачная столица» в п. Сиверский.

Виктор Борисович и Марина Леонидовна Колышкины из Большеколпанского поселения женаты более 36 лет, у них трое чудесных детей и семь внуков. Семья принимает участие во всех социально значимых мероприятиях поселения: субботниках, спартакиадах, переписи населения. Всегда поддерживают друг друга. Очень любят собираться на семейные праздники.

Более 36 лет женаты Виктор Савельевич и Светлана Ивановна Франчук из Елизаветинского поселения. Семья активно участвует в благоустройстве, часто организует субботники. Виктор Савельевич помогает в оформлении и установке оборудования при подготовке и проведении праздничных мероприятий, избирался старостой п. Елизаветино, а с 2019 г. – депутат Елизаветинского поселения. Светлана Ивановна - неоднократный участник конкурса «Подворье» в номинации «Лучший огородник».

Александр Николаевич и Наталья Владимировна Сергеевы из Таицкого поселения вместе более 30 лет. У них четверо детей и одна внучка. Вся семья Сергеевых активно помогает участникам специальной военной операции. В поселке Тайцы создан волонтерский центр, в котором Наталья Владимировна стала помощником куратора центра. Она занимается пошивом мягких тактических носилок для эвакуации раненых, плетением маскировочных сетей, сбором гуманитарной помощи.

Ирина Викторовна и Дмитрий Владимирович Лоскутовы из Новосветского поселения в браке 17 лет, воспитывают троих детей. Всей семьей принимают участие в оказании помощи участникам СВО и их семьям, сотрудничают с благотворительным фондом «Ленинградский тыл». Такое волонтерство имеет особое значение для семьи Лоскутовых, так как в 2022 году был мобилизован их старший сын Алексей. При выполнении боевых задач сын был ранен, после лечения вернулся обратно на службу, награжден двумя ведомственными и одной государственной наградой.

Елена Свирида и Евгений Руппель пришли на церемонию награждения вместе с дочкой Миланией и бабушкой Екатериной Владимировной. Общественной работой в семье занимаются все три поколения. Елена – член правления Гатчинского женсовета, реализует многочисленные проекты по поддержке жен и матерей участников СВО, ключевым из которых в 2023 году стал проект «Квартирник: все свои». Евгений организовал изготовление печек-буржуек на базе Технологического факультета ГИЭФПТ, неоднократно посещал зону СВО с гуманитарной помощью, организуя доставку высокотехнологичного оборудования. Дочь Милания учится в кадетском классе МЧС Гатчинской школы № 7, вместе с родителями участвует в концертах - выступает для военнослужащих, находящихся на лечении в госпитале. Бабушка Екатерина Владимировна (в прошлом – педагог) активно участвует в общественной жизни д. Покровской Пудомягского поселения, где проживает уже много лет.

У Елены Андреевны и Станислава Романовича Голубевых из Кобринского поселения – пятеро детей. Все вместе принимают активное участие в жизни поселения. Родители - достойный пример своим детям. Дети хорошо учатся, успешно участвуют в спортивных соревнованиях, олимпиадах.

Активно участвует в общественной жизни Дружногорского поселения семья Громовых: Александр Викторович и Марина Алексеевна и их четверо детей. Организуют благотворительные акции, помогают пожилым людям и заботятся об экологии. Марина Алексеевна – член женсовета поселения. В семье особое внимание уделяется образованию и развитию детей, за успехи в учебе и спорте они награждены многочисленными благодарственными письмами и грамотами.

Александр Васильевич и Татьяна Александровна Михайловы из Сусанинского поселения воспитывают троих детей. Глава семьи работает руководителем строительной организации, мама - инженер ПТО. Дети занимают призовые места в различных конкурсах. Семья активно участвует в жизни поселения, в том числе в посадке деревьев в честь рождения малышей на «Аллее новорожденных» в посёлке Семрино, совместно с женсоветом Сусанинского поселения помогает участникам СВО.

Словом и делом поддерживает участников СВО и семья Абакшиных из Веревского поселения. Светлана Владимировна с 2019 года выбрана старостой д. Большое Верево. Ей удалось организовать группу вязальщиц носков на дому. Ежемесячно они сдают в волонтерские центры более 100 пар теплых носков для бойцов СВО, добавляя к ним детские письма и открытки.

Настоящими патриотами растут дети в семье Тараса Ивановича и Натальи Викторовны Грицкевич из Войсковицкого поселения. Семья участвует в большинстве мероприятий, проводимых детским садом №44 пос. Новый Учхоз, Войсковицкой школой №2 и Сяськелевской детской школой искусств. Родители большое внимание уделяют заботе об экологии родного края: регулярно сдают макулатуру, собирают крышечки доброты, занимаются уборкой территории.

В заключение мероприятия прозвучали стихи Валентины Хромовой:

Всё начинается с семьи:

И радости, и беды,

И заблуждения твои,

И первые победы…

Все начинается с семьи –

И в этом наше счастье.

Цени любовь, добро цени,

Родителей участье.

Екатерина Дзюба