Пелёнки учёбе не помеха

При поддержке национального проекта «Демография» молодые матери получили возможность продолжать активно развиваться, осваивать новые компетенции и повышать свой уровень как специалиста. Профессионализм – залог трудоустройства и, возможно, ответ на самый больной вопрос для молодой мамы: как жить, если молодой папа не оправдает ожиданий? При планировании семьи и размышлениях о рождении ребенка многие женщины задаются вопросом: «Что будет с работой, с карьерой, если я на несколько лет выпаду из активной жизни?».

В 2024 году продолжается профессиональное обучение и дополнительное образование отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». В этом году обучение проводится федеральными операторами – лидерами в сфере профобразования взрослых. Это РАНХиГС при президенте РФ, Институт развития профессионального образования и Томский государственный университет.

Кто может пройти обучение, и что для этого нужно, рассказала начальник Гатчинского филиала Центра занятости населения Ленинградской области Елена Крылова.

- Обучение проводится для различных категорий граждан, и в 2024 году выделено 12 таких категорий, куда входят и молодые мамы. Это женщины, которые не состоят в трудовых отношениях и имеют детей дошкольного возраста – до семи лет включительно, а также женщины в декрете. Однако тут сразу следует оговориться: с 2024 года эту категорию расширили, и теперь понятие звучит так: «граждане, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком». Это значит, что

обучение могут пройти не только мамы, но и папы или бабушки, находящиеся в декрете.

- И каковы условия?

- Если вы не работаете и имеете ребенка-дошкольника, вы бесплатно от службы занятости можете пройти профессиональное обучение по нацпроекту «Демография».

Обязательное условие – регистрация на портале «Госуслуги», потому что подача заявки происходит через логин и пароль «Госуслуг». На сайте «Работа России» необходимо заполнить заявку, выбрав регион – в нашем случае это Ленинградская область, образовательную программу и обучающую организацию.

- Какие нужны документы для получения этой услуги по обучению?

- После того, как вы заполнили заявку на сайте «Работа России», вы представляете в Центр занятости документы, которые подтверждают вашу категорию. Женщине в декрете надо представить копию документа, подтверждающего, что она находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в том числе до полутора лет, и свидетельство о рождении ребенка.

Женщины, не состоящие в трудовых отношениях (официально не трудоустроенные) и имеющие детей в возрасте до семи лет включительно, представляют в Центр занятости свидетельство о рождении ребенка и справку о состоянии лицевого счета из Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Т.е. подтверждение, что женщина не имеет доходов от трудовой деятельности.

- И можно начинать учиться?

- Когда вы представите документы, подтверждающие категорию, надо будет пройти в Центре занятости профориентацию, по результатам которой специалист службы занятости одобрит вам обучение или выберет другую программу. Это является обязательным условием.

- Это бесплатно?

- Да, это совершенно бесплатно. Профориентацию можно пройти как в службе занятости, так и дистанционно. Мы отправляем ссылку на сайт, вы проходите профориентационный тест онлайн, и по итогам специалист службы занятости принимает решение, насколько вам необходимо именно это обучение или нужно выбрать что-то другое.

Далее заключается договор на обучение, и вы приступаете к учебе, успешно окончив которую, получаете диплом.

- Как проходит обучение? В стенах вуза?

- Обучение можно пройти как в очной, так и в дистанционной форме, в зависимости от выбранной профессии и программы. Длительность обучения тоже варьируется. Программы рассчитаны на разное количество часов: это может быть 72 часа, 144 и 256 часов.

Есть еще одно важное условие: у соискателя должно быть либо среднее профессиональное, либо высшее образование, или же он должен находиться в процессе получения высшего или среднего специального образования. Потому что обучение по нацпроекту «Демография» направлено все-таки на повышение квалификации, а не на получение профессии с нуля.

- А если у этой мамы за душой ничего – только «десять классов»?

- Тогда поучиться через нацпроект не получится. Но не беда: если женщина не работает и имеет маленького ребенка, она может пройти обучение как ищущая работу или как безработная. Тогда сначала нужно обратиться в службу занятости и получить статус безработного.

- В чем, в таком случае, преимущество обучения по нацпроекту?

- Чтобы пройти обучение через нацпроект «Демография», необязательно быть безработным. Молодая мама может не работать и не состоять в службе занятости, нацпроект рассчитан на 12 категорий, которые не предусматривают наличия статуса безработного.

- Можно ли обучиться по нескольким программам по нацпроекту?

- Пройти обучение можно только один раз. Если вы уже проходили обучение в этом году, больше не получится. На данный момент срок действия программы определен до 2024 года, но так как она пользуется большим спросом, возможно, ее продлят.

- Если говорить о спросе: какие обучающие программы особенно популярны у молодых мам?

- И в прошлом году, и в этом наиболее востребованы специальности, связанные с программой «1С» – «1С-склад», «1С-бухгалтерия», а также «аналитик данных», «графический дизайнер», успехом пользуется кадровое делопроизводство и управление персоналом, маркетинг, управление госзакупками и предпринимательство. Есть и рабочие специальности.

- Где можно посмотреть полный перечень доступных программ обучения?

- Когда вы заполняете заявление на «Госуслугах» и выбираете регион – Ленинградскую область, открываются те программы, по которым можно обучиться территориально в Ленобласти. Хочу заметить, что для каждого региона эти программы разные. Бывает, например, что жительницы Петербурга обращаются в службу занятости Ленинградской области за получением профобучения в рамках нацпроекта «Демография» – как мамы, находящиеся в декрете. Потому что в Санкт-Петербурге – другие программы, а таких, как у нас, нет. И граждане имеют полное право обратиться в другой регион, чтобы пройти обучение от службы занятости Ленобласти по интересующим их программам, так как это не связано с получением статуса безработного.

- Какие требования предъявляют вузы к соискательницам, и насколько вся эта информация в службе занятости доступна для мамы с маленьким ребенком?

- Все можно выяснить, не посещая Центра занятости населения. Вы можете зайти на сайт «Работа России» и выбрать подходящее для себя обучение. Учебное заведение подробно расписывает все требования к зачислению на этот курс. И если написано, что для обучения требуется высшее образование, а у вас его нет, не выбирайте эту программу – вас не зачислят. На это надо обращать внимание.

- Много сейчас поступает заявок от мам в декрете?

- Количество заявлений увеличивается с каждым днем, особенно летом. Возможно, мамам удается пристраивать детей на лето и высвобождать время для себя, чтобы пройти переподготовку. Например, если на прошлой неделе было пять заявок, то на следующей – их уже пятнадцать. В Ленинградской области и, в частности, в Гатчинском районе эта услуга мамам очень интересна.

- Для каких еще категорий граждан будет полезен нацпроект «Демография»?

- Через нацпроект «Демография» также обучаются граждане в возрасте 50 лет и старше, лица предпенсионного возраста.

Это обучение доступно инвалидам: например, люди работали, потом получили инвалидность и оставили работу, а через некоторое время решили возобновить трудовую деятельность – надо повысить свою квалификацию. Это же, кстати, относится и к мамам дошкольников: многие женщины решают вернуться к работе, когда ребенок уже заканчивает детский сад, и приходится проходить переподготовку, потому что жизнь не стоит на месте.

Члены семей ветеранов боевых действий, участников СВО могут пройти обучение, даже если работают. Надо только подтвердить категорию и, будучи занятым на предприятии, повысить свою квалификацию или пройти переподготовку. Причем в дистанционном формате обучаться можно без отрыва от производства. Например, супруга военнослужащего – участника спецоперации прошла у нас обучение по профессии «Кладовщик». В фонде «Защитники Отечества» находится представитель службы занятости, который консультирует членов семей военнослужащих прямо на месте.

За подробной консультацией можно обратиться в филиал Центра занятости населения в Гатчине по адресу: ул. К. Маркса, 66-а. Специалист за информационной стойкой даст исчерпывающую информацию по поводу обучения по нацпроекту «Демография».

Жительницы Гатчинского района – мамы детей-дошкольников, женщины в декрете – активно пользуются возможностью пройти переподготовку с помощью службы занятости в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

У Светланы Кузнецовой из Больших Колпан – сыновья-погодки, старший в этом году пойдет в первый класс. Когда шесть лет назад родился второй малыш, Светлана решила поставить точку в трудовой деятельности и оставить работу кадровика, всецело посвятив себя материнским заботам. Но дети подросли, и точка превратилась в запятую: мама дошкольников ощутила потребность в самореализации и захотела вернуться в профессию. Специалисты кадровой службы востребованы, есть разные варианты трудоустройства, но за годы, что женщина провела дома, нормативная база претерпела изменения.

- Я обратилась в Центр занятости, где мне подробно разъяснили, как пройти переподготовку по моей специальности, – поделилась Светлана. – Зарегистрироваться на сайте «Работа России» и выбрать соответствующую программу не составило труда. Я прошла дистанционное обучение по специальности «кадровое производство и управление персоналом», получила диплом и теперь выбираю подходящую вакансию. Предложений довольно много.

Жительница Гатчины Юлия Валерьевна – многодетная бабушка, которая находится в отпуске по уходу за очередной внучкой. Однако и дети, и внуки имеют свойство вырастать, и энергичная бабушка с высшим образованием и большим опытом работы в производственной сфере решила пройти переподготовку и освоить новую для себя складскую программу «1С».

- Я много лет жила на Севере, работала на промкомбинате и досконально знаю другую программу, которая использовалась там, но совершенно невостребована здесь. Теперь, чтобы вернуться к работе, я прохожу обучение от службы занятости, и зарплата квалифицированного кладовщика будет хорошей прибавкой к пенсии, – заметила бабушка в декрете.